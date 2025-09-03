Zdieľané taxislužby Uber a Bolt výrazne zvýšili využívanie taxíkov na Slovensku. Ich ekonomické výsledky sú však zásadne odlišné

Vďaka platformám Uber a Bolt sa v oboch krajinách výrazne zvýšilo využívanie taxíkov a počet vodičov. Napríklad v Prahe sa za posledných 15 rokov zvýšil počet taxíkov osemnásobne a v slovenských mestách narástol počet jázd v posledných rokoch o desiatky percent ročne. Napriek tomu sú ich ekonomické výsledky zásadne odlišné: zatiaľ čo Uber zvyšuje svoje zisky, Bolt sa nachádza v mínusových číslach. Veľké rozdiely vidno aj v pozícii na českom a slovenskom trhu. Vyplýva to zo štúdie analytického tímu brokera InvestaGO.
Uber sa etabloval v top lokalitách, Bolt však výrazne expanduje
Platformy zdieľaných služieb Uber a Bolt prišli na slovenský, resp. český trh približne v rovnakom čase. Kým spoločnosť Uber pôsobí v Česku od roku 2014, Bolt (pôvodne pod názvom Taxify) vstúpil na slovenský trh v roku 2016. Napriek tomu sa ich súčasná pozícia na oboch trhoch a takisto aj podnikateľská stratégia odlišuje a aj samotný Uber má na Slovensku a v Čechách zásadne odlišné výsledky.
Uber sa v Česku sústredí na získanie a upevnenie pozície predovšetkým vo veľkých mestách a na dôležitých dopravných uzloch. Výsledkom je napríklad víťazstvo v tendri na oficiálnu taxislužbu na Letisku Václava Havla v Prahe v roku 2023, kde nahradil predchádzajúceho „tradičného“ poskytovateľa taxislužieb.
Na Slovensku je Uber v odlišnej pozícii, keďže slovenská regulácia taxislužieb je prísnejšia ako tá česká. Firma pôsobí iba v Bratislave a Košiciach, k čomu prispelo aj prerušenie poskytovania služieb v marci 2018 po pozastavení činnosti pre nedodržiavanie povinných licencií. Pritom v Košiciach začal Uber pôsobiť až v septembri 2024.
Bolt pôsobí na Slovensku v 17 lokalitách, a to nielen v krajských mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Prešov a Trenčín, ale aj v okresných mestách. V menších lokalitách pritom spolupracuje aj s lokálnymi taxislužbami, a tým dokáže výrazne expandovať. Bolt podobne rastie aj na českom trhu. Tento rozdiel v pokrytí trhu je zásadným faktorom, ktorý posúva Bolt pred Uber na českom aj slovenskom trhu.
Kým Uber je v zisku, Bolt zostáva v strate
Vývoj ziskovosti oboch firiem ale nezodpovedá obrazu na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť Uber v roku 2024 vykázala celkové tržby z predaja svojich služieb vo výške takmer 44 miliárd dolárov. To bolo o 18 percent viac než v roku 2023. Ešte väčší nárast však zaznamenala v prípade čistého zisku. Ten sa vyšplhal na 9,86 miliardy dolárov, zatiaľ čo v roku 2023 dosahoval len necelých 1,9 miliardy. Medziročne tak stúpol o neuveriteľných 730 percent. Spoločnosti Uber sa darí aj v tomto roku. Zatiaľ posledné publikované výsledky sa týkajú druhého tohtoročného kvartálu, teda obdobia apríl až jún 2025. V ňom Uber utŕžil 12,7 miliardy dolárov, čo bolo o 18 percent viac než v druhom kvartáli minulého roka.
Estónska spoločnosť Bolt síce tiež zaznamenáva rast svojich predajov, avšak pri ziskovosti sa zatiaľ nachádza v červených číslach. Tržby z predaja služieb Boltu minulý rok medziročne stúpli o takmer 17 percent na 1,99 miliardy eur. Bolt však v minulom roku vytvoril čistú stratu vo výške 88 miliónov eur. Tá bola dokonca medziročne o necelých päť percent vyššia.
Globálny úspech Uberu investori registrujú, čo vidno na solídnom raste akcií firmy. Akcie Uberu za päť rokov posilnili o 205 percent, medziročne o 29 percent a od začiatku tohto roka dokonca o 45 percent. Momentálne sa obchodujú za necelých 92 dolárov, trhová kapitalizácia spoločnosti Uber dosahuje približne 191 miliárd dolárov.
Naproti tomu Bolt nie je verejne obchodovanou spoločnosťou a jeho vlastnícka štruktúra je rozdrobená. Najväčším akcionárom je estónska investičná spoločnosť Mordor Management (15,49 percenta akcií), nasledovaná americkou investičnou spoločnosťou D1 Master Holdco (15,32 percenta akcií). Zaujímavosťou je, že viac než 7 % majetkový podiel vlastní nemecká automobilka Mercedes-Benz.
Vyššia kvalita a 98 % nárast cestujúcich taxíkom na pražskom letisku
Oba platformy Bolt aj Uber na Slovensku aj v Česku zásadne zvýšili kvalitu, a tým priniesli nárast využívania taxíkov. Ako kľúčový „samočistiaci mechanizmus“ sa ukazuje systém hodnotenia vodičov pri každej jazde. Okrem toho nové platformy priniesli na rozdiel od „klasických taxíkov“ cenovú transparentnosť. Cestujúci dopredu vie cenu a odpadá možnosť podvodov s umelým predlžovaním trasy a často dramatickým nárastom ceny, ako bývalo v minulosti bežné. Napríklad na pražskom letisku dokázal Uber v krátkom čase odbaviť takmer dvojnásobok jázd než predchádzajúci prevádzkovatelia, keďže zákazníci sa môžu spoľahnúť na kvalitu a fixnú cenu.
Slovensko bude v rozvoji taxislužieb pravdepodobne ďalej zaostávať za Českom
Ďalší vývoj zdieľaných taxislužieb môže byť v Česku a na Slovensku odlišný. Regulačné prostredie je v Česku o niečo stabilnejšie a najmä otvorenejšie pre nové riešenia ako Bolt a Uber. To vytvára predpoklad na výraznejší rozvoj zdieľaných taxislužieb. Na Slovensku sa Uber aj Bolt stretávajú s komplikovanejšou legislatívou, ktorá v minulosti pri firme Uber dokonca viedla k dočasnému zákazu poskytovania služieb mimo Bratislavu. Český trh navyše ponúka väčší konkurenčný tlak zo strany miestnych hráčov.
Na českom trhu sa bezpečnosť, transparentnosť cien a dostupnosť služieb stali kľúčovými faktormi. Obaja poskytovatelia reagujú na dopyt investíciami do ekologických riešení, najmä elektromobility. Trendom je aj rozširovanie pokrytia a ponúkaných služieb mimo klasickú taxislužbu. Napríklad Uber aj Bolt ponúkajú ženám možnosť zavolať si jazdu s vodičkou, aby sa cítili bezpečnejšie. Na Slovensku však zostáva regulácia prísnejšia, a preto bude dynamika rozvoja zdieľaných taxislužieb pravdepodobne ďalej zaostávať za susedným Českom.
O brokerovi InvestaGO
InvestaGO je registrovaná obchodná značka Wonderinterest Trading Ltd., regulovaná Cyperskou komisiou pro cenné papiere a burzy (CySEC). Ponúka obchodovanie so širokým spektrom aktív vrátane forexu, akcií, komodít, indexov a kryptomien cez pokročilé platformy a mobilnú aplikáciu. InvestaGO poskytuje investičné služby s ohľadom na finančné záležitosti v členských štátoch EÚ. Viac informácií na www.investago.com/sk
