Zažite hudbu svetovej triedy a podnetné diskusie na Colours of Ostrava

Jedinečný industriálny priestor, 250 rečníkov na diskusnom fóre Meltingpot a vynikajúci hudobný program s 19 cenami Grammy, 68 nomináciami a viac ako 100 koncertmi pod vedením Lennyho Kravitza! To je český festival Colours of Ostrava. Len do 14. júna máte exkluzívnu možnosť získať 4-dňový lístok za najlepšiu cenu len za 179 eur.

Hudobný program

Colours of Ostrava aj tento rok ponúka výber toho najlepšieho zo svetovej hudobnej a kultúrnej scény. Na tohtoročnom festivale sa predstavia Sam Smith, americkí rockeri Queens of the Stone Age, či nestarnúca rocková legenda Lenny Kravitz.

Ďalšími hviezdami sú spevák a producent elektronickej hudby James Blake, jamajský veterán Sean Paul, severská popová diva Zara Larsson, štýlové multižánrové trio Khruangbin z Texasu, éterický hudobník Bat for Lashes, bluesový gitarista Gary Clark Jr., Sevdaliza a mnohí ďalší.

Zíde sa viac ako 30 českých a 70 medzinárodných mien, ktoré sa môžu pochváliť spolu 19 cenami Grammy a 68 nomináciami. Žánre budú siahať od rocku, popu, world music, blues, elektroniky a neoklasiky až po punk, jazz, hip hop, soul, funk, reggae a dancehall. Festival vyzdvihuje aj značný počet silných ženských mien, ktoré rezonujú s ich prístupom ku globálnej populárnej a alternatívnej hudbe.

Festival okrem hudby spojí ľudí aj cez lásku s podujatím Loveful Dating, ktoré debutuje tento rok. Novinkou je aj rozšírenie sprievodných aktivít na medzinárodnom diskusnom fóre Meltingpot. Rezervácie miest na všetky divadelné predstavenia sú otvorené 15. mája. 21. ročník Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2024 v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave.

„Tento rok opäť predstavujeme výber toho najlepšieho z globálnej hudby, ktorý presahuje mainstream a skvele dopĺňa našich headlinerov. Ako vždy je našou úlohou uspokojiť ako fanúšikov pop-rocku, tak aj tých, ktorí majú radi alternatívnu hudbu. Našim cieľom je prebudiť v návštevníkoch emócie a inšpirovať ich k objavovaniu novej hudby a nových nápadov,“ povedala umelecká riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

O kvalite festivalu svedčí nielen jeho program, ale aj medzinárodné ocenenia. Britský denník The Guardian zaradil Colours of Ostrava medzi 35 najlepších hudobných festivalov v Európe a cestovateľský blog španielskeho denníka El País spomenul Colours of Ostrava ako jeden zo šiestich dôvodov, prečo navštíviť Českú republiku za kultúrou.

Meltingpot

Meltingpot, neodmysliteľná súčasť Colours of Ostrava, láka okrem hudby aj zvedavé publikum, ktoré túži spoznávať nové trendy a nápady.

Medzi tohtoročné hviezdy programu patria populárny biológ Merlin Sheldrake, odborník na dýchanie Patrick McKeown, spisovateľ Irvine Welsh, biológ a spisovateľ Rupert Sheldrake, psychiater a psychoterapeut Jiří Horáček či profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie Dan Ariely.

Na fóre sa predstaví pódium Luxor, na ktorom sa privítajú súčasných spisovateľov spolu s ďalšími prednášajúcimi, a každý večer sa premení na Stage Europa 2 s vystúpeniami DJ-ov a barmanskou šou.

Tohtoročnou novinkou je projekt Meltingpot Art, ktorého partnerom je Nadácia ČEZ. „Umelecký happening z festivalu Burning Man, španielsky bábkarský kolektív a 215 upcyklovaných artefaktov, ktoré vdýchnu život industriálnemu dedičstvu. Tohtoročný projekt Meltingpot Art hľadá skutočné emócie za slovom udržateľnosť a zdôrazňuje energiu prírody, na ktorej stojí súčasná západná civilizácia.“ ,“ hovorí dramaturg festivalu Filip Košťálek. V areáli sa uskutoční osem výtvarných aktivít podporených Nadáciou ČEZ vrátane inštalácií Iron Jungle, Phoenix Garden, Epojé, Giants, Water, Fire, Wind & Earth, Cacao stage či výstava výtvarníka a ilustrátora Honzu Šádka.

Vítkovice Gong stage

Festival sa koná v unikátnom industriálnom areáli Dolní Vítkovice v Ostrave. Tento zrevitalizovaný areál poskytuje jedinečnú atmosféru a kvalitné festivalové zázemie s ôsmimi hudobnými scénami pod holým nebom a množstvom krytých pódií.

O kvalite festivalu svedčia aj medzinárodné ocenenia, medzi ktoré patrí aj zaradenie medzi 35 najlepších hudobných festivalov v Európe britským denníkom The Guardian.

Festival ponúka návštevníkom výnimočnú industriálnu krásu spojenú s vzrušujúcimi zážitkami, nehovoriac o vonkajších priestoroch s množstvom trávnatých plôch a stromov – ideálne na letné schladenie – plus množstvo krytých veľkých i malých pódií.

Jednou z najunikátnejších pódií bude Vítkovice Gong stage. Hľadisko s kapacitou 1500 miest v budove bývalej plynárne ponúkne zaujímavý program divadelných predstavení a jedinečných koncertov. Vítkovice Gong Stage s obmedzenou kapacitou je možné si každoročne vopred rezervovať na koncert či divadlo.

Ak si nechcete nechať ujsť divadelné predstavenia, koncerty či piatkový Meltingpot v krásnom prostredí Multifunkčnej sály Gong (Vítkovice Gong stage), využite možnosť zakúpenia vstupenky v predpredaji alebo na mieste, ktorá Vám zaručí možnosť navštíviť.

Vstupenka vám zaručí miesto na programe. V prípade, že divadlo, koncert či debata nebudú vopred vypredané, môžete si lístok zakúpiť počas festivalu až do začiatku programu mimo Gongu. Zostávajúce nevypredané miesta bude možné obsadiť pár minút pred začiatkom predstavenia zdarma. Cena lístka je 7 eur.

Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý kulinársky zážitok vo festivalovej food zóne. Výber piva zahŕňa ponuku miestnych minipivovarov, ako aj známych značiek. Food zóna ponúka rôzne kuchyne, ktoré uspokoja rôzne chute a diétne preferencie, vďaka čomu si každý nájde to, čo mu chutí.

Iniciatíva Bez bariér

Colours of Ostrava sa zaviazala k dostupnosti pre všetkých. Iniciatíva Bez bariér víta deti a dospelých s rôznym postihnutím. Celý areál je bezbariérový a pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou je vyhradený kemping s hygienickým zariadením.

Festival poskytuje aj služby vyškolených asistentov, dostupné taxíky a vhodné ubytovanie. Pre zrakovo a sluchovo postihnutých ponúka festival asistenčné služby, špeciálne kompenzačné pomôcky, hmatovú mapu okolia a sprievodcov v Braillovom písme. Vybrané hudobné predstavenia, prednášky a divadelné predstavenia sú tlmočené do posunkovej reči. K dispozícii sú aj služby pre jednotlivcov s poruchami autistického spektra a odľahčovacie služby pre rodiny, ktoré sa starajú o autistov.

Festival ponúka špeciálne ceny vstupného pre osoby s preukazom ZŤP a sprievodných asistentov vstup zdarma. Festival poskytuje aj v sobotu voľný vstup pre seniorov nad 65 rokov.

Tohtoročné vydanie prinesie niekoľko noviniek a noviniek. New York stage sa vracia ako pohodlný, intímny stan, ktorý bude hostiť nielen hudobné produkcie, ale aj divadlá a stand-upy. Showcaseový festival Crossroads predstaví nových a talentovaných hudobníkov s potenciálom zaujať medzinárodnú scénu. Rozprávkový stan ponúkne priestor pre príbehy a inšpiratívne rozhovory od rôznych umelcov a rečníkov.

Ubytovanie K dispozícii sú tri festivalové kempingy. Chill Village sa nachádza v blízkosti areálu festivalu a ponúka zariadené glampingové stany. K vybaveniu patria nafukovacie jednoduché alebo dvojité matrace s bavlnenou plachtou a vankúšmi. Stany sú určené až pre päť osôb. Miesto na postavenie stanov ponúka kemping na Sliezskoostravskom hrade. Sú tu aj miesta pre karavany. Od roku 2023 je otvorená lávka zo zadnej časti areálu festivalu v Dolních Vítkoviciach smerom na Sliezskoostravský hrad. Vďaka tejto novej vstupnej bráne budete stále v pohodlnej pešej vzdialenosti od miesta konania, ale dostatočne ďaleko na to, aby vás nerušil jeho prípadný hluk. K dispozícii je elektrická prípojka. Tent Inn Village v areáli Sliezskoostravského hradu ponúka prenájom už postavených stanov a základného kempingového vybavenia. Všetky kempingy majú sociálne zariadenia, sprchy, toalety, základné kuchynské spotrebiče a nabíjacie stanice.