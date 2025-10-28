Západ Turecka zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,1

Západné turecké mesto Sindirgi zasiahlo v pondelok večer zemetrasenie s magnitúdom 6,1. Bolo to druhé takéto zemetrasenie v tejto oblasti v priebehu necelých troch mesiacov.
Podľa národnej agentúry pre riešenie katastrof AFAD otrasy zaznamenali o 22:48 miestneho času (20:48 SEČ) a boli cítiť aj v ekonomickej metropole Istanbul a turisticky vyhľadávanom meste Izmir.
Minister vnútra Ali Yerlikaya uviedol, že tri budovy a jeden obchod, ktoré boli evakuované po predchádzajúcom zemetrasení, sa zrútili, no neevidujú žiadne obete.
Mesto Sindirgi zasiahlo zemetrasenie aj 10. augusta, pričom zahynula jedna osoba a desiatky ďalších boli zranené. Sindirgi sa nachádza v kopcoch približne 138 kilometrov severovýchodne od Izmiru.
Turecko leží na viacerých geologických zlomoch, ktoré v minulosti spôsobili vážne katastrofy. Vo februári 2023 si zemetrasenie na juhozápade krajiny vyžiadalo najmenej 53-tisíc obetí a zdevastovalo mesto Antakya, kde sa nachádza staroveké mesto Antiochia.
Začiatkom júla zasiahlo región zemetrasenie s magnitúdom 5,8, ktoré si vyžiadalo jednu obeť a 69 zranených.