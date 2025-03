Zakázaný experiment? Pravda o tajnom projekte, ktorý stvoril Podpaľačku!

Je to jeden z TOP svetových autorov, od ktorého stále vychádzajú nové knihy alebo staršie v novom vydaní. Stephen King už predal vyše 400 miliónov kníh, napísal takmer 70 románov a viac ako 200 poviedok. Desiatky jeho kníh sfilmovali do seriálov alebo filmov – spomeňme Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa, To alebo Žiarenie.

Podpaľačka vyšla ešte v roku 1980 a teraz v slovenčine v novej grafike.

Andrew a jeho žena Vicky sa počas štúdia ako dobrovoľníci zúčastnili na pokusoch, pri ktorých im podali údajne neškodnú drogu a následne ich podrobili psychologickým testom. V skutočnosti im vstrekli oveľa nebezpečnejšiu látku, novoobjavený syntetický hormón, ktorý radikálne ovplyvnil ich osobnosť a zanechal na nich vážne následky.

Časť ľudí sa pri pokusoch zbláznila, časť zomrela, časť získala telepatické, prípadne telekinetické schopnosti. U Vicky sa tieto novonadobudnuté vlastnosti prejavili v menšej miere, zato Andrew získal schopnosť mentálnej dominancie a ich osemročná dcéra Charlie „dar pyrokinézy“ – ovládania ohňa.

Špeciálna spravodajská služba DSI sa usiluje využiť tieto schopnosti na vojenské účely, a tak sa Andrew a jeho rodina ocitajú na úteku. Nájsť bezpečné miesto nebude jednoduché.

Podpaľačka má na Stephena Kinga len nezvyčajných 488 strán, ale vtiahne vás do príbehu v podstate hneď. Majstrovsky mieša realitu so sci-fi, má to svoje napätie a všadeprítomný strach, ohrozenie a navyše výborne zvládnutý záver.

Typická kingovka zo silných 80.rokov. Bez zbytočných opisov a zdržiavania, má to švih, pár postáv, ktoré King dobre psychologicky rozpracoval.

Ak ste váhali, či si prečítať Kinga, alebo nemusíte jeho horory, no máte radšej napínavé trilery, Podpaľačka v novom vydaní a s novým dizajnom vám určite dobre sadne do domácej knižnice.

Mimochodom, v tomto vydarenom dizajne, ktorý pripravuje skvelý ilustrátor, spisovateľ a režisér Emil Křižka, vyšli v posledných rokoch viaceré kingovky, ako Cujo, Holly, Billy Summers, Temná veža, či Cyntoryn zvieratiek.

Dobrá správa pre fanúšikov Stephena Kinga – tento rok vyjde nové vydanie svetového hitu Carrie pri príležitosti 50.výročia vydanie, tiež Zelená míľa a už v máji novinka Vábenie temnoty, kolekcia najlepších a dosiaľ nepublikovaných poviedok od tohto kultového rozprávača.

Z anglického originálu Firestarter (Futura Publications. MacDonald and Co. Ltd., London 1986) preložila Veronika Redererová.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis