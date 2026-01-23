Zmena bez extrémov: Ako posunúť novoročné predsavzatie na next level?

Január býva mesiacom, keď fitness centrá praskajú vo švíkoch a každý druhý človek má v hlave jasný plán: viac sa hýbať, zlepšiť kondíciu, cítiť sa lepšie a mať viac energie. Lenže už o pár týždňov sa tento entuziazmus začne vytrácať. Prečo sa to deje a čo spraviť, aby sa tréning nestal len krátkou januárovou epizódou? Kľúčom je správna stratégia, prostredie a systém, vďaka ktorému sa tréning stane prirodzenou súčasťou života.
Podľa prieskumu agentúr ResSOLUTION Group a Nielsen si novoročné predsavzatia dáva približne 30 % Slovákov. Medzi tie najčastejšie patria práve zdravé stravovanie a pohyb – obe si vybralo zhruba 39 % respondentov, čo potvrdzuje, že záujem o zlepšenie životného štýlu je výrazný aj v reálnych plánoch ľudí. Približne tretina opýtaných uvádza, že sa im predsavzatia darí plniť dlhodobo alebo takmer úplne. Najväčšia časť populácie balansuje niekde v strede, predsavzatia dodržiavajú len čiastočne. Takmer tretina ľudí však otvorene priznáva, že novoročné predsavzatia zvyčajne nedokáže naplniť vôbec.
Najčastejším dôvodom zlyhania sú zle nastavené predsavzatia. Väčšinou sú príliš prísne a nereálne. Po vianočných sviatkoch, kedy si ľudia užívajú pohodu, oddych a dobré jedlo sa rozhodnú s príchodom nového roka zmeniť všetko naraz. Začať cvičiť, zmeniť jedálniček, prestať jesť sladké a rýchlo schudnúť. Takýto štart nového roka je síce ambiciózny a motivujúci, ale dlhodobo neudržateľný.
Ďalším problémom je, že sa ľudia sústredia len na výsledok a nie na samotný proces, vďaka ktorému vytúžený cieľ dosiahnu. Výsledok je vzdialený a ak sa váha nehýbe podľa predstáv, motivácia klesá. Naopak, proces je okamžite merateľný: odcvičené tréningy, viac energie počas dňa, viac sily a spevnené telo.
Ako nastaviť cvičenie tak, aby bolo udržateľné
Udržateľné cvičenie neznamená trénovať stále naplno. Znamená nastaviť si ho tak, aby ste ho zvládli aj v týždni, keď máte veľa práce, stres alebo menej energie. Ak si vytvoríte systém, ktorý vás podrží aj v bežných dňoch, výsledky prídu prirodzene – a bez toho, aby ste museli žiť len pre tréning.
Čo pomáha najviac?
Začať s pohybom realisticky je často ten najlepší krok k dlhodobej pravidelnosti. Namiesto ambiciózneho plánu s piatimi tréningami do týždňa je rozumnejšie nastaviť si 2–3 tréningy, ktoré viete reálne dodržať aj počas náročnejších týždňov. Konzistentnosť je dôležitejšia než dokonalý plán. Keď príde deň, kedy nestíhate, pomôže mať pripravenú „záchrannú verziu“ – napríklad 15-minútový tréning doma, rýchle posilnenie stredu tela alebo aspoň svižnú prechádzku na čerstvom vzduchu. Aj malé množstvo pohybu sa počíta a pomáha udržať návyk.
Veľkou motiváciou je sledovať vlastný progres. Skúste si zapisovať tréningy do aplikácie alebo jednoduchého poznámkového bloku – váhy, počet opakovaní, ale aj to, ako ste sa po tréningu cítili. Veľmi účinným nástrojom je aj zaznamenávanie zmien pomocou fotiek. Postava sa často mení skôr vizuálne než na váhe, preto si raz za 2–4 týždne urobte fotku v rovnakom oblečení, za rovnakých svetelných podmienok a ideálne v rovnakom čase dňa. Takto získate reálnejší obraz o zmenách, ktoré si v bežnom zrkadle často ani nevšimnete. Práve porovnanie fotiek po niekoľkých týždňoch býva silnou motiváciou pokračovať, aj keď máte pocit, že sa „nič nedeje“.
Progres si môžete zaznamenávať aj prostredníctvom rôznych fitness aplikácií v telefóne, prípadne pomocou inteligentných hodiniek, ktoré dokážu zaznamenávať rôzne pohybové aktivity od prechádzok až po silový tréning v posilňovni. Po pár týždňoch si všimnete, že zvládate viac než na začiatku, a práve tieto malé posuny často rozhodujú o tom, či pri cvičení vydržíte. Rovnako dôležité je dopriať si oddych.
Regenerácia nie je zlyhanie ani pauza od tréningu, ale jeho neoddeliteľná súčasť. Kvalitný spánok, voľnejší deň alebo ľahký strečing môžu výrazne zlepšiť výkon aj chuť pokračovať. Doprajte si deň bez tréningu, aby ste dali svalom čas na oddych a rast.
Napokon, veľký rozdiel robí jasný plán. Náhodné cvičenie funguje krátkodobo, no keď presne viete, čo idete v daný deň cvičiť, odpadá zbytočné rozhodovanie a výhovorky. Pripravte si tréning vopred, ideálne ešte deň predtým, a berte ho ako dohodu so sebou samými. Vďaka tomu sa vám bude začínať oveľa ľahšie – aj v dňoch, keď motivácia nie je na maxime.
Atmosféra zohráva dôležitú úlohu
Nie je tajomstvom, že prostredie má veľký vplyv na to, či človek pri tréningu vydrží. Ak sa v priestore cítite dobre, tréning sa z povinnosti zmení na príjemne strávený čas pre seba, ktorý vám dobíja baterky. Stavte preto na takú prevádzku, do ktorej sa, jednoducho, budete chcieť vrátiť. Napríklad, v oc tehelko v hlavnom meste nájdete prevádzku 77 fitness, ktorá kombinuje moderné vybavenie so živšou atmosférou – tréning tu sprevádzajú LED svetlá a energická hudba v štýle techno a house. Nechýbajú ani stroje Prime Fitness a Hoist, ktoré ocenia začiatočníci aj pokročilí.
Po tréningu si tu môžete dopriať aj zaslúžený oddych v saune alebo sa občerstviť v bare. K dispozícii je sauna, bar s občerstvením a praktickým benefitom je aj bezplatné parkovanie na dve hodiny. A ak neviete ako začať alebo len potrebujete niekoho, kto vás bude motivovať, pomôcť môžu aj certifikovaní osobní tréneri, ktorí vedia pomôcť so správnym nastavením tréningového plánu.
