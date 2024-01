Zoroslav Kollár označil Danielita za vraha, zabil si dôchodcu a nenarodené dieťa, povedal (video)

Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár sa opäť „ozval“ na YouTube a ďalším videom zdraví Daniela Lipšica. Súčasného špeciálneho prokurátora pozdravil už druhýkrát a podobne ako v úvodnom „dieli“ ho volá Danielito.

„Zabil si dôchodcu na prechode pre chodcov a nenarodené dieťa. Tvoje dieťa, Danielito. A toto je stále iba malý rozbeh. Za tých viac ako 20 rokov, počas ktorých si prenasledoval a šikanoval mňa a ďalších ľudí, som sa veľa naučil. A zmenil som bojovú taktiku. Už sa nebudem iba pasívne brániť a najlepšia obrana je útok,“ uviedol Zoroslav Kollár.

Tragická autonehoda a milenka

Pri autonehode Zoroslav Kollár poukázal na podľa neho tri dôležité fakty. Pred nehodou vraj Lipšic nebol kupovať šanóny v nákupnom centre, ale bol na stretnutí s určitým zaujímavým človekom.

„Dôležité je to, že ste tam nepili iba nealkoholické nápoje. Ale v spise je záznam o tvojej dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Zázrak? Vôbec nie. Do toho ‚testeru‘ si totiž údajne nefúkal ty, ale niekto iný. Aj keď mu ešte chýba občianska odvaha, verím, že raz ju ten človek nájde a povie, ako to bolo“ hovorí Zoroslav Kollár vo videu.

Podľa Zoroslava Kollára mali tiež v okamihu nehody z Lipšicovho mobilného telefónu odísť nejaké dáta a znalec to vyhodnotil ako dôsledok aktívneho pripojenia na internet. A keby sa vraj použili vyšetrovacie metódy 21. storočia, tak sa ukáže aj iná rýchlosť v čase nárazu.

„Polícia použila metódu, ktorá je už takmer archaická. Keď si predstavím, ako to robili, pripomína mi to vyšetrovacie metódy zo seriálu 30 prípadov Majora Zemana,“ okomentoval Zoroslav Kollár s tým, že Lipšic aj všetci jeho známi a kamaráti urobili všetko preto, aby boli počas vyšetrovania nehody všetky jej okolnosti vyšetrené tak, aby do basy nešiel.

Lipšic podá na Zoroslava Kollára žalobu

Zoroslav Kollár sa vyjadril aj k súkromnému životu Lipšica a jeho údajnej známosti v roku 2021. „Pekná, vzdelaná a samostatná žena podľahla tvojim návrhom,“ hovorí Zoroslav Kollár.

Lipšic a „tajomná neznáma“ sa mali stretnúť u nej doma. „Priviezli ťa tam služobným vozidlom, to je skutočne efektívne a veľmi morálne nechať sa voziť služobným autom na náklady štátu za milenkami. Táto skutočnosť sa dá veľmi jednoducho dokázať,“ vraví Zoroslav Kollár a pridal aj ďalšie detaily.

„Obvinenia zo znásilnenia, nútenia na interrupciu, bitia mojej manželky, inštalácie odposluchu v neznámej krabičke (a jeho následného tajomného odinštalovania), považujem za tak absurdné, že sa proti nim budem brániť. Nezvyknem využívať žaloby na súdy, ale v situácii, keď je útočené aj na moju rodinu, tak urobím,“ uviedol v reakcii Lipšic s tým, že k tragickej nehode sa už vyjadril opakovane a vinu za túto nehodu si bude niesť celý život.

Lipšic sa podľa vlastných slov zároveň chce ohradiť voči opakovanému tvrdeniu, že ako minister spravodlivosti pri rovnakých nehodách požadoval uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody. „Nie je to pravda. Uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody som požadoval len v tých prípadoch, keď vykonané dokazovanie prišlo k záveru, že vodič motorového vozidla niesol výlučnú vinu na dopravnej nehode. Z úcty k pozostalým, s ktorými sme sa korektne dohodli aj na odškodnení, nebudem zverejňovať závery znaleckých posudkov v tejto veci,“ dodal Lipšic.

Zoroslav Kollár v závere zaželal Lipšicovi najmä veľa šťastia, lebo vraj zdravie bude pre neho druhoradé. „Je to taký nie príliš pozitívny žart, ale vraví sa, že šťastie je dôležitejšie. Pretože vo väzení, kam sa ti po 20-tich rokoch snaženia podarilo ma dostať, boli všetci zdraví, ale boli tam preto, lebo im chýbalo šťastie. Ale ver mi, že ja ti taký osud neželám. Na rozdiel od teba, ja to, čo som zažil, neželám ani svojim nepriateľom. A ak náhodou stretneš blázna Matoviča, odkáž mu, že na neho často myslím. Prajem ti úspešný rok 2024,“ zakončil Zoroslav Kollár svoj druhý diel k Lipšicovi.

