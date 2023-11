Zážitok z „čistého modelu privátneho bankovníctva“ prináša rakúska privátna banka Gutmann aj na Slovensko

Privátna banka Gutmann so svojou expertízou a dlhoročnými skúsenosťami posilňuje svoj tím o špecialistu na slovenský trh Klientov so zaujímavým investičným majetkom by malo podľa očakávaní slovenských privátnych bankárov pribúdať. Kultúra investovania sa na Slovensku začína meniť, pričom slovenský trh má potenciál rastu.

Banka Gutmann chce osloviť aj slovenskú privátnu klientelu so záujmom o dlhodobé investovanie, nakoľko dopyt v tomto segmente v posledných rokoch neustále rastie. Banka je lídrom na trhu privátneho bankovníctva v Rakúsku, v správe má majetok v hodnote 26 mld. EUR. Poskytuje riadenie aktív a komplexné investičné poradenstvo pre súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov, a to od výšky investície 500 000 EUR. Požadovaný minimálny investičný kapitál pritom slúži na rozloženie investičného rizika do viacerých nástrojov. Klientov banka pojíma s výhľadom na dlhoročnú, viacgeneračnú spoluprácu. Okrem domáceho trhu v Rakúsku má banka Gutmann kancelárie aj v Maďarsku a Českej republike.

História a hodnoty

Banka Gutmann ja rakúska privátna banka s viac ako 100 ročnou tradíciou a hlbokým porozumením pre ľudí a trhy. V roku 1922 banku založil významný severomoravský rod Gutmannovcov. Majoritní vlastníci, rodina Kahane, sa do vlastníckych štruktúr zapojili v roku 1957. Koncept rodinnej firmy so silnou tradíciou v plnej miere reflektuje prispôsobovanie sa potrebám jej klientom. Väčšinového vlastníka banky, rodinu Kahane, dopĺňajú v akcionárskej štruktúre dlhoroční zamestnanci, ktorí sú v pozícii partnerov banky. Práve na partnerskom koncepte si banka zakladá a stavia na ňom aj spôsob komunikácie s klientmi a prístup k správe ich majetku. Každý z klientov má možnosť byť v kontakte s jedným zo spolumajiteľov banky, čo umožňuje hlbší vhľad do individuálnych potrieb, vedie k väčšej dôvere a budovaniu dlhodobých vzťahov, ako kľúčovej hodnoty banky. Prioritou banky je tiež dlhodobé zhodnocovanie a spoľahlivá správa financií klientov. Dôkladnú znalosť akciového trhu banka Gutmann využíva najmä na hodnotové investovanie, typické skôr pre západné trhy. Banka tiež dlhodobo investuje do 50 vybraných firiem po celom svete, najmä z Európy a USA, čo je súčasťou jej iného pohľadu na akciovú stratégiu. Zážitok z čistého modelu privátneho bankovníctva, ku ktorému má banka najbližšie, sa rozhodla priniesť aj na Slovensko.

Vstup na slovenský trh

V snahe byť bližšie k slovenskej klientele sa banka Gutmann rozhodla posilniť svoj tím o regionálneho experta, Michala Štefaničiaka, ktorý má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti finančného sektora a privátneho bankovníctva. Louis Kahane, partner a člen predstavenstva banky Gutmann uvádza: „S Michalom Štefaničiakom rozširujeme náš tím o skúseného vzťahového manažéra a regionálneho experta, ktorý posilní našu ponuku pre privátnych klientov, nadácie a podnikateľov na Slovensku. Dopyt v našom segmente v posledných rokoch neustále rastie. Po úspešnom etablovaní našich kancelárií v Maďarsku a Českej republike považujeme posilnenie našich aktivít na slovenskom trhu za logický doplnok našej stratégie rastu.“ Skúsený tím banky Gutmann bude slovenským klientom ponúkať správu majetku podľa individuálnej, na mieru zostavenej dlhodobej stratégie, pričom miestom vedenia ich účtov ostáva Viedeň.

Michal Štefaničiak. Foto: Banka Gutmann

Prepájanie tradícií a moderného bankovníctva

Spoločnosť Gutmann sa môže ohliadať na 100-ročnú históriu spoločnosti. Tradícia a modernosť nie sú pre spoločnosť Gutmann protikladom. Pri výbere akcií sa zameriava na spoločnosti s konkurencieschopnými obchodnými modelmi. Výnimočná pozícia na trhu a inteligentný manažment s integritou sú len dva základné kamene, ktoré sú pre ňu dôležité. Osobitne ju zaujímajú témy budúcnosti, ktorými sú digitalizácia a zdravie. V týchto oblastiach si už roky buduje svoju expertízu. ESG analýza je pevnou súčasťou jej investičného procesu, banka má vlastné fondy zohľadňujúce udržateľný hospodársky rast. Klienti sú taktiež informovaní o tom, aký vplyv na životné prostredie majú firmy, do ktorých sa chystajú investovať.

