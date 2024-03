Známy duch sa vráti na plátna kín v hororovej komédii Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice je späť! Krátko po letných prázdninách, 5. septembra 2024, príde do kín pokračovanie úspešnej hororovej komédie režiséra Tima Burtona. V roku 1988 si svojský duch získal priazeň filmových fanúšikov, keď si ho zosnulí majitelia starého domu najali, aby vyhnal jeho nových (stále ešte žijúcich) obyvateľov. Na aký príbeh sa môžeme tešiť tentoraz?

Do centra pozornosti sa vracia Lydia Deetz (Winona Ryder), ktorá už mala s Beetlejuiceom tú česť v pôvodnom filme. Po nečakanej rodinnej tragédii sa tri generácie jej rodiny vracajú domov do Winter River. Lydiin život, stále mátaný Beetlejuiceom, sa obráti hore nohami, keď jej rebelujúca dospievajúca dcéra Astrid (Jenna Ortega) objaví tajomný model mesta v podkroví a náhodne otvorí portál do posmrtného života. S problémami v oboch ríšach je len otázkou času, kým niekto trikrát vysloví meno Beetlejuice a zlomyseľný duch sa vráti, aby rozpútal sebe tak vlastný chaos.

Okrem Winony Ryder, ktorá sa v súčasnosti teší obľube fanúšikov najmä vďaka seriálu Stranger Things, či Jenny Ortega, ktorú do povedomia širokej verejnosti vyšvihla úloha Wednesday v rovnomennom seriáli, sa môžeme tešiť aj na ďalšie známe tváre. Ako Beetlejuice sa vráti Michael Keaton a Monica Bellucci si zahrá jeho manželku. Na plátne sa tiež objavia Catherine O´Hara či Willem Dafoe. Novinku Tima Burtona, tvorcu filmov ako Batman, Mars útočí, Nožnicovoruký Edward či Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street, prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

