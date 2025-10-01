Značka Dreame v Prahe slávnostne predstavila nové produktové rady

Na launch evente značky Dreame boli predstavené kľúčové smart produkty do domácnosti a taktiež úplne nové produktové rady, na ktoré sa môžeme tešiť.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
New project 1 5.jpg
Foto: Dreame
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Na launch evente značky Dreame, ktorý sa konal 25. septembra v pražskom paláci Žofín, boli predstavené kľúčové smart produkty do domácnosti a taktiež úplne nové produktové rady, na ktoré sa môžeme tešiť.

Ak ste si doteraz značku Dreame spájali len s robotickými či tyčovými vysávačmi, je čas zmeniť názor. Dreame v Prahe odhalila svoju expanziu a predstavila ucelený rad domácich spotrebičov, ktoré siahajú ďaleko za hranice podláh. Počas exkluzívneho launch eventu ukázala svoju víziu o komplexnej starostlivosti o domácnosť, vrátane inovatívnych čističiek vzduchu, chladničiek či televízorov.

Na evente, ktorý spojil kľúčových partnerov, zástupcov médií, influencerov a technologických nadšencov, značka Dreame potvrdila svoj záväzok prinášať neustále nové prelomové inovácie, ktoré zjednodušia život všetkým spotrebiteľom.

„Je pre mňa skutočnou cťou vidieť vás dnes večer v Prahe v takom hojnom počte“, otvoril svoj príhovor Marshall Mei, obchodný riaditeľ spoločnosti Dreame pre východnú Európu. „Príbeh značky Dreame je predovšetkým príbehom o domove – o tom, ako moderné technológie dokážu zjednodušiť, skrášliť a zefektívniť každodenný život. A práve dnes večer sme spoločne svedkami toho, ako Dreame vstupuje do novej éry komplexného inteligentného bývania.“

Sk12.jpg
Značka Dreame na európskom trhu robotických vysávačov zaznamenáva rast. Foto: Dreame

Značka výrazne rozšírila svoje portfólio v oblasti kuchynských spotrebičov a bývania. Medzi predstavenými novinkami nechýbala integrovaná umývačka DZ60 Pro, vstavaná parná rúra OZ60 Pro a chladnička FizzFresh™, ktorá vám behom sekúnd pripraví chladenú perlivú vodu. Milovníkov kávy potešil kávovar Master SE s 30 nastaveniami mletia kávy.

Sk7.jpg
Po novom využijete inovatívne smart spotrebiče od Dreame aj v kuchyni. Foto: Dreame

Pozornosť pútala aj prvá AI plne invertorová práčka a sušička L9, klimatizácia X WIND s technológiou Dual Robotic Arm či televízor S100 s integrovaným soundbarom a technológiou Aura Mini LED.

Sk14.jpg
Práčka, sušička, čističky vzduchu ale aj televízor. Predstavených noviniek bolo mnoho. Foto: Dreame

Medzi robotickými vysávačmi hviezdila séria vysávačov Aqua10, ktorá sa pýši prvenstvami – model Aqua10 Ultra Roller Complete používa ako prvý na svete namiesto statických mopovacích podložiek mopovací valec AquaRoll™, a model Aqua10 Ultra Track zas kotúčový mop. Obe možnosti sa samé už priamo počas umývania podláh priebežne čistia, aby zabezpečili naozaj hygienickú čistotu bez rozmazávania nečistôt po podlahách.

Sk13.jpg
Foto: Dreame

Pri robotických vysávačoch ako z budúcnosti ešte zostaneme. Model Cyber10 Ultra , ktorý so svojim hyper-flexibilným ramenom dokáže zdvihnúť a bezpečne presunúť predmety do 500 g tak, aby mu pri upratovaní nezavadzali, vyzerá ako úplne sci-fi.

Za zmienku stojí aj model Matrix10 Ultra, ktorý si sám vyberá až z troch druhov mopovacích podložiek podľa typu čistenej plochy a nečistôt. Hostia mali možnosť na vlastné oči vidieť aj jeden z najväčších trhákov: prototyp robotického vysávača Cyber X, ktorý dokáže prekonávať schody. Tento model, prvýkrát predstavený na berlínskom veľtrhu IFA 2025 začiatkom septembra, bol v Prahe exkluzívne vystavený ako priamy dôkaz toho, že Dreame posúva hranice možného v oblasti inteligentnej domácnosti.

Dámy na evente potešili najnovšie smart produkty pre starostlivosť o vlasy (fény, stylery), ktoré si mohli aj s pomocou profesionálnych hairstylistov vyskúšať. Pánov zas zaujali robotické kosačky novej generácie alebo bazénový vysávač, ktorý vyčistí váš bazén a po ukončení čistenia zaparkuje na okraji bazéna, aby ste ho jednoducho mohli vytiahnuť.

Event jasne zdôraznil strategický plán spoločnosti Dreame, ktorým je vytvorenie uceleného ekosystému smart spotrebičov s využitím AI. Nové zariadenia sa posúvajú od automatizácie k personalizácii, ponúkajúc možnosti prispôsobené individuálnym potrebám a životnému štýlu zákazníkov.

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: Dreame
Okruhy tém: Domáce spotrebiče PR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk