Zvyšovanie ciel a taríf prináša neistotu, ale aj nové príležitosti pre investorov

Zmena colnej politiky Spojených štátov amerických výrazne otriasla medzinárodným obchodom. Nové tarify a clá sú aktuálne najviac diskutovanou témou globálnej ekonomiky. Súčasný vývoj má veľký vplyv nielen na hodnoty a ocenenia spoločností prepojených na globálnu ekonomiku, ale aj na aktivity v oblasti fúzií a akvizícií.

„Ak ste majiteľom alebo manažérom spoločnosti, dopady ciel a taríf pocítite okamžite na strane nákladov. Aj keď vaša spoločnosť priamo nenakupuje zo zahraničia, tak je pravdepodobné, že tak robia niektorí vaši lokálni dodávatelia. Zvýšené ceny vstupov sa prejavia na vašich nákladoch prakticky okamžite,“ vysvetľuje Karol Balco, riaditeľ Oddelenia oceňovania a finančného modelovania KPMG na Slovensku. Nové tarify podľa jeho slov úzko súvisia aj so zostavovaním finančných výkazov a testov znehodnotenia majetku (tzv. impairment testov). „Tieto testy firmy často pripravujú len ako rutinnú povinnosť, bez hlbšieho pochopenia ich významu. A to môže byť chyba. Ak sú čísla vo výkazoch odtrhnuté od reality, môže to skresliť obraz o hodnote spoločnosti,“ vysvetľuje. V rámci testovania je dôležité dôkladne posúdiť vplyv nových ciel a taríf na tržby, výrobné náklady, investície do rozvoja a v prípade verejne obchodovaných spoločností aj na trhovú kapitalizáciu.

Nové pravidlá ovplyvňujú aktivitu na trhu fúzií a akvizícií

Kúpa alebo predaj firmy je pre spoločnosti zásadnou transakciou. Samotný proces je veľmi citlivý na akúkoľvek formu nepredvídateľnosti makro alebo mikroprostredia. Nové clá a tarify preto pravdepodobne spôsobia spomalenie alebo úplný odklad transakčného procesu, predovšetkým v prípade cezhraničných transakcií. Zároveň budú príčinou dlhších a detailnejších fáz hĺbkovej previerky (due diligence). „Očakávame, že vplyvom nových taríf a ciel budú kupujúci dôslednejšie analyzovať dodávateľsko-odberateľské reťazce. Napriek výzvam však clá otvárajú aj nové strategické možnosti. Firmy môžu vo väčšej miere zvažovať domáce fúzie, aby znížili svoju závislosť od globálnych dodávateľských reťazcov a hľadali spoločnosti v regiónoch mimo dosahu ciel. Takto diverzifikujú riziká a posilnia stabilitu svojho pôsobenia,“ dodáva Karol Balco.

Neistota sa už odrazila v číslach

Dopad neistoty v súvislosti s novými clami sa už stihol prejaviť v počtoch transakcií. Podľa údajov portálu Mergermarket počet akvizícií spoločností v USA v prvých troch mesiacoch roku 2025 medzikvartálne klesol takmer o 10 %. A to aj napriek tomu, že koncom roku 2024 bol výhľad vývoja trhu optimistický. Investori očakávali dereguláciu a zhovievavejší prístup administratívy USA k M&A transakciám, ktoré by mohli viesť k získaniu dominantného postavenia na trhu.

Prepad aktivity v Európe bol ešte prudší. Celkový počet transakcií v Európe medzikvartálne klesol o 32 %, pričom región strednej a východnej Európy zaznamenal prepad až o 35 %.

Kríza prináša aj príležitosti

Súčasná turbulentná makroekonomická situácia môže napomôcť vyššiemu počtu špecifického typu M&A transakcií, ktorým je skupovanie firiem v problémoch. Či už ide o problémy v dôsledku zvýšených výrobných nákladov, poklesu dopytu alebo nedostatočného plánovania. Jedným z riešení môže byť odpredaj firmy silnejšiemu hráčovi na trhu. „S výnimkou finančných investorov, zameraných na firmy v problémoch, sa dá očakávať väčšia aktivita zo strany stratégov. Tí totiž aplikujú dlhodobejší investičný horizont, používajú menej dlhu a zároveň majú potenciál realizovať synergie, ktoré obvykle finančným investorom chýbajú,“ približuje Karol Balco.

Zavedenie cla však zvyšuje neistotu na trhu, čo môže spomaliť investície a rast podnikov. Firmy, ktoré vyvážajú do USA, môžu preto prísť o cenovú výhodu a stratiť konkurencieschopnosť. Naopak, firmy mimo dosahu ciel môžu byť pre investorov atraktívnejšie. „Kupujúci musia byť opatrnejší a podrobnejšie preveriť dodávateľov aj zákazníkov. Pravdepodobne sa tiež zmení záujem o určité firmy a regióny. Napríklad stredná a východná Európa môže získať na význame ako stabilnejšia výrobná lokalita. Hoci clá predstavujú riziko, môžu byť aj príležitosťou. Firmy, ktoré sa dokážu prispôsobiť, získajú náskok a lepšiu pozíciu na trhu,“ uzatvára Karol Balco.

