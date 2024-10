Niektoré zdravotné ťažkosti vyrieši aj Lekár na diaľku

Ochorenia detí tvoria viac ako 60 percent telemedicínskych konzultácií s lekármi, ktorých s pacientmi prepája aplikácia MEDDI. Funguje v 15 jazykoch a dostupná je aj pre pacientov na Slovensku. Rodičia najčastejšie konzultujú ako potupovať pri vysokých teplotách detí, ako ošetriť rôzne vyrážky či poštípanie hmyzom alebo ako liečiť zápaly dýchacích ciest. Výnimkou nie sú ani konzultácie o voľnopredajných liekoch. Spojenie s lekárom na diaľku cez telefonický hovor, videohovor alebo chat je veľmi praktické. Ukazuje sa ako veľmi osožné práve vtedy, keď lekári nie sú nablízku. Ak je pacient napríklad v zahraničí, či už kvôli štúdiu alebo kvôli práci.

Lekár na diaľku je teraz poruke výhodnejšie vďaka spolupráci zdravotnej poisťovne Dôvera so spoločnosťou MEDDI. Prvých 3500 poistencov Dôvery môže využívať balíky služieb MEDDI elite alebo MEDDI family len za 4,90 mesačne namiesto bežnej ceny 19 eur, resp. 29 eur. Aj v prípade, že by túto zľavu nestihli využiť, stále si môžu zakúpiť balík služieb za zvýhodnenú cenu 8,90 eura mesačne. Všetko podstatné vrátane postupu, ako našu ponuku využiť, nájdu na stránke benefitu Lekár na diaľku.

Foto: Depositphotos

Poistenci Dôvery sa môžu prostredníctvom aplikácie spojiť so všeobecným lekárom už do 30 minút alebo so špecialistom už do 48 hodín. V čase, keď sa na Slovensku bežne čaká na termínu u špecialistu aj niekoľko mesiacov, je takáto ponuka veľmi užitočná. Aplikácia MEDDI ponúka spojenie so špecialistami v 13 odbornostiach.

Veľká výhoda spočíva aj v tom, že lekár na diaľku môže predpísať e-recept. Takto predpísaný liek Dôvera uhradí presne tak isto, ako liek predpísaný lekárom v bežnej ambulancii. Samozrejme, sú zdravotné problémy, ktoré sa na diaľku vyriešiť nedajú. Napríklad ak je potrebné urobiť špeciálne vyšetrenia, krvné testy a podobne. V takom prípade lekár volajúceho nasmeruje, aby vedel, ako ďalej postupovať.

