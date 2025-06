Za ostatných 30 rokov sa stomatológia zmenila od základov. Pozitívnou zmenou prešla i prevencia

Návšteva zubného lekára aspoň raz ročne totiž výrazným spôsobom pomáha šetriť rodinný rozpočet. Čím skôr sa problém v ústnej dutine objaví, tým je jeho sanácia lacnejšia. Jednoduchá matematika. Renomovaný stomatológ pripisuje plusové body aj sociálnym sieťam. Aké zmeny sú podľa neho najviditeľnejšie za posledné tri desaťročia?

Mať pekný a zdravý úsmev je snom každého z nás. Kým v minulosti sa zubári sústreďovali najmä na funkčnú stránku chrupu, dnes sa snažia pacientovi vyhovieť aj z estetického hľadiska. „Za posledné tri desaťročia sa stomatológia výrazne zmenila. Čo kedysi nebolo možné zachrániť, dnes zachrániť vieme. Úkony, ktoré si vyžadovali dlhý čas, dnes vieme robiť rýchlo. Veľkým benefitom pre lekára aj pacienta je digitálna revolúcia. Oveľa vyspelejšia je analytika, diagnostika. K dispozícii máme 3D technológie, dokonalé modelovacie systémy. Precízne digitálne röntgenové technológie dnes umožňujú prakticky zachrániť každý zub. Dôležité je však vyhľadať zubára čo najskôr,“ hovorí o zmenách v stomatológii renomovaný lekár Alexander Schill. Sám onedlho oslávi 30. výročie svojej praxe. Markantné zmeny vidieť podľa neho aj na poli implantológie – tá už nie je dostupná iba vyššej vrstve, pri liečbe parodontitídy, v ponuke zubných strojčekov, a tiež pri jednodňovej chirurgii. Bez problémov je možné vykonať ju v lokálnej anestézii. Dopredu išla aj dentálna hygiena a techniky bielenia zubov.

Jednou z najviditeľnejších zmien za ostatné roky je výmena amalgámových plomb za kompozitné. Veľké tmavé plochy v ústach ustupujú do zabudnutia, no podľa obľúbeného stomatológa netreba nad pôvodným materiálom lámať palicu. „Kompozity sú totiž náročné na spracovanie a neodpúšťajú chybu. Vyžadujú si značnú zručnosť a znalosti stomatológa. Ak sa však s nimi narába tak, ako má, môžu byť oveľa spoľahlivejšie ako amalgám.“ V ordinácii ale zubári vidia aj mínusy dnešnej doby. Porovnávanie sa s ostatnými cez sociálne siete.

Ľudia sa na zubné kliniky obracajú so žiadosťou o estetickú úpravu, ktorá môže byť na základe ich priania na úkor funkčnosti chrupu. „V takýchto prípadoch by mal zubár pacientovi zrozumiteľne vysvetliť, ako mu môže požadovaná zmena skomplikovať život. Sám tvrdím, že čo je zdravé – to si nevyžaduje zásah. Ak však predsa len dôjde k estetickým zákrokom, tak nech sú čo najmenej invazívne,“ pokračuje MUDr. Schill, ktorý zubárske poslanie zdedil po svojej mame a jeho deti ho v tejto tradícii nasledujú.

Všetko má svoje plusy aj mínusy. Online komunikácia a aktivita na sociálnych sieťach síce prináša so sebou mnohé nástrahy a negatívne trendy, no zároveň pomohla k efektívnejšej a rýchlejšej osvete o potrebe prevencie. „Spoločnosť má dnes vďaka dobe prístup k mnohým užitočným informáciám. Zubná starostlivosť je dostupná, aj samotní lekári dbajú o prevenciu, lebo tá vie pacientovi ušetriť nemalé finančné prostriedky,“ dodáva MUDr. Alexander Schill zo Schill Dental Clinic.

