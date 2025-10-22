ZOO plná zombíkov? Bláznivá animovaná Zoopokalypsa štartuje v kinách!

Slovenskí diváci sa majú na čo tešiť! Do kín už 23. októbra prichádza nová animovaná komédia Zoopokalypsa, ktorá je ako stvorená na halloweenské kino pre deti, rodičov aj všetkých, ktorí milujú bláznivé príbehy, zvieratká a trochu iný druh strašidelnej zábavy.
Film si predpremiéru už stihol odbiť. Slávnostná premiéra v CINEMAX BORY prilákala množstvo detí, rodičov, známych tvári, ale aj fanúšikov animovaných filmov. Všetci sa tešili na prvé stretnutie s najvtipnejšími zombíkmi tejto jesene. Atmosféra bola výnimočná, smiech aj nadšenie z filmu si podmanil malých aj veľkých divákov. Zoopokalypsa je ideálnou voľbou na Halloween. Kombinácia strašidelných motívov, vtipných situácií a animovaných zombie hrdinov vytvára zábavu, ktorú si užije celá rodina.
Dej sa odohráva v pokojnej ZOO, kde sa medzi zvieratkami zrazu objaví záhadný vírus. Výsledok? Zvieratá sa menia na zombíkov! Ale žiadny strach. Nie sú krvilační, skôr nešikovní, vtipní a trochu roztomilí. Príbeh sa rozvíja ako akčná, strašidelná, ale zároveň hravá a nápaditá komédia, v ktorej sa zombíci naháňajú po ZOO, vymýšľajú šialené kúsky a snažia sa, ako inak, zachrániť svet.
Réžie sa ujali skúsení animátori Ricardo Curtis a Rodrigo Perez-Castro, ktorí predtým pracovali na úspešných tituloch ako Doba ľadová, Rio či Ja, zloduch. Zoopokalypsa je však niečo celkom iné. Pôvodne mal ísť o hororový komiks zo sveta zvieracích zombíkov od autora Clivea Barkera, no v rukách producenta Steva Hobana a kreatívneho tímu sa z temného námetu zrodila zábavná rodinná jazda plná farieb, vtipov a fantázie.
„Keď mi Ricardo ukázal, že ide o zombie zvieratká, hneď som vedel, že to chcem robiť!“ priznal s úsmevom spolurežisér Rodrigo Perez-Castro, ktorý do projektu vniesol svoju lásku k strašidelným filmom. Napriek téme sa však režiséri zhodli, že film musí byť vhodný aj pre deti, a to bez krvi, ale s poriadnou dávkou strašidelnej zábavy. Hoci sa tu objavujú padajúce hlavy či vymeniteľné nohy, všetko pôsobí skôr ako nápaditá hra s hračkami než horor. „Bolo to ako hra s hračkami, len tie naše boli trochu strašidelné,“ dodáva Perez-Castro.
Zoopokalypsa je v konečnom dôsledku film, ktorý spája nečakané prvky. Zombíci, zvieratá, vírus, ZOO… A premieňa ich na zábavnú, sviatočne bláznivú komédiu, ktorú si užijete nielen počas Halloweenu. Možno trochu šialená, no rozhodne milá, originálna a nezabudnuteľná. Ak máte radi animované príbehy, ktoré nie sú úplne tradičné, určite si túto kanadskú novinku v distribúcii Continental film nenechajte ujsť. Zoopokalypsa vtrhne do kín už zajtra. A verte, bude to jazda, na ktorú nezabudnete!
