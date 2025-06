Online konzultácie so psychoterapeutom sú na Slovensku čoraz populárnejšie

Duševné zdravie sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu verejnosti. Mnohí ľudia však stále váhajú s vyhľadaním odbornej pomoci – často kvôli dlhým čakacím lehotám alebo pretrvávajúcej sociálnej stigme. Telemedicínska aplikácia MEDDI app, ktorá poskytuje bezpečné a rýchle spojenie s lekárom, sa preto rozhodla ponúknuť novú službu: online konzultácie s psychoterapeutom dostupné do jednej hodiny, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

„Našou ambíciou je vytvoriť prostredie, v ktorom bude dostupná a kvalitná starostlivosť o duševné zdravie samozrejmosťou. Chceme ľuďom umožniť vyhľadať pomoc vtedy, keď ju naozaj potrebujú – nie o niekoľko týždňov neskôr. Včasná a dostupná pomoc môže byť rozhodujúcim faktorom pri predchádzaní vážnejším psychickým problémom,“ hovorí Mgr. Lucie Šujanová, hlavná psychologička centra MEDDI.

Služba je určená predovšetkým ľuďom, ktorí dlhodobo zápasia s psychickým preťažením, ale nenašli odvahu alebo príležitosť obrátiť sa na odborníka. Práve ľahká dostupnosť online konzultácie môže pomôcť urobiť prvý krok, ktorý je často najťažší.

Foto: Meddi hub

Rýchla pomoc v ťažkých chvíľach, ale aj spôsob dlhodobej podpory

Nová funkcia aplikácie MEDDI neslúži ako náhrada krízových centier, ale ako profesionálna psychoterapeutická služba. Garantovaný čas spojenia s terapeutom je maximálne 60 minút a konzultáciu je možné naplánovať aj na konkrétny termín prostredníctvom kalendára v aplikácii MEDDI.

Konzultácie prebiehajú v bezpečnom online prostredí bez nutnosti dochádzať alebo osobne navštíviť odborníka. Terapeutická starostlivosť tak môže byť dostupná aj pre obyvateľov menších miest a regiónov, kde je ponuka služieb obmedzená.

Foto: Meddi hub

Online terapia: moderná, účinná a diskrétna

Záujem o online terapiu v posledných rokoch výrazne rastie. Medzi hlavné dôvody patrí časová flexibilita, možnosť zostať v anonymite, pohodlie domáceho prostredia a ľahší prístup k odborníkom. „Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom psychológov. Vďaka online konzultáciám môžu terapeuti efektívnejšie pracovať s väčším počtom klientov a pokryť širšie spektrum potrieb,“ vysvetľuje Mgr. Lucie Šujanová. „Najčastejšími témami sú úzkosti, depresie, chronický stres, vyhorenie či vzťahové problémy,“ dodáva.

Foto: Meddi hub

O aplikácii MEDDI

Aplikácia MEDDI je na trhu od roku 2020. Je to telemedicínska aplikácia, ktorá slúži ako most medzi pacientmi a lekármi. Vďaka aplikácii sa môžete bezpečne spojiť s lekármi kedykoľvek a kdekoľvek, doslova 24 hodín denne a 7 dní v týždni, a prostredníctvom aplikácie vyriešiť akýkoľvek zdravotný problém. Spojenie s lekárom prostredníctvom aplikácie je navyše často bezpečnejšie ako priama návšteva lekára, a to vďaka možnosti vyhnúť sa zbytočnému kontaktu s chorým v čakárni, čo používatelia aplikácie MEDDI oceňujú najmä počas chrípkových a iných vírusových ochorení. Využitie aplikácie MEDDI však nekončí len pri spojení pacientov s lekármi – aplikácia napríklad dokáže ukladať rôzne zdravotné údaje, je možné zdieľať informácie zo smartfónov s lekármi a lekár môže prostredníctvom aplikácie zasielať elektronické recepty na základe online konzultácie, pomocou ktorých je možné okamžite objednať lieky do pobočky siete lekární Dr.Max. Okrem verejnosti aplikáciu využívajú aj zamestnanci mnohých spoločností, napríklad Veolia, Novartis, Notino a klienti VISA. Novinkou je, že aplikácia ponúka aj možnosť spojiť sa so psychoterapeutom – buď vo zvolenom čase, alebo do 60 minút. Na Slovensku je aplikácia dostupná pre všetkých klientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovne Dôvera.

