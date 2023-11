Zvolenská zima bude v znamení hudby, vianočných dobrôt aj korčuľovania

Vianočné námestie vo Zvolene sa aj tento rok rozoznie tónmi adventných koncertov a rozsvieti stovkami svetielok. Zvolenčania si môžu užívať rozvoniavajúce stánky, hudobné vystúpenia a ďalšie predvianočné radovánky vrátane korčuľovania na námestí.

Ako informovala hovorkyňa mesta Ľubomíra Honíšková, centrom vianočnej kultúry vo Zvolene sa od decembra opäť stane obľúbená Vianočná dedina.

Koncerty, Mikuláš aj trhy

„Lákadlami Zvolenskej zimy budú koncerty kapely Janko Kulich & Kolégium v sobotu 16. decembra či vystúpenie skupiny The Rocking Balls v pondelok 18. decembra. Pripravili sme aj predstavenie Swingové Vianoce so Sweet Little Chicks, ktoré sa uskutoční v piatok 22. decembra,“ hovorí hlavný organizátor vianočných podujatí Daniel Axmann z odboru rozvoja mesta s tým, že organizujú aj pravidelné adventné koncerty.

Deti sa najviac tešia na príchod Mikuláša s mikulášskymi balíčkami a rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré sa uskutoční 6. decembra vo Vianočnej dedine.

Druhý decembrový piatok prídu do mesta aj vianočné trhy. Okrem vareného vína, punču či syrových dobrôt si na nich návštevníci môžu zakúpiť aj tradičné produkty od miestnych výrobcov, či doplniť zásoby vianočných darčekov pre blízkych.

Silvestrovský program

K zvolenskej zime už neodmysliteľne patrí aj mestská ľadová plocha pri Katolíckom kostole sv. Alžbety. Aj keď mesto trpí v dôsledku energetickej krízy, robí všetko preto, aby svojich obyvateľov mohlo počas adventu potešiť. Oslovili aj podnikateľov s prosbou o sponzorské dary.

Mesto sa opäť postará aj o silvestrovský program na námestí. O 22:00 sa začne silvestrovská zábava, pričom diskotéka bude pokračovať aj po polnoci. Polnočný ohňostroj samospráva neplánuje.

„Aj tento rok chceme rešpektovať starších ľudí, deti či domáce zvieratká, ktorí na hlasné zvuky ohňostrojov reagujú citlivo. Nový rok si môžeme spoločne užiť aj v pokoji. Ide navyše o logický krok aj v rámci šetrenia mestského rozpočtu,“ objasnila vedúca odboru rozvoja mesta Juliana Kochlicová Ištóková.

Keďže chce mesto Zvolen prispieť k šetreniu elektrickej energie a plynu v rámci aktuálnej energetickej krízy, výzdoba Vianočnej dediny bude zhasnutá vždy najneskôr o 23:00 večer. Symbolicky bude svietiť iba vianočný stromček na námestí.