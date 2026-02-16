V sídle Súdnej rady Slovenskej republiky sa dnes (16. februára 2026) konalo ustanovujúce zasadnutie Hlavnej volebnej komisie, ktoré 6. februára 2026 zvolala predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
„Dana Jelinková Dudzíková sa 19. januára 2026 vzdala funkcie členky súdnej rady, mandát jej v zmysle zákona zanikol 20. januára 2026. Z tohto dôvodu som bezodkladne 21. januára 2026 vyhlásila voľbu člena súdnej rady za západoslovenský volebný obvod, ktorá sa bude konať 25. marca 2026,“ uviedla Marcela Kosová.
V rámci ustanovujúceho zasadnutia si Hlavná volebná komisia zvolila svojho predsedu. Tejto funkcie sa ujal Pavol Tomáš, ktorý následne predsedal zasadnutiu komisie. „Voľba člena súdnej rady sa neuskutočňuje prvýkrát; hlavná volebná komisia má preto svoje jasne dané kompetencie a skúsenosti, ako si vykladať zákon. Všetko je na voľbu pripravené,“ uviedol Pavol Tomáš.
Navrhnutými kandidátmi na člena súdnej rady sú Zuzana Kučerová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a Martin Žovinec, sudca Krajského súdu v Trnave. Zuzanu Kučerovú navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok. Martina Žovinca navrhla sudcovská rada Krajského súdu v Trnave.
Voľba sa uskutoční na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Špecializovaný trestný súd a Správny súd v Bratislave.
Informačný servis