WOODROCK: Keď sa zmysel stáva investíciou

Spoločnosť WOODROCK sa už pätnásť rokov uberá cestou, kde investovanie nie je len nástrojom rastu, ale aj prejavom postoja k svetu.

Viac než čísla. Investovanie s hodnotami

Investovanie založené na hodnotách nevychádza len z analýzy čísel a výnosov. Do rozhodovacieho procesu vstupujú aj faktory, ktoré možno nie sú ľahko kvantifikovateľné, no o to viac sú citeľné. Vplyv na prostredie, kvalitu života komunít či kultúrny a spoločenský rozmer investícií sú pre WOODROCK dôležité.

Spoločnosť sa pritom opiera o princípy tzv. impact investovania – investovania s pozitívnym dosahom, ktoré je v súlade s cieľmi OSN pre udržateľný rozvoj. Nejde len o rešpekt voči planéte, ale o napĺňanie vízie zdravého, férového a dlhodobo udržateľného sveta.

3P ako kritérium výberu

Zakladateľ a CEO spoločnosti Jaroslav Paulický pomenúva základný rámec rozhodovania ako 3P princíp: pre ľudí, pre planétu, pre prosperitu.„Pri každom projekte sa pýtame, či má skutočný prínos – nielen ekonomický, ale aj spoločenský a environmentálny. Dlhodobý zmysel a dôsledná realizovateľnosť sú pre nás rovnako dôležité ako rentabilita. Tieto rozmery sa nevylučujú – práve naopak, navzájom sa posilňujú,“ hovorí Paulický.

Jaroslav Paulický, CEO WOODROCK, a. s. Foto: WOODROCK

Zodpovednosť ako prirodzený postoj

Aj finančný riaditeľ Marian Hreščák potvrdzuje, že súčasnosť si vyžaduje iné vnímanie hodnoty. „Svet čelí zmenám – klimatickým, technologickým, spoločenským. Ľudia začínajú očakávať viac než len výnos. Zaujíma ich dosah. Zmysel. Zodpovednosť,“ vysvetľuje.

WOODROCK preto kladie dôraz nielen na to, čo projekt prinesie, ale aj ako a pre koho. Spoločnosť verí, že skutočne silné riešenia sú tie, ktoré obstáli v čase, obstáli voči etickému zrkadlu a zároveň prinášajú stabilitu investorom i spoločnosti.

Marian Hreščák, finančný riaditeľ WOODROCK, a. s. Foto: WOODROCK

Filozofia v praxi

Filozofia WOODROCK sa premieta do konkrétnych projektov. V rezidenčnom segmente je to napríklad GreenBay – ekologicky navrhnutý bytový komplex v Trenčíne, ktorý získal prestížny certifikát LEED. V oblasti energetiky zas stojí za výstavbou jednej z najmodernejších fotovoltických elektrární v Maďarsku neďaleko Monoru.

Aj aktuálne projekty, ako Green Corner v Bratislave alebo pripravovaný Slnečný vrch v Devínskej Novej Vsi, nesú rovnaký rukopis: zmysluplná architektúra, environmentálna efektivita, komunita v centre pozornosti.

Bytový komplex GreenBay v Trenčíne. Foto: WOODROCK

Budúcnosť je vec rozhodnutí

Členstvo WOODROCK-u v Slovak Green Building Council (SKGBC) je prirodzeným pokračovaním ich dlhodobého záväzku voči udržateľnosti. No ešte dôležitejšie než inštitucionálne ukotvenie je osobná motivácia ľudí, ktorí firmu vedú.

„Vnútorné presvedčenie a odborná kompetencia musia ísť ruka v ruke,“ hovorí Jaroslav Paulický. „Inak hrozí, že aj najlepší zámer ostane len na papieri.“

Pre WOODROCK je budúcnosť nielen o raste, ale aj o kultivovaní priestoru, v ktorom žijeme. Vedenie spoločnosti vníma investície ako nástroj na budovanie dôvery, zmysluplnosti a rovnováhy – nie len ako obchodný cieľ.

