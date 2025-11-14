Zničujúca vášeň medzi Margot Robbie a Jacobom Elordim: „Búrlivé výšiny“ provokujú novým trailerom

Najbližší Valentín bude patriť „BÚRLIVÝM VÝŠINÁM“ – novej filmovej provokácii inšpirovanej kultovým milostným románom Emily Brontëovej, ktorá príde do slovenských kín 12. februára 2026.
Najnovší trailer potvrdzuje, že nejde o „peknú romancu“, ale o príbeh spaľujúcej, výbušnej zmyselnej vášne uprostred pustých yorkshirských vresovísk. Príbeh zakázanej lásky, ktorá neprináša pokoj, ale požiar.
Pozrite si ho tu:
Láska, ktorá viac ničí, než lieči
Catherine Earnshaw a Heathcliff nie sú typickí milenci. Ich vzťah je komplikovaný, nenaplnený a zničujúci – skôr požiar než láska, stelesnenie túžby ovládnuť a vlastniť toho druhého až za hrob. Neprelomiteľné spojenie dvoch duší, ktoré sa navzájom vedome aj nevedome ničia. Ich stelesnenie toxického vzťahu však neničí len ich dvoch, ale aj všetko, čoho sa dotkne.
V úlohe Cathy sa predstaví Margot Robbie, ktorá po Barbie ukazuje svoju najtemnejšiu tvár – impulzívnu, egocentrickú, ovládanú vlastnými démonmi. Jej Heathcliffom je Jacob Elordi, ktorého publikum pozná zo seriálov Eufória a filmu Saltburn. Tu sa mení na nepredvídateľného, divokého a túžbou posadnutého outsidera.
Režisérka a scenáristka Emerald Fennell (držiteľka Oscara za Nádejnú mladú ženu, autorka Saltburn) sa netají tým, že jej provokatívna verzia „Búrlivých výšin“ odhaľuje všetko, čo v románe zostalo skryté medzi riadkami. Aj preto tie úvodzovky v názve filmu.
Čo by na to povedala Emily Brontëová?
Keď Emily Brontëová vydala svoj jediný román Búrlivé výšiny v roku 1847 pod pseudonymom Ellis Bell, kritici boli šokovaní. Kniha sa im zdala príliš surová, krutá a „nemorálna“. Mnohí sa pýtali, ako vôbec mohla niečo také napísať mladá žena z farárskej rodiny.
Dnes je román považovaný za klasiku, ktorá sa opakovane objavuje v rebríčkoch najobľúbenejších a najsilnejších milostných príbehov. Na slovenský trh sa teraz vracia v čerstvom vydaní, ktoré si čitatelia môžu nájsť v kníhkupectvách Panta Rhei. Ideálny spôsob, ako si filmový zážitok z „Búrlivých výšin“ ešte prehĺbiť. Za závojom romantiky sa však skrýva temná štúdia emocionálnej závislosti a toxického vzťahu.
Práve na tieto motívy nadväzuje Emerald Fennell – namiesto zjemňovania ich ešte viac zvýrazňuje. Čo by na túto otvorenú, telesnú a provokatívnu verziu povedala samotná Brontëová? Isté je len jedno: šokovať vedela už v 19. storočí.
Vresoviská, hudba a vášeň na hrane únosnosti
Dej filmu sa odohráva na drsných yorkshirských vresoviskách, ktoré v traileri pôsobia takmer ako samostatná postava – vietor, dážď, blato a kamenné domy okolo Cathy a Heathcliffa neustále pripomínajú, že z tohto sveta sa nedá len tak odísť. Film sa svojou vizualitou priam fyzicky dotýka diváka – zmyselnosť dotyku stojí v ostrom kontraste so scenériou drsnej a nehostinnej krajiny.
Atmosféru dopĺňa soundtrack s novými skladbami od britskej popovej hviezdy Charli XCX, ktorá pre film vytvorila originálnu hudbu v spolupráci so skúseným hudobníkom Johnom Calom. Ich hudba je elegantná aj brutálna zároveň – presne taká, aká je aj samotná láska v Búrlivých výšinách.
Zažite zakázanú spaľujúcu vášeň na Valentína. „BÚRLIVÉ VÝŠINY“ v kinách od 12. februára 2026.
Synopsa: Príbeh túžby, lásky a vášne inšpirovaný kultovým románom a tým, čo zostalo ukryté medzi jeho riadkami. Na pochmúrnom anglickom vidieku sa odohráva strhujúci a tragický príbeh zakázanej lásky medzi Cathy a Heathcliffom, sirotou, ktorého si adoptuje Cathyn otec. Spolu vyrastajú v sídle Búrlivé výšiny, kde sa ich detské priateľstvo mení na hlbokú, vášnivú a nebezpečnú lásku. Cathy však túži po spoločenskom postavení a vydá sa za bohatého suseda. Zradený Heathcliff odchádza – aby sa po rokoch vrátil ako zámožný muž, odhodlaný pomstiť sa a získať Cathy späť. Ich vzťah je však komplikovaný, nespútaný a plný vášne a je len otázkou času, kedy ich oboch úplne zničí.
