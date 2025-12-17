Zamestnanci Nestlé Slovensko opäť rozžiarili detské úsmevy

Už viac ako 20 rokov sa zamestnanci spoločnosti Nestlé Slovensko pravidelne zapájajú do krásnej tradície pomoci deťom prostredníctvom neziskovej organizácie Úsmev ako dar. Ani tento rok nebola táto výnimočná spolupráca prerušená a dobrovoľníci z radov zamestnancov opäť pripravili vianočné darčeky pre deti v núdzi.
Tento rok darčeky putujú do Centra pre deti a rodiny v Liptovskom Hrádku. „Každý darček v sebe nesie oveľa viac než len vecnú hodnotu – nesie odkaz, že na deti niekto myslí a že im chce urobiť radosť. Dvadsať rokov spolupráce so zamestnancami Nestlé Slovensko je pre nás silným dôkazom, že skutočná pomoc vyrastá zo srdca a z dlhodobej dôvery. Ich podpora má pre deti z centier obrovský význam, pretože im prináša nielen radosť, ale aj pocit prijatia a nádeje,“ uviedla zástupkyňa organizácie Úsmev ako dar Mária Soboličová, manažérka pre fundraising a PR.
Kým v roku 2024 sa podarilo obdarovať 30 detí, pre ktoré zamestnanci pripravili spolu 60 darčekov, tento rok sa pomoc ešte rozšírila. Deti dostanú spolu 80 darčekov, ktoré zohľadňujú želania samotných obdarovaných detí. Boli medzi nimi napríklad papuče, pyžamo, futbalová lopta, mikina, puzzle, bábika či brankárske rukavice. Pre mnohých drobnosti, ktoré však pre tieto deti znamenajú veľa – pocit, že na nich niekto myslí, že sú dôležité a že nie sú samy.
„Vážime si dlhoročnú spoluprácu s Úsmevom. Oceňujeme ich obetavú prácu pri záchrane a podpore rodín v ťažkých životných situáciách, pomoc deťom v centrách a ich sprevádzanie aj po opustení podporných zariadení. Táto naša spoločná iniciatíva je pre nás každoročne silnou pripomienkou toho, akú veľkú hodnotu má ľudská solidarita. Je nesmierne povzbudzujúce sledovať nadšenie kolegov, ktorí do prípravy darčekov vkladajú svoje srdce,“ uviedla Ľubica Novotná, manažérka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Nestlé Slovensko.
Dvadsať rokov spolupráce je dôkazom, že aj dlhodobá, nenápadná pomoc dokáže meniť životy k lepšiemu. Tisíce drobných skutkov sa spojili do veľkého príbehu spolupatričnosti, ktorý každoročne prináša radosť tým najzraniteľnejším.
