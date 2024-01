Výstavba novej nemocnice v Martine by sa mala začať v marci, uviedla Dolinková (video)

Prvé výkopové práce pri výstavbe novej nemocnice v Martine by mali začať v marci tohto roka. Na štvrtkovom tlačovom brífingu pri príležitosti uvedenia nového riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Petra Durného to uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Tender ešte nie je vyhodnotený

Opakovaný tender na výstavbu nemocnice stále nie je vyhodnotený, pričom UNM ako obstarávateľ viackrát posunul termín na predkladanie ponúk.

„Dostala som informáciu, že okolo 19. januára by sme mali poznať výsledky verejného obstarávania a meno úspešného uchádzača. Do polovice februára je zároveň potrebné ešte dokončiť vysporiadanie pozemkov, ktoré treba previesť do vlastníctva nemocnice,“ uviedla Dolinková.

Časť výstavby bude financovaná z Plánu obnovy

Hrubá stavba novej nemocnice bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom v zmysle záväzných míľnikov by mala byť hotová v polovici roka 2026. „Dostali sme prísľub, že najneskôr v marci začne bager kopať a nemocnica sa začne stavať,“ dodala Dolinková.

Z Plánu obnovy a odolnosti mala byť pôvodne financovaná výstavba nemocnice v plnom vyhotovení, vzhľadom na zdržania nakoniec vláda rozhodla o financovaní hrubej stavby s tým, že podporený bude aj projekt výstavby nemocnice v Banskej Bystrici. Celkové investičné náklady martinského projektu so 660 lôžkami dosahujú takmer 330 miliónov eur bez DPH.