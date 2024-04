Zoznámte sa s postavami slovenského filmu Spiaci účet, ktorý príde do kín už budúci týždeň!

18. apríla začnú slovenské kiná premietať domácu filmovú novinku – detektívne romaneto Spiaci účet. V centre pozornosti napínavého príbehu je mladý manželský pár, ktorý sa rozhodne v zložitej finančnej situácii predať vzácny obraz po starých rodičoch a vďaka tomu odokryje temné tajomstvo rodiny, siahajúce až do obdobia druhej svetovej vojny. Nové zistenia ich postavia pred dilemu – peniaze im môžu zmeniť život, no s bohatstvom preberú na seba aj vinu svojich predkov. Kto všetko bude v tomto príbehu miešať kartami?

Adam Javora je energický tridsiatnik, obyčajný chlap, ktorý má problémy, s akými sa stretávajú všetci muži v jeho veku s jedným zásadným rozdielom: záleží mu na osobnej integrite viac ako na materiálnej istote. Existenčné problémy však podlamujú aj jeho zásadovosť a nahlodávajú jeho charakter. „Bola to vlastne moja prvá veľká postava vo filme, ktorý má takúto vážnu tému, a dokonca s presahom do minulosti,“ hovorí Richard Autner, vďaka ktorému sa dilema hlavného hrdinu stáva až hmatateľnou.

Foto: Continental film

Jeho manželku Helu si zahrala Dominika Morávková. Hela svojho muža miluje, ale vníma ho aj ako komplikované dieťa, čím trochu kompenzuje problémy manželstva, odsúvané na vedľajšiu koľaj. Objav vzácneho obrazu a s ním spojené tajomstvá oboch prekvapia. Morávková prezrádza, že vďaka svojej postave začala na život nazerať z nových perspektív: „Život vie zrazu zmeniť smerovanie, konfrontovať nás s dôležitými otázkami a otočiť naše vnímanie reality. Práca na tejto postave mi ponúkla zamyslenie, ako vie minulosť pohnúť našim súčasným svetom.“

Adamov otec Pavol v podaní Františka Kovára je temperamentný dôchodca, tvrdohlavo vzdorujúci veku. Zásadovosť a uzavretosť zdedil po otcovi Jozefovi. Rodina je mu však nadovšetko. „Väčšina z nás si so sebou nesie isté tajomstvá, obhajujúc ich tým, že je to pre všeobecné dobro. Nie vždy to skončí v pozitívne, ale i pre takéto rozhodnutia sa nájde ospravedlnenie,“ uvažuje Kovár o zápletke, ktorá všetkým postavám zmení životy.

Svojskú postavu Adamovej pratety stvárnila Iva Janžurová. Jej Edita je spontánna umelkyňa, úplne zbláznená do svojej práce. Nestihla sa kvôli nej ani vydať…Výnimočná česká herečka o svojej postave hovorí: „Táto rola sa mi veľmi páčila, aj keď nie je hlavná, čo pre herca ešte zvyšuje nároky na prácu na charaktere, lebo ho musí obhájiť na menšom priestore. Editina postava je jediná, ktorú diváci sledujú v oboch príbehoch – v súčasnom aj v minulosti ako mladé dievča, keď sa stáva svedkom udalosti, ktoré v jej mysli pretrvávajú, a snaží sa ich riešiť aj v prítomnosti.“

Kým pátranie po tajomstve dedičstva prebieha v súčasnosti, kľúčovú úlohu v sekvenciách z minulosti zohrávajú Adamovi starí rodičia Jozef a Marika. Jozef je introvertný idealista, ktorého mení pocit zlyhania v neľahkých časoch. Marika je temperamentné dievča, v hĺbke duše citlivé, ale nestále a nedočkavé.

Foto: Continental film

„Jozef Javora sa snaží dostať cez tú dobu, ako sa dá, zároveň si chce vybudovať svoje súkromné šťastie a nedať príliš najavo, čo si myslí, lebo to by ho mohlo dostať do problémov,“ hovorí o svojom hrdinovi Dávid Uzsák a Veronika Mészárosová, ktorá stvárňuje Mariku dodáva: „Páči sa mi, ako sa prirodzene preplietajú životy Mariky, Adama, Jozefa a Hely – je to taká spleť osudov… Je to veľmi nenásilné.“

Snímku Spiaci účet, ktorú nakrútil režisér a scenárista Miloslav Luther (napríklad Chodník cez Dunaj, Anjel milosrdenstva, Útek do Budína) do kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

