177 zamestnancov a zamestnankýň SNG plánujú podať hromadné výpovede. Varujú pred ochromením inštitúcie

V Slovenskej národnej galérii sa zapojilo 177 zamestnancov a zamestnankýň do hromadnej výzvy na ochranu inštitúcie. Upozorňujú na účelové prepúšťanie odborníkov, netransparentné zmeny organizačnej štruktúry, nekompetentnosť a nedostatočnú komunikáciu zo strany povereného generálneho riaditeľa Miloša Timka. Ak sa aktuálny stav nezmení, kľúčové činnosti galérie vrátane výstavného a edičného plánu a finančná podpora partnerov budú ochromené. Zamestnanci zvažujú podať hromadné výpovede už v januári 2025. Otvorený list informujúci o hromadnej výzve a ich požiadavkách zaslali ministerke kultúry.

V Slovenskej národnej galérii 177 zamestnancov a zamestnankýň vyjadrilo obavy o budúcnosť inštitúcie a nesúhlas s aktuálnou situáciou. Zamestnanci žiadajú ochranu odbornosti a transparentnosť v procesoch riadenia galérie. V otvorenom liste adresovanom Ministerstvu kultúry SR uvádzajú, že účelové vyhadzovanie odborníkov, ako sú senior kurátori Dušan Buran, Lucia Gregorová Stach a Alexandra Kusá, ohrozuje kontinuitu výstavných projektov, vedecko-výskumné poslanie galérie i jej medzinárodné renomé a spolupráce. Rovnako kritizujú plánované nepodložené zmeny v organizačnej štruktúre SNG a účelové zrušenie pozície riaditeľky Úseku marketingu a komunikácie Bohdany Hromádkovej, ktorá má zásluhu na dlhodobom budovaní partnerstiev, dôveryhodnosti a dobrého mena galérie.

Zmenou dostupnej organizačnej štruktúry má zároveň bezdôvodne prísť o pracovné miesto ďalších 15 zamestnancov. Tieto zmeny, ktoré dočasne poverený generálny riaditeľ (PGR) Miloš Timko plánuje od nového roka zaviesť s predpokladom vytvoriť aj nové neodborné pracovné miesta, sú v rozpore s deklarovanou „prezamestnanosťou“, ktorú mal Timko v SNG údajne vyriešiť.

„Požadujeme zachovanie odborných pozícií a garanciu transparentnosti procesov, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné a stabilné fungovanie našej inštitúcie,“ uvádzajú iniciátorky výzvy. „Od polovice augusta, keď bola odvolaná bývalá riaditeľka SNG, fungujú zamestnanci galérie v neistote a pod tlakom neustálych zmien, ktoré sú najvyšším vedením nepodložené a nejasne komunikované. Je potrebné zabezpečiť, aby SNG viedol odborník so skúsenosťami s fungovaním štátnej inštitúcie, schopný stabilizovať situáciu aj podmienky pre prácu a obnoviť narušenú dôveru medzi zamestnancami, verejnosťou i partnermi galérie.“

Zamestnanci upozorňujú aj na zneužitie právomocí PGR Miloša Timka, ktorý v rozpore s ubytovacím poriadkom dlhodobo využíval na osobné účely apartmán SNG určený pre hostí. Vo výzve ďalej poukazujú na to, že Timko doteraz neposkytol výsledky auditu SNG, na ktorého vykonanie bol pôvodne najatý bývalým PGR Antonom Bittnerom a ktorého časť si už vyúčtoval.

Do výzvy je zapojených 177 ľudí pracujúcich v SNG z celkového počtu 270 zamestnancov naprieč 5 pracoviskami SNG. Zo zapojených ľudí má 155 trvalý pracovný pomer a 22 ľudí pracuje v SNG na dohodu. Zamestnanci zapojení do výzvy v SNG pracujú dokopy 1256 rokov, čo je viac ako tisícročie úsilia vloženého do budovania tejto inštitúcie.

Výzva zamestnancov SNG zahŕňa nasledujúce požiadavky:

Zachovanie odborných pozícií a kontinuity súvisiacich projektov, vrátane pozícií senior kurátorov a riaditeľky marketingu. Zastavenie nekompetentných a účelových zásahov do organizačnej štruktúry, pričom požadujeme, aby boli prípadné navrhované zmeny podložené a riadne odkomunikované s vedúcimi pracovníkmi a odbormi a aby ich vecné pripomienky, boli náležite brané do úvahy. Sprístupnenie výsledkov auditu, na ktorého vykonanie najal Miloša Timka ešte vtedajší PGR Anton Bittner a ktoré sú podľa Miloša Timka základom pre plánované zmeny organizačnej štruktúry. Ochrana pred účelovým prepúšťaním a diskrimináciou s riadnym odôvodnením akýchkoľvek výpovedí. Zachovanie dobrého mena SNG pod vedením kompetentného generálneho riaditeľa so skúsenosťami s fungovaním štátnej inštitúcie, ktorý vytvára a udržiava stabilné podmienky pre prácu svojich kolegov, komunikuje transparentne a robí všetky rozhodnutia v záujme inštitúcie, nie na základe účelových či osobných motivácií. Otvorenie dialógu s ministerkou kultúry, ktorý by viedol k riešeniu závažnej situácie.

„Ak nedôjde k naplneniu našich požiadaviek, 177 zamestnancov a zamestnankýň SNG zvažuje podať v januári 2025 výpoveď. Pri odchode takéhoto počtu zamestnancov nebude možné vôbec zabezpečiť chod galérie. SNG je erbovou kultúrnou inštitúciou, ktorá si aj vďaka práci odborníkov, ktorých pracovné pozície sú momentálne ohrozené, získala vysoký kredit doma i v zahraničí. Veríme, že vzniknutú situáciu sa podarí vyriešiť konštruktívnym dialógom,“ – uvádzajú iniciátorky výzvy na záver otvoreného listu.

Iniciátorky výzvy: Zuzana Dzurdzíková, Klára Hudáková, Kristína Paulenová, Gabriela Schultzová, Zuzana Vravníková

