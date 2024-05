Zamestnanci RTVS apelujú na poslancov, výzvu na nepodporenie zákona im odovzdali počas Svetového dňa slobody tlače

Iniciatíva zamestnancov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť) apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Výzvu im formou listu symbolicky adresovali počas Svetového dňa slobody tlače.

Obavy o objektívne spravodajstvo

Koordinačný výbor, zastupujúci iniciatívu, pripomenul, že pred niekoľkými rokmi bol na Slovensku zavraždený novinár Ján Kuciak, spolu so svojou snúbenicou, archeologičkou Martinou Kušnírovou. „Po šiestich rokoch od vraždy útoky na médiá pokračujú,“ skonštatoval výbor.

Návrh zákona o STVR podľa neho budí ako obavy o budúcnosť objektívneho spravodajstva, tak aj o celkovú dôveryhodnosť a postavenie verejnoprávneho vysielateľa na Slovensku. Koordinačný výbor pripomenul i kritiku zo strany zahraničných médií či Európskej vysielacej únie.

Protestný hlas osobností

„A protestný hlas zaznieva aj od rešpektovaných osobností, ktoré zažili časy neslobody, nacistickú alebo komunistickú diktatúru. Za slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá sa postavili aj ľudia ako Branislav Tvarožek, politický väzeň nacistov a komunistov a v súčasnosti už posledný vojak, ktorý v povstaní sprevádzal priamo generálov Goliana a Viesta, bojovník z povstania a preživší holokaustu Otto Šimko či viacerí slovenskí chartisti,“ uviedol koordinačný výbor.

Výtvarníčka a signatárka Charty 77 Kyra Matuštík vyjadrila názor, že politický predstavitelia, bez ohľadu na to, z akej sú politickej strany, by vôbec nemali zasahovať do verejnoprávnych inštitúcií, či už ide o televíziu, alebo tlač. „Novinári sú tu na to, aby boli ako strážni psi nad politikmi, lebo politici sa zaviazali slúžiť ľuďom, a nie opačne,“ zdôraznila Matuštík.

Zaručenie základných práv

Koordinačný výbor poukázal na to, že oslabenie verejnoprávnej inštitúcie povedie k prehĺbeniu obáv o stav právneho štátu a úroveň demokracie v očiach partnerov Slovenska, a tiež Európskej komisie, čo môže mať podľa výboru negatívny ekonomický dopad na všetko obyvateľstvo Slovenska.

„Poslanecký sľub ste skladali so slovami, že budete ‚dodržiavať ústavu‘. Základný zákon nášho štátu pritom hovorí jasne: ‚Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.‘ Naozaj budú tieto základné práva občanov zaručené, keď verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia budú mať výrazne nižšie financovanie ako porovnateľné inštitúcie v iných európskych krajinách? Prospeje zvýšenie objemu reklamy vo vysielaní verejnoprávnosti? Budeme môcť my a naši kolegovia, zamestnanci a spolupracovníci verejnoprávneho média, naozaj tvoriť slobodne, ak na našu prácu bude dohliadať Etická komisia, ktorá má ‚navrhovať príslušné opatrenia‘?“ spytuje sa koordinačný výbor a pripomína, že verejnoprávny telerozhlas disponuje etickou komisiou a na jeho pôsobenie dohliadajú aj Rada RTVS a Rada pre mediálne služby.

Výhrady v rozprave

Koordinačný výbor v liste neuvádzal konkrétne výhrady voči predmetnému návrhu zákona, skonštatoval, že mnohé z nich zaznejú v rámci rozpravy. „Azda sa však zhodneme na tom, že pre úspech Slovenska a všetkých jeho obyvateľov je nevyhnutné, aby boli médiá skutočne slobodné, nezávislé a najmä, aby šírili len pravdivé a overené informácie.“

Koordinačný výbor tvoria Vladimír Amrich, Tomáš Bartoněk, Ivan Brada, Soňa Gyarfašová, Paula Maľárová, Vlasta Ruppeldtová, Michal Várošík, Rozália Vlasková a Soňa Weissová.