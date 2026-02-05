Zima dáva vlasom zabrať. Ako ochrániť pokožku hlavy a udržať vlasy zdravé?

Chlad, vietor, čiapky a suchý vzduch v interiéroch spôsobujú, že vlasy strácajú lesk, sú krehké a pokožka hlavy trpí vysušením či podráždením. Trendom posledných rokov je preto väčší dôraz na starostlivosť o pokožku hlavy, ktorá je základom zdravých vlasov. Philips prináša tipy, ako na to, a vysvetľuje, prečo je správne fénovanie dôležitejšie, než si myslíte.
Prečo je pokožka hlavy kľúčová pre vzhľad vlasov?
Pokožka hlavy je, podobne ako pôda pre rastliny, základným stavebným kameňom krásnych vlasov. Ak nie je zdravá, vlasy nerastú silné ani lesklé. V zime však dostáva poriadne zabrať. Suchý vzduch z kúrenia ju vysušuje, pokrývky hlavy spôsobujú potenie a podráždenie a ak vlasy po umytí dostatočne nevysušíte, vlhkosť nielen pod čiapkou vytvára ideálne prostredie pre baktérie. Výsledkom môže byť svrbenie, lupiny alebo oslabenie vlasových korienkov. Práve preto je teraz dôležité venovať pokožke hlavy rovnakú starostlivosť ako vlasom.
Ako pomôže správne fénovanie?
Možno ste už počuli, že vlasy je lepšie nechať uschnúť voľne na vzduchu. Tento známy mýtus však rozhodne neplatí a už vôbec nie v zime. Vlhké vlasy vonku znamenajú nielen riziko poškodenia, ale aj stres pre pokožku hlavy. Správne fénovanie je preto kľúčové nielen pre vzhľad, ale aj pre zdravie. Moderné fény Philips dokážu regulovať teplotu tak, aby chránili vlasy aj pokožku hlavy. Technológia ThermoProtect zabraňuje presušeniu, ionizačná funkcia dodáva lesk a eliminuje statickú elektrinu. Výsledok? Vlasy sú hladké, zdravé a aj pokožka hlavy zostáva zdravá.
„Zdravá pokožka hlavy je základom krásnych vlasov. V zime je extrémne namáhaná. Striedanie teplôt, suchý vzduch a čiapka ju vysušujú a dráždia. Preto odporúčam nielen kvalitnú kozmetiku, ale aj správne fénovanie. Moderné fény Philips dokážu regulovať teplotu tak, aby chránili vlasy aj pokožku hlavy. To je kľúčové, pretože príliš horúci vzduch pokožku ešte viac zaťažuje. Navyše nesmieme zabúdať používať prípravky určené na tepelnú úpravu, ktoré pomáhajú minimalizovať tepelný stres vlasového vlákna a sekundárne aj pokožky hlavy,“ hovorí Ondřej Porubský, makeup artist a hair stylist s viac než 13-ročnými skúsenosťami v beauty, móde a reklame.
Ako sa starať o vlasy v zime?
Základom je hydratácia. Vyberajte si šampóny a masky s výživnými zložkami, ktoré pomôžu udržať vlhkosť vlasov. Občas si doprajte jemnú masáž pokožky hlavy, ktorá podporí prekrvenie a rast vlasov. A nezabúdajte na šetrné fénovanie, ktoré je rýchle, ale s reguláciou teploty. Styling v zime pokojne zjednodušte: menej laku, viac starostlivosti, vlasy sa vám odvďačia leskom a vitalitou.
Hydratáciu si mnohí z nás spájajú s vodou, a tak vzniká mýtus, že je v zime pre vlasy skôr na škodu. Nemusíte sa báť. Hydratačné produkty neobsahujú obyčajnú vodu, ktorá by mohla zamrznúť. Dodávajú vlasom výživné zložky a pomáhajú udržať ich pružnosť. Problém nastáva len vtedy, ak vyjdete von s mokrými vlasmi. Voda na povrchu vlasu môže pri mraze skutočne zamrznúť a poškodiť vlasové vlákno. Riešením je vlasy vždy dôkladne vysušiť, ideálne šetrným fénovaním. Pokojne si doprajte hydratačnú starostlivosť, práve v zime ju vaše vlasy potrebujú najviac.
Produktové tipy:
Sušič vlasov Philips 8000 s difuzérom – Ultra výkonný, šetrný a kompaktný
Doteraz najrýchlejší fén od Philips vysuší vlasy za 3 minúty, pritom ich však neničí, ale, naopak, zabezpečí im lesklý vzhľad a pevnosť. Technológia ThermoShield Advanced zachová až 100 % prirodzenej sily vlasov vďaka inteligentným senzorom a neustálemu riadeniu teploty. Zníženie krepovatenia a hĺbkovú hydratáciu vlasov zabezpečí viac než 200 miliónov záporných a vodných iónov. Fén je šetrný nielen k vlasom, ale aj k prírode – spotrebuje o 50 % menej energie. Šetrí aj miesto – váži iba 395 g a vďaka kompaktnej veľkosti sa ho nebudete chcieť vzdať na cestách ani vo fitku.
Odporúčaná cena: 188,99 €
Sušič vlasov 9000 series s technológiou SenseIQ – Rychlý, inteligentný a maximálne šetrný
Najvyspelejší fén od Philips vysuší vlasy za pár minút, pritom chráni ich zdravie aj prirodzenú vlhkosť. Infračervené senzory počas sušenia nepretržite sledujú teplotu vlasov a viac než 12 000-krát upravia prúd vzduchu tak, aby sa neprehriali a zachovali si až 95 % svojej vlhkosti. Vlasy tak zostávajú hladké, silné a žiarivé. Ionizačná technológia uvoľňuje dvojnásobné množstvo iónov, ktoré eliminujú krepovatenie a dodajú vlasom lesk aj hebkosť. Fén ponúka päť inteligentných režimov, ktoré sa automaticky prispôsobia pripojenému nadstavcu – od rýchleho sušenia až po jemnú starostlivosť alebo styling. V balení nechýba difuzér, koncentrátor ani masážny nadstavec pre zdravšiu a pružnejšiu pokožku hlavy.
Odporúčaná cena: 299,99 €
