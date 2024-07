Záujem o psie hotely narastá, dopyt stúpa najmä po denných škôlkach

Prípadov zanedbania starostlivosti zo strany zariadení je mnoho.

Cestovanie so zvieraťom už dnes nie je také komplikované, ako to bolo kedysi. Mnohé hotely, letiská a dopravné spoločnosti ponúkajú špeciálne služby a vybavenie pre domácich miláčikov. Neprekvapí nás už ani vlastná pláž pre psov. Existujú aj cestovné agentúry špecializované na organizovanie dovoleniek pre majiteľov so zvieratami.

V prípade, že na dovolenku alebo služobnú cestu nemôžete vziať svojho štvornohého priateľa so sebou, je dôležité nájsť preňho bezpečné a pohodlné ubytovanie. Podnetov, kedy došlo k ujme na zdraví zvieraťa alebo k zanedbaniu starostlivosti oň počas pobytu v zariadení je mnoho. Na čo si dávať pri jeho výbere pozor?

Letné mesiace sú pre psie hotely a škôlky vrcholom sezóny. Plné kapacity však hlásia aj počas rôznych sviatkov ako Veľká noc, Vianoce, Silvester, víkendy i školské prázdniny. Počas roka využívajú ľudia služby hotela aj kvôli služobným cestám, prípadne počas hospitalizácie v nemocnici. Za posledné roky sa zvýšil záujem o škôlky pre psov tzv. denné stráženie počas pracovných dní. Majitelia dávajú prednosť zariadeniam „rodinného typu“, kde psíkovia žijú voľne v priestoroch zariadenia a nie zavretí v klietke.

Foto: Zvierací ombudsman

„Na Slovensku neevidujeme presný počet psích hotelov, no predpokladáme, že ich počet je dosť veľký vzhľadom na obrovský záujem zo strany majiteľov zvierat”, uvádza iniciatíva Zvierací ombudsman a dodáva, ”Zriadiť hotel alebo škôlku pre zvieratá je v podstate veľmi jednoduché. Stačí si založiť živnosť, prenajať alebo vlastniť priestor a upraviť ho podľa požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva SR. Kontroly zariadení však štát nevykonáva, pokiaľ nie je nahlásené podozrenie. A tak existuje nebezpečenstvo a v bežnej praxi sa nám to potvrdzuje, že majitelia hotelov nekonajú vždy v prospech pohodlia zvieraťa prípadne podmienky na jeho starostlivosť nie sú vhodné.”

Pre tých, ktorí sa rozhodujú, že využijú služby dennej škôlky alebo psieho hotela odporúčame zvážiť vopred niekoľko kľúčových faktorov:

Odborná spôsobilosť, licencie a certifikácie

Overte si, či majú majiteľ a zamestnanci skúsenosť s prácou so zvieratami, prípadne majú vzdelanie v oblasti kynológie. Neodborné zaobchádzanie zo strany majiteľa môže mať nepriaznivé následky na zdravie a psychiku psa. Je dôležité, aby zamestnanci mali skúsenosti s prácou so zvieratami a vedeli, ako reagovať v prípade núdze alebo zdravotných problémov. Skúsenosti a referencie

Je dobré overiť si skúsenosti a referencie iných majiteľov zvierat. Hľadajte recenzie online a pýtajte sa na odporúčania od svojich známych. V dnešnej dobe je možné na sociálnych sieťach vyhľadať rôzne informácie o zariadeniach. Personál, kapacita zariadenia, prostredie a vybavenie

Je dobré si overiť a pri návšteve zariadenia si všímať, koľko zamestnancov sa stará o daný počet psov. Jeden človek určite nie je schopný plnohodnotne zabezpečiť starostlivosť a venovať svoj čas napríklad 20 psom. Navštívte hotel osobne, ak je to možné. Skontrolujte, či je prostredie čisté, bezpečné a priateľské pre zvieratá. Zabezpečené oplotenie, čisté a pohodlné ubytovanie, ako aj dostatok priestoru na hranie sú základné požiadavky. Je veľké pozitívum, ak majiteľ zariadenia prejaví záujem o viac informácií ohľadom psa (alergie, návyky, fóbie…). Strava a zdravie

Informujte sa o tom, akú stravu poskytuje hotel pre zvieratá. Niektoré hotely ponúkajú špeciálnu stravu podľa potrieb zvieraťa alebo umožňujú priniesť vlastné jedlo. Tiež sa uistite, že majú prístup k veterinárnej starostlivosti v prípade potreby. Či je zaistená pravidelná dezinfekcia a čistenie priestorov.

„Počas našej 13-ročnej praxe sme sa, žiaľ, stretli s mnohými prípadmi, kedy pobyt zanechal na zvieratách trvalé následky práve vinou majiteľa zariadenia. Napríklad psík prišiel o oko alebo zvieratá nemali dostatočný pohyb a boli celý čas svojho pobytu v klietkach, dokonca so zviazanými končatinami. Úmysly majiteľov zariadení sú rôzne a motiváciou pri niektorých je viac zisk a peniaze než pozitívny vzťah k zvieratám,” hovorí Iniciatíva Zvierací ombudsman a radí, ”V prípade, že vášmu zvieraťu bolo ublížené, má fyzické následky či bola zavinená smrť a je preukázateľná vina zo strany majiteľa zariadenia, má majiteľ zvieraťa právo podať trestné oznámenie a dožadovať sa, okrem trestu (v prípade obzvlášť krutých činov) aj finančnej kompenzácie za veterinárnu starostlivosť a liečebné náklady. Je tiež dôležité, aby ľudia nahlasovali prípady, kde majú podozrenie, že dané zariadenie nezabezpečuje potrebnú a dostatočnú starostlivosť zvereným zvieratám, aby podali podnet na príslušný regionálny orgán Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.”

Iniciatíva Zvierací ombudsman tiež apeluje na samotných majiteľov zvierat, aby zvážili všetky riziká a správne vyhodnotiť zdravotný stav vlastného zvieraťa. Či je pre neho pobyt v zariadení vhodný. Iniciatíva neodporúča využívať psie hotely alebo denné škôlky v prípade, že je pobyt v zariadení pre zviera stresujúci a nepohodlný, a zviera nereaguje dobre na zmenu prostredia (aby sa psík cítil viac ako doma, pomáha, ak mu prinesiete vlastnú hračku alebo deku). Majiteľ by mal vopred zvážiť aj správanie zvieraťa v interakcii s inými zvieratami.

Aktivity iniciatívy Zvieracieho ombudsmana môžete podporiť na Spoločne vybudujeme Slovensko empatické k zvieratám.

