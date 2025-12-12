Zo sci-fi do reality: Vo Zvolene operujú s virtuálnou realitou

Systém VIP (Virtual Implant Positioning) umožňuje nacvičiť operáciu vo virtuálnom 3D priestore ešte pred samotným zákrokom.
„Je to, akoby sme si celú operáciu prehrali na počítači v 3D ešte predtým, ako vôbec vstúpime na operačnú sálu,“ opisuje MUDr. Lukáš Mesiarik, úrazový chirurg z Nemocnice AGEL Zvolen. Pracovisko patrí medzi prvé na Slovensku, ktoré túto metódu zaviedli.
Keď hlavný motor zlyhá
Reverzná protéza pomáha pacientom s pokročilou artrózou, komplikovanými zlomeninami či nefunkčnou rotátorovou manžetou.
„Predstavte si, že máte kĺb, ktorý je zničený a hlavné svaly už nefungujú ako motor. Reverzná protéza funguje ako otočený guľový kĺb. Normálne máme jamku na lopatke a guľu na ramene, ale my to prehodíme: guľu dáme na lopatku a jamku na ramennú kosť. Táto zmena umožní inému silnému svalu prevziať úlohu hlavného motora, a pacient tak opäť dokáže zdvihnúť ruku,“ vysvetľuje Mesiarik.
Od röntgenu k milimetrovej presnosti
Ešte donedávna sa situácia operačných sálach vyzerala inak. „Tradičné postupy sa spoliehali na 2D röntgen a na ‚oko‘ a skúsenosti chirurga počas operácie. Bol to dobrý postup, ale s rezervami,“ hovorí chirurg.
Dnes používajú špeciálny navigačný cielič, ktorý sa prikladá na lopatku a milimetrovo určuje, kde a pod akým uhlom vŕtať. Systém funguje ako GPS na operačnej sále.
„Pre mňa osobne, ako chirurga, ktorý je zvyknutý spoliehať sa na vlastný úsudok, bolo spočiatku náročné spoľahnúť sa na technológiu. No prvé výsledky pacientov mi okamžite otvorili oči a zbavili ma skepsy,“ priznáva Mesiarik.
Výsledky hovoria jasne
Pacienti majú vďaka periférnej končatinovej blokáde až 12 hodín bez bolesti po operácii. Pri výmene kĺbov dolnej končatiny odchádzajú domov v priemere štvrtý deň po zákroku.
„Ak je protéza umiestnená správne, funguje ako švajčiarske hodinky,“ hodnotí lekár.
Zvolen na úrovni európskych kliník
Kombinácia systému VIP a špičkových implantátov od firmy Arthrex posúva zvolenské pracovisko na úroveň popredných európskych centier. Okrem reverzných protéz využívajú aj miniinvazívne artroskopické techniky a protokol Fast track pre rýchlejšie zotavenie.
„Verím, že augmentovaná realita, navigačné programy ako VIP a robotická ortopedická operatíva sú trend, ktorému sa o pár rokov už nebude možné vyhnúť. A o pár desiatok rokov sa budeme smiať, že sme kedysi operovali bez týchto vymožeností,“ uzatvára Mesiarik.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.