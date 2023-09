Získajte dotáciu na výmenu starých okien

Začiatkom septembra bola spustená nová výzva programu Obnov dom. V rámci nej môžete získať dotáciu na rekonštrukciu bývania vo výške až 19 000 eur. Finančný príspevok od štátu vie žiadateľ použiť aj na výmenu okien.

Žiadosti o dotáciu možno predkladať od 9. októbra 2023. Dovtedy si treba pripraviť všetky potrebné doklady. Obnovte dom s INCON-om a využite ich ponúkanú pomoc. Výmenou starých okien za nové dokážete ušetriť stovky eur ročne.

Preplatenie nákladov na energetický certifikát pred obnovou

Jedným z dokladov, ktorý je povinnou súčasťou k žiadosti o dotáciu, je energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Ide o posudok, ktorý určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Na základe zistení je následne zaradený do jednej z energetických tried A až G. Certifikát musí obsahovať posúdenie pôvodného, ako aj navrhovaného stavu vrátane percentuálneho výpočtu potenciálnych úspor primárnej energie. Spracovateľom osvedčenia musí byť odborne spôsobilá osoba pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov evidovaná v registri oprávnených osôb. „Žiadateľom chceme obnovu domu zjednodušiť, preto bezplatne zrealizujeme obhliadku stavby vrátane spracovania podkladov pre vydanie energetického certifikátu a pomôžeme im s jeho vybavením. Zároveň preplatíme náklady na certifikát pôvodného stavu domu a žiadateľom poskytneme aj kontakt na overenú odborne spôsobilú osobu,“ vymenúva Ing. Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON. Bližšie informácie k téme obnovy domu a výmeny okien poskytne výrobca aj osobne v jeho pobočkách po celom Slovensku alebo v showroome.

Foto: INCON

Ako neprichádzať o teplo

Čím staršie okná v rodinnom dome máte, tým vyššie sú tepelné straty objektu. Staršie okná s dvojsklom už nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti, pretože nemajú dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti, majú nevhodné zasklenie a častokrát aj zle tesnia. V rodinnom dome sa tak zbytočne stratí takmer polovica tepla. Výmena starých okien za nové sa preto oplatí. Súčasné moderné okná sú vyrobené z kvalitnejších materiálov, majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a navyše disponujú i vylepšeným spôsobom tesnenia. Ku kvalitným plastovým oknám patrí aj INCON Komfort EVO s rozšírenou stavebnou hĺbkou 82 mm. Má 6-komorový profil a o 25 % viac materiálu ako bežné plastové okno, preto sa nekrúti a nedá sa ľahko vypáčiť. Uzavretá rámová výstuha zvyšuje pevnosť rámov a hlbšie uloženie skla obmedzuje rosenie. Okno má aj stredové tesnenie a tri tesniace roviny, vďaka čomu poskytuje vynikajúcu tepelnú a akustickú izoláciu. Nezabudnite však na výber vhodnej montážnej firmy, pretože bez kvalitnej montáže nebudú ani tie najlepšie okná fungovať.

Foto: INCON

Až tretinové úspory energie za vykurovanie

Výmena okien prináša reálne úspory, čo si môžeme ukázať na konkrétnom príklade. Rodinný dom v Žilinskom kraji s rozlohou 180 m2 bol postavený v roku 2005 a majitelia sa vtedy rozhodli investovať do plastových okien s profilom 70 mm a dvojsklom. Okná im slúžili dobre, ale ich susedia začali postupne okná na domoch meniť. „Najskôr sme si hovorili, že ide o zbytočnú investíciu, ale keď nám potom ukázali ich vyúčtovanie za elektrinu a plyn, zmenili sme názor. Dnes sme za to radi, pretože vzhľadom na súčasnú situáciu máme náskok, stavebný aj finančný,“ hovorí majiteľ rodinného domu. V roku 2021 tak pristúpili k výmene okien. Zvolili si plastové okná INCON Komfort EVO s trojsklom, ktoré majú súčiniteľ prechodu tepla celým oknom Uw = od 0,71 W/m2K. Výmena okien sa majiteľom vyplatila, pretože zaznamenali až tretinové úspory energie za vykurovanie.

Foto: INCON

Viac o oknách INCON sa dočítate na www.incon.sk. Informácie o podmienkach novej výzvy sa dozviete na www.obnovdom.sk

