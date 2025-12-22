Zomrel britský spevák Chris Rea, symbolicky pár dní pred Vianocami

Britský spevák a skladateľ Chris Rea, známy najmä vianočným hitom z 80. rokov „Driving Home for Christmas“, zomrel vo veku 74 rokov, oznámila v pondelok jeho rodina.
„S obrovským smútkom oznamujeme smrť nášho milovaného Chrisa,“ uviedol hovorca jeho manželky a dvoch detí v stanovisku pre britské médiá. „Zomrel pokojne v nemocnici dnes skôr po krátkej chorobe, obklopený rodinou.“
Na jeho oficiálnych sociálnych sieťach sa objavila správa: „Chrisova hudba vytvorila soundtrack mnohých životov a jeho odkaz bude žiť ďalej prostredníctvom piesní, ktoré zanechal.“
Driving Home for Christmas
Chris Rea sa narodil v roku 1951 v Middlesbrough na severovýchode Anglicka. V roku 2001 mu diagnostikovali rakovinu pankreasu a podstúpil jeho odstránenie, v roku 2016 utrpel mŕtvicu.
Slávu si získal koncom 70. rokov s piesňou „Fool (If You Think It’s Over)“ a v 80. rokoch pokračoval hitmi ako „Let’s Dance“ a „The Road to Hell“. Bol známy svojím chrapľavým hlasom a hrou na slide gitaru, nahral 25 sólových albumov, z ktorých dva sa dostali na vrchol britskej albumovej hitparády. Začiatkom kariéry získal nomináciu na cenu Grammy.
Jeho skladba z roku 1986 „Driving Home for Christmas“ sa stala symbolom vianočného obdobia a pravidelne sa objavuje v britskej singlovej hitparáde v decembri. V posledných týždňoch sa dostala na 30. miesto a bola použitá aj v vianočnej reklame supermarketu Marks & Spencer.
Smútia aj futbalisti
Podľa webovej stránky Chrisa Reu pieseň „rozpráva príbeh unaveného cestujúceho, ktorý sa vracia domov, moment plný tepla, humoru a sviatočnej atmosféry, ktorý nikdy nestratil svoje čaro.“
V rozhovoroch prezradil, že pieseň napísal počas ťažkého obdobia o osem rokov skôr, keď ho opustil manažér, bol mu odobratý vodičský preukaz a jeho manželka šoférovala auto. „Pozeral som sa na ostatných vodičov, ktorí vyzerali tak smutne,“ povedal. „Žartovne som začal spievať ‚We’re driving home for Christmas…‘ a keď pouličné lampy osvetľovali interiér auta, začal som si písať texty.“
Jeho rodné futbalové mužstvo Middlesbrough FC na sociálnej sieti X vyjadrilo „hlboký smútok“ nad správou o jeho smrti a označilo ho za „ikonickú osobnosť Teesside.“