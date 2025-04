Vyhladenie vrások bez ihiel: Ktoré procedúry sa naozaj oplatia a nahradia botox? - ROZHOVOR

Predstava starnutia bez vrások a s pevnou pleťou môže po určitom veku znieť ako privilégium bohatých alebo sen, ktorý sa spája s obrazom injekcií, ihiel a invazívnych zákrokov. Existujú aj iné cesty, ako si zachovať mladistvý vzhľad bez bolesti a nepríjemností?

Estetická medicína dnes ponúka množstvo alternatív, ktoré sľubujú viditeľné výsledky bez toho, aby ste museli podstúpiť drastické zásahy.

S Mariannou Šuchtárovou, spolumajiteľkou estetického salóna Amastu, sme sa rozprávali o tom, aké procedúry skutočne fungujú, čo je len marketingový ťah a či má botox stále svoje pevné miesto v modernej estetike. Prezradila nám, ako môžete starnutie oddialiť správnym výberom kozmetiky aj doma a čo očakáva od budúcnosti neinvazívnych technológií.

Aký je rozdiel medzi invazívnymi a neinvazívnymi estetickými zákrokmi?

Invazívne sú také, pri ktorých sa narušuje celistvosť kože, a teda robia sa rezom alebo ihlou. Neinvazívne sú také, ktoré sa zaobídu aj bez pichania resp. poškodenia kožnej bariéry, napríklad laser.

Od akého veku odporúčate začať s tými invazívnymi, napríklad botoxom?

Túto otázku dostávame často a ja som na ňu ešte nenašla univerzálnu odpoveď. Podľa mňa to súvisí hlavne s tým, že botox si stále ako spoločnosť démonizujeme a možno sa ho trochu bojíme. Pritom má mnoho zdravotných indikácií, ktoré nemusia vôbec súvisieť s vekom, napríklad sa botoxom rieši migréna, škrípanie zubov v spánku, používa sa na uvoľnenie svalových spazmov, riešenie nadmerného potenia a pod.

Fakt, že ho využívame aj v estetike je už výsledkom toho, že má super vlastnosti aj na pleť. Aby som ale odpovedala na otázku – botox je vhodné začať používať pri prvých známkach starnutia pleti a vzniku vrások. U niekoho to je po 30-tke, u iných pacientov to môže byť aj okolo 20 roku.

Majú aj mladé ženy záujem o invazívne zákroky? Je napríklad botox vhodný aj pre 20-ročné ženy alebo taká skorá aplikácia môže mať neskôr negatívny dopad a stačí to začať riešiť napríklad po 40-tke, keď už je pleť viditeľne zostarnutá?

Áno, trend je taký, že aj mladé ženy majú záujem o invazívne zákroky. Botox je skôr prevencia pred vznikom vrások. To znamená, že keď je pleť už viditeľne zostarnutá a má zlomenú vrásku, tak sa s ňou pracuje ťažšie, je potrebná kombinácia viacerých zákrokov, aby sme sa vrások u klienta zbavili a treba na to ísť postupne, aby bol efekt prirodzený.

Vždy treba hľadať kompromis. Ak máme 20-ročnú klientku, ktorá má výraznú tzv. vrásku hnevu (medzi obočím), výraznú mimiku a chce pichnúť len túto jednu zónu, pretože sa jej vráska už viditeľne začína lámať, tak s tým problém nevidím. Je to lepšie, ako by mala prísť o 10 rokov neskôr s dvoma hlbokými vráskami na čele, ktoré sú viditeľné aj pri vyrelaxovanom svale. Odstránenie takejto vrásky je potom cenovo aj časovo omnoho náročnejšie.

Ak mi naopak príde klientka v rovnakom veku a chce od nás napichať botoxom celé čelo a ešte aj zväčšiť pery, tak s vysokou pravdepodobnosťou tento zákrok nebudeme vykonávať.

Ktoré procedúry dokážu konkurovať botoxu, pokiaľ ide o vyhladenie vrások a omladnutie pleti?

Pokiaľ má klientka záujem o čo najviditeľnejší efekt s najdlhším trvaním tak si dovolím tvrdiť, že konkurovať botoxu je veľmi ťažké. Botox jednoducho spraví to, že „zamrazí“ sval, pri ktorého používaní sa tvorí vráska, a tým pádom vrásku viac nevidno. Efekt je na približne na 3 až 6 mesiacov. Toto nevieme na tak dlhú dobu dosiahnuť žiadnou neinvazívnou metódou.

Avšak, na udržanie zdravej a pružnej pleti len samotný botox nestačí. Je veľmi dôležité o pleť sa pravidelne starať, či už domácou skincare, pravidelným hĺbkovým čistením, veľmi obľúbené je aj mikroihličkovanie a podobne. Invazívne a neinvazívne techniky sa dajú krásne kombinovať presne podľa potrieb klienta a vôbec nemusí jedna vylučovať druhú. Medzi veľmi účinné neinvazívne metódy by som zaradila najmä anti-age ošetrenia, moje obľúbené je HydraBeauty alebo relaxačné ajurvédske ošetrenia.

Niektoré procedúry sľubujú viditeľné výsledky už po prvom sedení. Je to reálne alebo je potrebné viac opakovaní na dosiahnutie efektu?

Z mojej skúsenosti je to 50/50. Sú ošetrenia, kde je krásny efekt po prvom ošetrení, na jeho udržanie je však potrebné ošetrenia opakovať. Nepoznám ošetrenie, ktoré sa dá urobiť raz a potom je na celý život.

Na trhu je veľa produktov a zákrokov, ktoré sú len marketingovým ťahom bez veľkého efektu. Ako ich môžu zákazníci rozpoznať?

Veľa povedia recenzie o produktoch, službách alebo salónoch. Pokiaľ klienti majú záujem o konkrétny produkt alebo ošetrenie, možno zákrok, ktorý je cenovo náročnejší, určite si odporúčam spraviť prieskum a získať čo najviac informácií.

Pokiaľ sa jedná o zákrok, tak veľa salónov a kliník ponúka konzultácie, ktoré sú buď zdarma, alebo sú za pár desiatok eur – na konzultácii viete zistiť, či sa vám páči ošetrujúci, či sa dobre cítite v priestore, ako na vás vplýva celé miesto a podobne.

Pri produktoch je to ťažšie, avšak základ je čítať zloženie, brať do úvahy svoju skincare, aby produkty medzi sebou ladili a nemali protichodné účinky, poradiť sa s kozmetičkou, lekárom, farmaceutom a podobne. Niekedy je to pri produktoch pokus omyl.

Čo hovoríte na populárne LED masky na tvár, ktoré sľubujú vyhladenie vrások. Je to len trend alebo sú naozaj efektívne?

LED terapia je známa niekoľko desiatok rokov, my ju v určitej forme tiež používame pri hĺbkových ošetreniach pleti. Myslím, že v kombinácii so správnymi produktami na pleť to vie byť výborný pomocník. Dôležitá je však pravidelnosť, pokiaľ bude klientka LED masku používať dvakrát za rok, tak efekt nebude žiaden.

Koľko trvá efekt neinvazívnych procedúr v porovnaní s botoxom alebo výplňami? Aké sú najväčšie rozdiely?

Účinok botoxu je od 3-6 mesiacov, pravidelnou reaplikáciou sa efekt predlžuje. Výplne sú naozaj rôzne, ale môžeme sa baviť od 4 mesiacov až po rok. Neinvazívne ošetrenia treba opakovať v závislosti od typu každý mesiac až dva. Ako som ale už spomenula, je dobre ich kombinovať. Vtedy sa predlžuje účinok oboch.

Je možné vyhladiť vrásky aj pravidelnou starostlivosťou o pleť doma? Aké zložky v kozmetike odporúčate?

Úplne vyhladiť nie, zmierniť určite áno. Veľmi efektívny a obľúbený je v poslednom období retinol, treba však dávať pozor v akej je koncentrácii, aby nespravil viac škody ako úžitku. Super je aj niaciamid. Kyselina Hyaurónová by mala byť ako základ v každej skincare. Samozrejme záleží od typu pleti a vždy je dobre sa poradiť.

Ako hodnotíte budúcnosť estetickej medicíny? Kam sa podľa vás bude uberať vývoj neinvazívnych technológií? Nahradia v budúcnosti botox a výplne?

Pokiaľ by existovala neinvazívna metóda, ktorá by svojím efektom na pleť a pomerom cena vs. doba účinku dokázala konkurovať botoxu, tak si viem predstaviť ho nahradiť. Predsa len, nič nie je nenahraditeľné.

Môj vnútorný pocit však je ten, že botox tu s nami ešte chvíľu bude. Pri výplniach však už teraz existuje laserové ošetrenie, ktoré stimuluje vlastný kolagén a je možné dosiahnuť zväčšenie pier prirodzene bez invazívnych aplikácií. Efekt je veľmi pekný, veľmi prirodzený bez tzv. kačičkovského efektu a pokiaľ viem, tak s minimálnymi komplikáciami.