5 knižných tipov na tento týždeň. Silné, zábavné a inšpiratívne príbehy

„Svet je ako kniha a tí, ktorí necestujú, sú len na jednej strane,” povedal kedysi filozof a mystik Svätý Augustín. Je považovaný za jedného z najväčších mysliteľov a už jeho život sa stal významnou kapitolou dejín filozofie a ľudského myslenia.

Poďte sa pozrieť na 5 noviniek, ktoré sa oplatí prečítať. Je tam silný a dojímavý príbeh z druhej svetovej vojny, ale aj skvelá novinka zo súčasnosti od nositeľa prestížnej Pulitzerovej ceny (mimochodom, film podľa jeho knihy ste možno videli).

Tiež máme niečo pre mladých, aj pre deti a knižku pre vaše zdravie.

Inšpirujte sa.

Narodené v Auschwitzi (Anna Stuart)

Aj vy máte radi silné príbehy plné ľudskosti, najmä z druhej setovej vojny? Hoci ich vychádza v posledných rokoch dosť, stále v nich nachádzame niečo nové, zaujímavé a posilňujúce. Vedia nám farbisto pripomenúť hrôzy holokaustu, aby sme nezabudli a takou je aj novinka Narodené v Auschwitzi .

Tento koncentračný tábor bol peklom pre každého a najmä pre mnohé ženy, ktoré tam skončili tehotné. Ana a Ester sa rozhodnú postaviť nacistom a pomáhať týmto ženám. Na ruky im vytetujú čísla a pošlú ich do pôrodného baraka. Jedného dňa tam vtrhnú dvaja dozorcovia v obávaných esesáckych uniformách a vytrhnú svetlovlasé dieťa jeho matke z náručia. Aj keď Ane puká od žiaľu srdce, zachytí záblesk nádeje. Dozorcovia si berú najzdravšie deti a umiestňujú ich v nemeckých rodinách, takže prežijú.

Ana a Ester preto začnú potajomky označovať matky a ich deti totožným tetovaním a dúfajú, že jedného dňa znovu nájdu cestu k sebe. Potom, raz zavčasu ráno, si Ana všimne pod Esteriným kabátom tehotenské bruško. Ester je tiež tehotná a ich radosť zrazu vystrieda strach a smútok, že jedného dňa príde o dieťa aj ona.

Narodené v Auschwitzi je veľmi zaujímavý pohľad na koncentračný tábor, ako ho vnímali ženy, matky, pôrodné asistentky, ktoré sa aj napriek strachu dokázali postaviť autoritám a nemeckým beštiám. Len vďaka tomu dokázali zachrániť množstvo životov. Pozrite si video od autorky Anny Stuart:

Foto: Ikar

Deň (Michael Cunnungham)

Možno poznáte bestseller Hodiny od Michaela Cunninghama, za ktorú dostal Pulitzerovu cenu a vznikol aj skvelý rovnomenný film s hviezdami ako Nicole Kidman, Julianne Moore a Meryl Streep. Teraz vyšiel od neho ďalší pozoruhodný román s názvom Deň , v ktorom skvele vystihol problémy doby, vplyv médií na naše životy, sociálne siete.

Je piaty apríl 2019 a my sledujeme malú skupinku ľudí, a to manželov Isabel a Dana, ktorých vzťah nie je ideálny. Ich 10-ročný syn robí prvé neisté kroky k nezávislosti, 5-ročná dcéra sa snaží nevidieť narastajúce napätie v rodine a v podkroví nad bytom žije Isabelin mladší brat Robbie, ktorý sa rozišiel s priateľom a vytvoril si zidealizovaný profil na Instagrame.

O rok neskôr piateho apríla 2020 sa z ich domu stáva kvôli covidu väzenie. Jeden je posadnutý bezpečnosťou, druhý sa snaží obísť pravidlá a Robbie uviazol kdesi na Islande v horskom zrube.

A napokon o ďalší rok piateho apríla 2021 vidíme rodinu, ktorá preša ťažkou krízou a snaží sa s tým nejako vysporiadať.

Cunningham vytvoril zaujímavú zmes postáv – každý má svoje problémy, starosti a s niečím alebo proti niečomu bojuje. Sledujeme ich spletité vzťahy, dôsledky covidu a nutnej izolácie, neschopnosť komunikovať a nevšímavosť k drobným momentom, ktoré vedia naplniť váš život viac ako veľké a neraz prázdne gestá.

Jednoducho 3 dni počas troch rokov zmenia v jednej rodine prakticky všetko.

Foto: Odeon

Kliatba pravej lásky (Stephanie Garber)

Čerstvý tip z edície pre mladých YOLi – v sérii Bolo raz jedno zlomené srdce od Stephanie Garber vyšiel tretí diel s názvom Kliatba pravej lásky . Táto young adult fantasy si našla aj na Slovensku množstvo fanúšikov, šibalskú a prefíkanú Evangeline Foxovú, ktorá odjakživa verila na pravú lásku a šťastné konce, si určite obľúbite.

A v tejto záverečnej časti sa práve začína krvavý boj – Evangeline opustila svoju rodnú zem a vybrala sa na Nádherný Sever, aby našla šťastný koniec. Vydala sa za krásneho princa a žije na honosnom zámku, ale ani len netuší, akú za to zaplatila vysokú cenu. Nevie, o čo prišla a jej manžel je schopný urobiť čokoľvek, aby si na to nespomenula. No najprv musí zabiť Jacksa, Princa sŕdc.

Ani tento záver série vás nesklame. Budete si obhrýzať nechty, smiať sa aj plakať, je to magické, rozprávkové a opäť sa presvedčíte, že láska je mocnejšia ako strach.

Foto: YOLi

Svätí: Fakty a zaujímavosti zo života svätých

Kniha pôvodne určená deťom, ale určite zaujme aj mladých, či dospelákov. Svätí: Fakty a zaujímavosti zo života svätých prináša 15 portrétov – od svätého Petra, cez Františka z Assisi, Jána Bosca, Janu z Arku, Ignáca z Loyoly až po Matku Terezu.

Krátke texty, ilustrácie a fotky, dokonca komiksové strany, časová os, rôzne pikošky…napríklad vedeli ste, ako vznikol známy rehoľný odev Misionárok lásky? Matka Tereza sa jedného dňa prechádzala po kalkatskom trhovisku a pred stánkom obchodníčky so sárí si všimla biely bavlnený odev lemovaný tromi modrými pásmi. Sárí chudobných. Tri modré pásy jej pripomínali tri osoby Najsvätejšej Trojice. Kúpila si toto sárí a urobila z neho rehoľný odev Misionárok lásky.

Zaujímavý je osud svätého Jána Bosca, ktorý bol synom chudobných roľníkov… tiež sa dozviete o svätých ako Vincent de Paul, Ignác z Loyoly, Jana z Arku, či Maximilián Kolbe, ktorý bol svetlom v nacistickom pekle.

Jednoducho pôsobivé príbehy uzdravenia, šťastné náhody, neustála snaha o dosiahnutie mieru, povedala mi prekladateľka Monika Jurovčáková.

Foto: Stonožka

Praktická ajurvéda

Ak hľadáte novú energiu, úľavu od stresu a lepší spánok, siahnite po knihe Praktická ajurvéda . Je to výborný sprievodca k zdravému životnému štýlu. Naučí vás rozumieť svojmu telu a ukáže, ako sa krok za krokom dopracovať k pokoju, harmónii a životnej rovnováhe.

Zistite, ktoré potraviny a recepty sú pre vás tie pravé, objavte prírodné liečebné prostriedky a spoznajte mocné pôsobenie jogy, meditácie a masáže na harmonizáciu tela a mysle.

Každodenný ajurvédsky režim vám umožní postupne si vytvoriť zdravší životný štýl. Jedálniček prezentovaný v tejto knihe sa dá prispôsobiť individuálnej konštitúcii danej osoby, ako aj jogovej a meditačnej praxi. Kým ajurvédskou stravou, bylinami, olejmi a minerálmi sa zvyšuje prána (životná energia) človeka, jogová a meditačná prax učí stabilizovať pránu priamejšie – prostredníctvom pozícií, dýchacích cvičení, hlbokej relaxácie a meditácie.

Táto kniha vám pomôže vyliečiť sa a prostredníctvom tela, mysle a ducha prejaviť naplno svoj ľudský potenciál.

Foto: Príroda

Ajurvéda a joga sú príbuzné disciplíny a vychádzajú z jednej z najvýznamnejších svetových duchovných a liečiteľských tradícií. Spájajú množstvo informácií o zdravom spôsobe života a liečení chorôb. Aj vďaka tomu ajurvéda prerástla hranice Indie a teší sa čoraz väčšej obľube aj v modernom západnom svete. Knihu napísali poprední učitelia z celosvetovo známeho Šivanándovho jogového védantského centra, čo ju povyšuje na skutočný unikát.

Ak milujete knihy, pozrite si 30 citátov o knihách a čítaní – možno vás trochu inšpirujú, aby ste častejšie siahali o knihách, v ktorých sa ukrýva nielen múdrosť a poznatky, ale často aj zábava, dobrodružstvo, láska, napätie… Napokon, vďaka knihách sa stávame lepšími ľuďmi a dobre si pri nich oddýchneme.

Milan Buno, knižný publicista



