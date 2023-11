Na Slovensku pribúdajú nekompetentní zubní technici, profesná komora navrhuje riešenia

Na Slovensku pribúdajú nekompetentní a nekvalifikovaní zubní technici, ktorí zubným lekárom a pacientom ponúkajú lacné, ale nekvalitné korunky, mostíky, zubné náhrady či strojčeky.

Ideálnym riešením by podľa Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) bolo zavedenie licencií na výkon povolania zubný technik. Licencie by umožnili efektívnejšie kontroly v praxi. Uviedla to prezidentka SKZT Hana Dohálová.

Potvrdenie o registrácii v komore

Situáciu by podľa komory pomohlo zlepšiť aj to, keby každý nový zubný technik, ktorý si žiada o živnosť, musel zo zákona priniesť potvrdenie o registrácii v komore. Odbor zubná technika sa ako jeden z troch zdravotníckych odborov ocitol v organizačnej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

„Problém však je ten, že živnostenský zákon neukladá živnostenskému úradu kontrolu nad dodržiavaním zdravotníckej legislatívy,” uviedla Dohálová. Upozorňuje na to, že na Slovensku sa už stali prípady, keď živnostenský úrad vydal živnostenské oprávnenie aj osobám, ktoré nie sú zaregistrované v registri zdravotníckych pracovníkov, čím vzniká riziko pre pacientov.

Podpora zmeny zákona

Predstavitelia SKZT sú za opätovné uzákonenie, aby zubní technici pracovali na základe licencií na výkon zdravotníckeho povolania a výkon odborného garanta tak, ako to v súčasnosti môžu robiť v iných zdravotníckych odboroch.

„Toto opatrenie by výrazne zlepšilo možnosť kontroly subjektov, ktorí poskytujú zhotovenie zubných náhrad a zároveň zvýšilo ochranu pacientov. Uvedený zámer sme už veľmi korektne prerokovali s predstaviteľmi zubných lekárov a konkrétny návrh sme opakovane predložili viacerými ministerkám a ministrom zdravotníctva, no do dnešného dňa sa nenašiel žiadny zodpovedný minister, ktorý by podporil zmenu zákona,“ informovala prezidentka SKZT. Podľa nej by takáto úprava zákona výrazne ušetrila čas a peniaze nielen SKZT, ale aj živnostenským úradom.