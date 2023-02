Zriekli by ste sa lásky pre nepriaznivé veštby o budúcnosti?

Autorka Michaela Zamari pôsobí na knižnom trhu už od roku 2017, no až koncom minulého roka vydala príbeh, ktorý začala písať ešte pred svojím debutom Šéf môjho šéfa. Pred šiestimi rokmi ho totiž nedokázala dopísať, teraz fanúšikom sľúbila, že dvojdielny príbeh, ktorý mapuje šestnásťročnú spleť udalostí im prinesie v krátkom slede za sebou. „Do Valentína ho tu máte,“ dušovala sa talentovaná autorka. Druhý diel príbehu A čo ak áno? tak uzrel svetlo sveta ešte pred medzinárodným dňom lásky.

Ide o príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami. Michaela Zamari je známa tým, že pri svojich príbehoch čerpá z cestovateľských zážitkov a všetko, čo sa mihne v jej spoločnosti – slovo, rozhovor, emócia, čokoľvek môže byť následne použité v knihe. Čitatelia si už zvykli, že svoju lásku k príbehom dokáže pretaviť nielen do romantiky, erotiky, alebo dobrodružstva spojeného s trilerom. Napísala už aj motivačnú jednohubku Zákulisie samovydávania či spolupráce s viacerými autormi ako príbehy Azaelov pád či Nasleduj ma. Tento mesiac sa na trh po obľúbených tituloch ako Šéfom môjmu šéfovi, Osud nevyjednáva, Rozhodnutie či Nebol si v pláne dostal aj jediný príbeh, ktorý roky čakal na svoj záver – príbeh A čo ak áno? Po potulkách Severným Írskom sa teraz môžeme tešiť na atmosféru Bratislavy a anglických destinácií ako Liverpool či Manchester.

Michaela Zamari. Foto: Archív Michaely Zamari

Autorka pred čitateľmi netají, že ide o jej naosobnejšiu knihu. Nám však prezradila, že subjektívne tento svoj dvanásty príbeh považuje aj za svoj najvyzretejší. „Občas sa musíme rozlúčiť s minulosťou a uzavrieť to, čo nás drží na mieste, aby sme uvoľnili priestor budúcnosti. Práve tá pre nás môže mať pripravené niečo dokonca oveľa lepšie, keď jej v tom prestaneme brániť. Nie nadarmo sa hovorí, že niekedy si prajeme oveľa menej, než si zaslúžime. Vesmír nám častokrát dopraje viac, len sa musíme zmieriť s jeho načasovaním a mnohokrát aj bizarnými spôsobmi. Ja si však myslím, že sa oplatí dôverovať mu a, samozrejme, priložiť ruku k dielu.“ Dodáva, že titul A čo ak áno? je dôkazom, že osudového stretnutia môžu byť v skutočnom živote rovnako magické ako v románoch. Aby to ale neznelo až rozprávkovo ideálne, kým v prvom diele hlavní hrdinovia bojovali so svojimi citmi, druhý diel pred nich postaví otázku, aké sú ich city silné. Ak si totiž doprajú druhú šancu, vykladači budúcnosti sa zhodujú v jednej jedinej predpovedi: Im dvom nie je súdené byť spolu navždy.

Ako prezrádza anotácia knihy – Jedna informácia zaseje semienka ničivých pochybností.

Podľahnú im a prestanú počúvať vlastné srdce? Alebo zvolia trpkosladkú ignoráciu a zabojujú až do poslednej chvíle, aby si nemuseli po zvyšok života klásť otázku – čo ak?

A možno po tom všetkom na každého naozaj čaká iná budúcnosť a všetci tí „neprajníci“ sa nemýlili. Lenže… a čo ak áno?

