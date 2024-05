25 víťazných škôl už poznáme, vďaka známemu reťazcu sa deti naučia variť

Je rozhodnuté. Do súťaže spoločnosti Kaufland o Krúžky varenia sa zapojilo až 316 základných škôl z celého Slovenska. Na chutné a zdravé recepty sa v novom školskom roku 2024/25 môžu tešiť žiaci z 25-tich škôl, o výsledku rozhodlo žrebovanie pod notárskym dohľadom.

Od septembra sa v 25-tich slovenských školách začne variť vo veľkom. Deti, ktoré sa do Krúžku varenia prihlásia, sa naučia pripravovať jednoduché jedlá, používať zdravé ingrediencie, ale tiež si osvoja také zručnosti, ako je manipulácia s nožom či s horúcim sporákom. Mnoho školákov totiž doma s varením nepomáha, čo môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť ich stravovacie návyky.

„Varenie vnímame ako zmysluplnú činnosť a dôležitú zručnosť do života. Veríme, že deti bude nielen baviť, ale pri ňom tiež získajú rozmanité vedomosti – od matematiky cez čítanie až po rozvoj samoobslužných činností,“ napísala jedna zo súťažiacich škôl. „Ďakujeme za možnosť o zapojenie sa do tak úžasného projektu. Je to pre nás skvelá príležitosť viesť deti k zdravej strave, a to formou vlastného varenia, ktoré si môžu žiaci sami vyskúšať,“ uvádza sa v ďalšej prihláške.

Budovanie správnych stravovacích návykov u detí a mládeže je pre Kaufland veľmi dôležité, aj preto prináša projekt varenia v školách. Foto: Kaufland

Všetko sa začína v kuchyni

Budovanie zdravých stravovacích návykov u detí a mládeže je pre obľúbeného predajcu potravín veľmi dôležité. Dôkazom sú jeho Čerstvé hlavičky, ktoré deťom materských a žiakom základných škôl každý týždeň venujú chutné dávky ovocia alebo zeleniny už šiesty rok po sebe. Aj vďaka skúsenostiam z tohto projektu sa Kaufland rozhodol svoje snahy ďalej rozvíjať a podporiť zdravie detí ešte viac. „V Kauflande dlhodobo podporujeme vytváranie pozitívneho vzťahu k jedlu u detí i dospelých, najnovšie prostredníctvom nášho pilotného projektu „Krúžkov varenia pre základné školy“, hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko, v.o.s., a dodáva: „V spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola a s podporou Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu víťazným školám poskytneme prvotné zaškolenie lektora, metodiku ako krúžok viesť, ďalej receptár s rôznorodými receptami od nátierok cez domáce müsli tyčinky, mrkvovo-orechové muffiny až po jednoduché polievky, ale tiež finančný príspevok na nákup drobných kuchynských pomôcok a potravín.“

Používať čerstvé a kvalitné potraviny či preferovať zdravšie varianty jedál sa deti nenaučia z učebníc. Krúžky varenia budú preto žiakom pomáhať, aby vedeli rozpoznať jedlá, ktoré ich telu pristanú, a zvládnu si ich uvariť aj sami. Návyky, ktoré v škole takto získajú, si v spoločnosti kamarátov ľahšie osvoja a mnohé z nich prinesú domov, takže sa môžu stať zdravou inšpiráciou pre celú rodinu. Aj to sú dôvody, prečo sa v najbližšom školskom roku 2024/25 začnú desiatky žiakov v 25-tich slovenských základných školách učiť variť. Ich kompletný zoznam nájdete na stránke www.kaufland.sk/kruzkyvarenia.

O atraktívnu výhru súťažilo 316 základných škôl, zoznam víťazov je už známy. Foto: Kaufland

Informačný servis