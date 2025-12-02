Žiadosti nemôžeme nijakým spôsobom vyhovieť, odkázal zväzom minister športu Huliak

Zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja vyzývajú na predĺženie lehoty na úpravu zmluvných vzťahov so športovcami o jeden rok, teda do 31. decembra 2026.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Rudolf Huliak
Minister Rudolf Huliak počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.
Ministerstvo cestového ruchu a športu SR nebude reagovať na výzvu športových zväzov basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja, aby parlament predĺžil lehotu na úpravu zmluvných vzťahov so športovcami o jeden rok, teda do 31. decembra 2026.

Šéf rezortu Rudolf Huliak to na otázky agentúry SITA uviedol na pôde ministerstva v utorok popoludní na spoločnej tlačovej konferencii s Národným športovým centrom a Fondom na podporu športu.

„Cieľom je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a nájdenie udržateľného riešenia, ktoré by zabezpečilo stabilitu profesionálneho športu na Slovensku,“ uviedli zväzy v pondelkovom vyhlásení.

Potrebná úprava zmlúv

Novela zákona o športe s platnosťou od 1. júla 2025 totiž so sebou priniesla zásadnú zmenu v právnom postavení profesionálnych športovcov pôsobiacich ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Kluby musia do 31. decembra 2025 upraviť zmluvy so športovcami tak, aby zodpovedali požiadavkám tzv. iného pracovnoprávneho vzťahu v prípade, že vykonávaná činnosť napĺňa znaky závislej práce.

A to je podľa jednotlivých zväzov problematické, pre kluby je totiž vyhodnocovanie splnenia znakov závislej práce nejednoznačné. Športovci pritom podľa nich jednoznačne preferujú výkon športu ako slobodné povolanie. Väčšina z nich má totiž vydané osobitné podnikateľské oprávnenie, vďaka ktorému môžu pôsobiť ako SZČO.

„My tejto žiadosti nemôžeme nijakým spôsobom vyhovieť, pretože je platný zákon. Jednoducho bohužiaľ, muselo by prísť k zmene zákona,“ reagoval v utorok minister Huliak.

Hrozí zánik klubov?

Zástupcovia športovej obce varujú, že nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný z ekonomického aj organizačného hľadiska.

Údajne hrozí, že mnohé kluby budú musieť ukončiť svoju činnosť. Súčasne sa zväzy domnievajú, že by to bolo v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom vláda deklaruje záujem motivovať súkromný sektor k väčšej podpore športu.

