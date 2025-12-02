Zlaté Abu Dhabi: Slovensko zažiarilo na Majstrovstvách sveta v kickboxe WAKO

V konkurencii 81 krajín, 1 964 štartov a 1 637 pretekárov obsadilo Slovensko 31. miesto, pričom domov si výprava priniesla spolu päť cenných kovov – jedno zlato, jedno striebro a tri bronzové medaily.
Výkony našich reprezentantov, ich tímový duch a profesionálny prístup potvrdili, že Slovensko patrí medzi rešpektované krajiny svetového kickboxu.
🥇 Czégény Cintia – majsterka sveta 2025. Najväčší úspech šampionátu patrí Czégény Cintii, ktorá po zvládnutých náročných zápasoch postúpila až do finále kategórie FC – 48 kg. Tam ju čakala svetová jednotka Aleksandra Madraszewska z Poľska. Cintia od úvodu predvádzala výborný pohyb, techniku, presné údery a taktické myslenie. Počas celého zápasu si udržiavala vedenie ma hoci v závere súperka výrazne zvýšila tlak, Cintia ukázala veľkú vnútornú silu, odolnosť a mentálnu stabilitu, ktorou si ustrážila tesné, ale zaslúžené víťazstvo. Jej triumf je symbolom poctivej práce, odhodlania a dôvery, ktorú do nej vložil Slovenský zväz kickboxu. Slovensko má po rokoch opäť majsterku sveta.
🥈Marián Kulizák – striebro z veteránskej kategórie.
Ďalšie cenné umiestnenie získal vo veteránskej kategórii Marián Kulizák, ktorý počas turnaja ukázal technickú vyspelosť a skúsenosť. V úvodnom dvoch zápasoch dominoval a suverénne postúpil do finále. Finálový súboj mal dobre rozohraný, no po tvrdom kontakte rozhodcovia rozhodli, že nemôže pokračovať. Napriek tomu si Marián odnáša striebornú medailu, ktorá je odmenou za jeho dlhoročnú výkonnosť a stabilitu medzi svetovou špičkou.
Bronzová trojica Slovenska
🥉 Lucia Cmárová – K1 do 60 kg. Lucia predviedla fantastický vstup do turnaja.
V druhom zápase narazila na portugalčanku, ktorá neskôr ovládla celú kategóriu. Lucia bola v dvoch kolách aktívnejšia a udávala tempo, no súperka takticky prerušovala zápas a držala minimálny náskok. Lucii chýbal jediný bod, ktorý by ju posunul do finále. Z Abu Dhabi si odnáša kvalitný bronz, ktorý potvrdzuje jej stabilnú medzinárodnú výkonnosť.
🥉 Alexandra Filipová – K1 +70 kg. Alexandra, dlhoročná opora slovenskej reprezentácie, narazila v semifinále na výborne pripravenú poľskú pretekárku, ktorá jej komplexný štýl eliminovala presnými kontrami. Napriek tomu Alexandra ukázala technickú zrelosť, bojovnosť a odolnosť. Obhájila bronzovú medailu z Albufeiry a opäť dokázala, že patrí medzi stabilnú svetovú špičku.
🥉 Michal Janák – LC +94 kg. Michal, ktorý prvýkrát nastúpil medzi seniormi, preukázal mimoriadny talent a zrelosť. V semifinále mu na postup do finále chýbala jediná technika – jeden bod. Bronzová medaila zo seniorskej kategórie je pre Slovensko veľkým úspechom a jasným dôkazom, že Michal má pred sebou sľubnú kariéru.
Mladá generácia – silný prísľub do budúcnosti
Okrem medailistov ukázali veľký potenciál aj ďalší mladí členovia tímu, ktorí sa prvýkrát predstavili v seniorskej konkurencii.
Miroslava Potocká – debut s výborným výkonom. Po výborne zvládnutom prvom zápase narazila na skúsenú grékyňu, ktorá sa neskôr stala majsterkou sveta. Mirka bola v dvoch kolách aktívnejšia a technicky presnejšia, no v závere rozhodla súperkina 30-ročná skúsenosť. Jej výkon je skvelým signálom pre budúce roky.
Christian Tamáš – premiéra proti neskoršiemu víťazovi. Christian dostal v úvodnom kole jedného z najťažších možných súperov – reprezentanta Kirgizska, ktorý neskôr vyhral celú kategóriu.
Aj napriek tomu predviedol disciplínu, snahu a technický výkon, z ktorého môže v ďalších sezónach ťažiť.
Skúsení členovia výpravy – pevné piliere tímu
Sebastián Fapšo po dominantnom KO v prvom zápase narazil na svetovú jednotku z Fínska.
V mimoriadne vyrovnanom súboji prehral o dva body. Ukázal však, že je technicky aj kondične na svetovej úrovni.
Marek Karlík – v prvom zápase jasné víťazstvo 3:0. V druhom kole svetová jednotka z Izraela. Smolné ukončenie po strete s kolenom mu nedovolilo dobojovať do konca, hoci mal duel veľmi dobre rozohraný.
Veteráni – skúsenosť, stabilita a rešpekt
Sylvia Reviľaková bojovala vo štvrťfinále, ukázala nasadenie a čistú techniku.
Martin Muravský v KL –94 kg predviedol zodpovedný výkon proti silnému súperovi.
Vladimír Minda v Point Fightingu ukázal rýchlosť a skúsenosť v každej výmene.
Vladimír Dudinský podal technicky stabilný výkon, pokoj a prehľad, ktoré sú pre veteránske kategórie mimoriadne dôležité.
🙏 Poďakovanie všetkým členom výpravy.
Každý člen slovenského tímu – medailista či športovec, ktorému sa nepodarilo postúpiť – odviedol poctivý výkon, reprezentoval Slovensko so cťou a prispel k silnej tímovej atmosfére počas celého šampionátu. Ich prístup, disciplína a férový boj sú dôvodom, prečo bol slovenský tím v Abu Dhabi rešpektovaný.
Záverečné slová prezidenta SZKB Jozefa Kolozsy „Slovenská reprezentácia opäť potvrdila, že aj malá krajina dokáže vďaka odhodlaniu, poctivej práci a tímovému duchu dosahovať výsledky medzi svetovou elitou. Chcem úprimne poďakovať všetkým športovcom, trénerom, realizačnému tímu, partnerom a Ministerstvu cestovného ruchu a športu za podporu, ktorá nám umožnila byť súčasťou tohto svetového šampionátu. Verím, že výsledky z Abu Dhabi budú silnou motiváciou do ďalšej spoločnej práce a príprav na budúce vrcholné podujatia.“
Informačný servis