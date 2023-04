Parlament sa bude zaoberať novelou zákona o liekoch, očkovanie v lekárňach môže ešte dostať šancu

Parlament sa bude na májovej schôdzi zaoberať vládnym návrhom novely zákona o liekoch. Súčasťou novely zákona bol pôvodne aj návrh na zavedenie možnosti očkovať ľudí v lekárňach. Tento zámer však nezískal dostatočnú podporu na rokovaní vlády a preto už v navrhovanej novele zákona nie je.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa však očkovanie v lekárňach môže do vládnej novely zákona dostať ako pozmeňujúci návrh, ktorý v druhom čítaní predložia poslanci Národnej rady SR.

Očkovanie v lekárňach

Ako po minulotýždňovom rokovaní vlády uviedol štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič, pri legislatívnych návrhoch je potrebný široký konsenzus na to, aby ich parlament nakoniec schválil.

„Po diskusii s viacerými poslankyňami a poslancami sme sa rozhodli, že vidíme niektoré veci, ktoré je nutné dopracovať,“ povedal. Rezort zdravotníctva sa preto podľa neho rozhodol, že ustanovenia upravujúce očkovanie v lekárňach z vládnej novely zákona vypustí.

Debata sa podľa Palkoviča vedie o tom, či by išlo len o monotematické očkovanie v lekárňach alebo by sa lekárne zapojili do viacerých očkovacích kampaní, napríklad aj do očkovania voči HPV vírusu. Doriešiť tiež treba otázku náhrady prípadnej škody.

Nečakané vypustenie

Odborná platforma Fórum pre dostupnejšie očkovanie bola prekvapená z toho, že návrh na umožnenie očkovať ľudí v lekárňach sa z vládnej novely zákona o liekoch vypustil.

„Naše odborné pracovné skupiny dva roky pripravovali všetky hlavné kroky k zavedeniu očkovania v lekárňach spoločne s ministerstvom zdravotníctva, preto nerozumieme dôvodom, ktoré viedli k tomuto nečakanému vypusteniu,“ upozornil prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.