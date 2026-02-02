Suchý február pečeni pomôže, na jej skutočnú regeneráciu je to však málo. Ako ju podporiť?

Lekári na Slovensku v predminulom roku v súvislosti s užívaním alkoholu hospitalizovali takmer 14-tisíc pacientov, pričom 17 % z nich malo diagnózu alkoholová cirhóza pečene. Informovala o tom hovorkyňa lekárenskej spoločnosti Pears Health Cyber Alexandra Štullerová na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií.
Mnohí ľudia sa v starostlivosti o pečeň zapoja do výzvy Suchý február a môže to byť začiatok boja s alkoholom. Podľa Pavly Horákovej, vedúcej online poradne MojaLekáreň.sk, však mesiac bez alkoholu na skutočnú regeneráciu nestačí.
Suchý február je dobrý začiatok
„Pečeň je neuveriteľne odolný orgán, no jej obnova trvá dlhšie, zvyčajne jeden až tri mesiace, podľa toho, ako veľmi ju zaťažujeme. Nejde len o alkohol. Pečeni škodí aj nadmerné množstvo soli, nezdravá strava, obezita, fajčenie či dlhodobé užívanie liekov. Suchý február je dobrý začiatok, ale ak sa ľudia chcú dlhodobo cítiť lepšie, mali by svoju pečeň podporovať celoročne zdravou stravou, vhodnými doplnkami, to je správny vzorec prevencie. V prípade príležitostného konzumenta je mesiac bez alkoholu určite prínosný,“ uviedla.
Doplnila, že na hlbšiu regeneráciu treba pečeň podporiť aj inými spôsobmi, napríklad výživovými doplnkami. „Určite vitamín C, často sa spája najmä s imunitou, ale ako antioxidant podporuje aj regeneráciu pečene. Ďalej sú dôležité vitamíny skupiny B, predovšetkým B12 a kyselina listová. Pomáhajú pečeni lepšie spracovávať toxíny a prispievajú k celkovej regenerácii,“ spresnila Horáková.
Suchý február pozýva Slovákov na mesačnú pauzu od alkoholu, výzva so sebou prináša množstvo benefitov
Doplnila, že pestrec mariánsky, ktorý obsahuje silymarín, je veľmi obľúbený, pretože podporuje regeneráciu pečeňových buniek. „Môže ho užívať takmer každý a má minimum nežiaducich účinkov. Je vhodné poradiť sa s lekárom, ak má človek napríklad vysoký krvný tlak, alebo cukrovku,“ dodala šéfka poradne.
Regenerácia pečene môže pritom ovplyvniť celý organizmus. „Jej očista sa pozitívne prejaví na pokožke, žalúdku, srdci, obličkách, zraku, ale napríklad aj na kvalite spánku, sústredení a celkovej energii. Samozrejme, pre mnohých aj na vytúženom úbytku hmotnosti. Najlepšie je začať na jar, v marci až apríli. To je ideálne obdobie na očistu organizmu. Ak sa niekto zapojil do Suchého februára, je to skvelý prvý krok, ale ak chce pre svoju pečeň urobiť niečo naozaj prospešné, mal by v tom pokračovať aspoň tri mesiace a prispôsobiť tomu svoj životný štýl,„ uviedla Horáková.
Úprava jedálnička
Po Suchom februári radí upraviť jedálniček. „Odporúčam zaradiť viac čerstvého ovocia a zeleniny a naopak obmedziť vyprážané, mastné a priemyselne spracované jedlá,“ vymenovala vedúca internetového portálu. Skvelými pomocníkmi sú podľa nej aj bylinky, ako repík, majorán, oregano, chlorella, koreň púpavy, kurkuma alebo zelenina ako cesnak či artičoka.
Liečivá sila bylín: Tieto buriny vám môžu zmeniť zdravie (a rastú zadarmo)
„Ľudia si ich môžu pridávať do jedál alebo si z nich pripravovať čaje. Esenciálne fosfolipidy nájdeme v sójových bôboch, sójových produktoch ako tofu alebo sójové mlieko, vo vaječnom žĺtku, slnečnicových semienkach, orechoch, najmä vlašských, rybách, morských plodoch. Cholín sa nachádza vo vajciach, najviac v žĺtku, hovädzej a kuracej pečeni, strukovinách ako cícer či šošovica, brokolici a karfiole, mliečnych výrobkoch,“ uzavrela odborníčka.