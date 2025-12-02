Žiadosti nemôžeme nijakým spôsobom vyhovieť, odkázal zväzom minister športu Huliak

Ministerstvo cestového ruchu a športu SR nebude reagovať na výzvu športových zväzov basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja, aby parlament predĺžil lehotu na úpravu zmluvných vzťahov so športovcami o jeden rok, teda do 31. decembra 2026.
Šéf rezortu Rudolf Huliak to na otázky agentúry SITA uviedol na pôde ministerstva v utorok popoludní na spoločnej tlačovej konferencii s Národným športovým centrom a Fondom na podporu športu.
Národné športové zväzy volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami, nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný
„Cieľom je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a nájdenie udržateľného riešenia, ktoré by zabezpečilo stabilitu profesionálneho športu na Slovensku,“ uviedli zväzy v pondelkovom vyhlásení.
Potrebná úprava zmlúv
Novela zákona o športe s platnosťou od 1. júla 2025 totiž so sebou priniesla zásadnú zmenu v právnom postavení profesionálnych športovcov pôsobiacich ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
Kluby musia do 31. decembra 2025 upraviť zmluvy so športovcami tak, aby zodpovedali požiadavkám tzv. iného pracovnoprávneho vzťahu v prípade, že vykonávaná činnosť napĺňa znaky závislej práce.
A to je podľa jednotlivých zväzov problematické, pre kluby je totiž vyhodnocovanie splnenia znakov závislej práce nejednoznačné. Športovci pritom podľa nich jednoznačne preferujú výkon športu ako slobodné povolanie. Väčšina z nich má totiž vydané osobitné podnikateľské oprávnenie, vďaka ktorému môžu pôsobiť ako SZČO.
„My tejto žiadosti nemôžeme nijakým spôsobom vyhovieť, pretože je platný zákon. Jednoducho bohužiaľ, muselo by prísť k zmene zákona,“ reagoval v utorok minister Huliak.
Hrozí zánik klubov?
Zástupcovia športovej obce varujú, že nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný z ekonomického aj organizačného hľadiska.
Údajne hrozí, že mnohé kluby budú musieť ukončiť svoju činnosť. Súčasne sa zväzy domnievajú, že by to bolo v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom vláda deklaruje záujem motivovať súkromný sektor k väčšej podpore športu.