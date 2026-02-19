Z nového hororu Múmia vás bude mraziť v kostiach

Kinohity ako V zajatí démonov, Pápežov exorcista, TO a mnohé iné dokazujú, že slovenskí diváci sa tiež radi nechajú vystrašiť a práve pre nich prinesie už v apríli Itafilm hororovú novinku, z ktorej tuhne krv v žilách.
Osem rokov po tom, čo malá Katie zmizla v púšti, sa zrazu objaví živá a… akoby odnikiaľ. Pre zlomenú rodinu je to šok na úrovni zázraku. Lenže niekedy je lepšie, ak niektoré veci zostanú navždy stratené, a tak sa počiatočná radosť vzápätí mení v neutíchajúcu hrôzu. Hororová novinka Lee Cronin: Múmia príde do slovenských kín 16. apríla 2026.
Trailer filmu
Za filmom stojí Lee Cronin – uznávaný hororový scenárista a režisér, ktorého si fanúšikovia pamätajú najmä vďaka adrenalínovému Evil Dead: Vzostup zla. Teraz sa púšťa do jednej z najikonickejších „monster“ legiend, ktorá však nemá nič spoločné s obľúbenou dobrodružnou klasikou. Cronin sľubuje, že toto bude múmia, akú sme ešte nevideli – temná, surová a „vyhrabaná hlboko zo zeme“, aby na povrch vytiahla niečo prastaré a veľmi desivé. A prvé zábery nasvedčujú, že miestami bude naozaj náročne neodvracať zrak.
Dôkazom je aj fakt, film vzniká pod hlavičkami, ktoré hororovým divákom sľubujú punc kvalitnej dávky napätia a strachu. Producenti Blumhouse (Zbrane) a Atomic Monster (James Wan – Insidious) v spolupráci s New Line Cinema a štúdiom Warner Bros (V zajatí démonov) sú odhodlaní v apríli priniesť do kín poriadnu hororovú nálož. Obsadenie vedie Jack Reynor (Midsommar) a Laia Costa, ďalej May Calamawy, Verónica Falcón, Natalie Grace a ďalší.
Synopsa: Keď malá Katie bez stopy zmizne v púšti, jej rodina je zdrvená. Po ôsmich rokoch sa však rovnako záhadne objaví, no jej príchod nie je požehnaním, ale prekliatím. Spolu s ňou sa totiž prebudí aj nemŕtve mumifikované zlo a radostné rodinné znovuzvítanie sa rýchlo zmení na desivú nočnú moru.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 16. APRÍLA 2026
