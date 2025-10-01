Značka Dreame v Prahe slávnostne predstavila nové produktové rady

Na launch evente značky Dreame, ktorý sa konal 25. septembra v pražskom paláci Žofín, boli predstavené kľúčové smart produkty do domácnosti a taktiež úplne nové produktové rady, na ktoré sa môžeme tešiť.
Ak ste si doteraz značku Dreame spájali len s robotickými či tyčovými vysávačmi, je čas zmeniť názor. Dreame v Prahe odhalila svoju expanziu a predstavila ucelený rad domácich spotrebičov, ktoré siahajú ďaleko za hranice podláh. Počas exkluzívneho launch eventu ukázala svoju víziu o komplexnej starostlivosti o domácnosť, vrátane inovatívnych čističiek vzduchu, chladničiek či televízorov.
Na evente, ktorý spojil kľúčových partnerov, zástupcov médií, influencerov a technologických nadšencov, značka Dreame potvrdila svoj záväzok prinášať neustále nové prelomové inovácie, ktoré zjednodušia život všetkým spotrebiteľom.
„Je pre mňa skutočnou cťou vidieť vás dnes večer v Prahe v takom hojnom počte“, otvoril svoj príhovor Marshall Mei, obchodný riaditeľ spoločnosti Dreame pre východnú Európu. „Príbeh značky Dreame je predovšetkým príbehom o domove – o tom, ako moderné technológie dokážu zjednodušiť, skrášliť a zefektívniť každodenný život. A práve dnes večer sme spoločne svedkami toho, ako Dreame vstupuje do novej éry komplexného inteligentného bývania.“
Značka výrazne rozšírila svoje portfólio v oblasti kuchynských spotrebičov a bývania. Medzi predstavenými novinkami nechýbala integrovaná umývačka DZ60 Pro, vstavaná parná rúra OZ60 Pro a chladnička FizzFresh™, ktorá vám behom sekúnd pripraví chladenú perlivú vodu. Milovníkov kávy potešil kávovar Master SE s 30 nastaveniami mletia kávy.
Pozornosť pútala aj prvá AI plne invertorová práčka a sušička L9, klimatizácia X WIND s technológiou Dual Robotic Arm či televízor S100 s integrovaným soundbarom a technológiou Aura Mini LED.
Medzi robotickými vysávačmi hviezdila séria vysávačov Aqua10, ktorá sa pýši prvenstvami – model Aqua10 Ultra Roller Complete používa ako prvý na svete namiesto statických mopovacích podložiek mopovací valec AquaRoll™, a model Aqua10 Ultra Track zas kotúčový mop. Obe možnosti sa samé už priamo počas umývania podláh priebežne čistia, aby zabezpečili naozaj hygienickú čistotu bez rozmazávania nečistôt po podlahách.
Pri robotických vysávačoch ako z budúcnosti ešte zostaneme. Model Cyber10 Ultra , ktorý so svojim hyper-flexibilným ramenom dokáže zdvihnúť a bezpečne presunúť predmety do 500 g tak, aby mu pri upratovaní nezavadzali, vyzerá ako úplne sci-fi.
Za zmienku stojí aj model Matrix10 Ultra, ktorý si sám vyberá až z troch druhov mopovacích podložiek podľa typu čistenej plochy a nečistôt. Hostia mali možnosť na vlastné oči vidieť aj jeden z najväčších trhákov: prototyp robotického vysávača Cyber X, ktorý dokáže prekonávať schody. Tento model, prvýkrát predstavený na berlínskom veľtrhu IFA 2025 začiatkom septembra, bol v Prahe exkluzívne vystavený ako priamy dôkaz toho, že Dreame posúva hranice možného v oblasti inteligentnej domácnosti.
Dámy na evente potešili najnovšie smart produkty pre starostlivosť o vlasy (fény, stylery), ktoré si mohli aj s pomocou profesionálnych hairstylistov vyskúšať. Pánov zas zaujali robotické kosačky novej generácie alebo bazénový vysávač, ktorý vyčistí váš bazén a po ukončení čistenia zaparkuje na okraji bazéna, aby ste ho jednoducho mohli vytiahnuť.
Event jasne zdôraznil strategický plán spoločnosti Dreame, ktorým je vytvorenie uceleného ekosystému smart spotrebičov s využitím AI. Nové zariadenia sa posúvajú od automatizácie k personalizácii, ponúkajúc možnosti prispôsobené individuálnym potrebám a životnému štýlu zákazníkov.
