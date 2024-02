Krivé zuby nie sú len estetickým problémom. Poisťovne preplácajú liečbu strojčekom do 18 rokov (rozhovor)

Čeľustná ortopedička Luca Richterová v rozhovore pre agentúru SITA priblížia zdravotné riziká krivých zubov. Hovorila tiež o tom, či túto liečbu preplácajú poisťovne a popísala aj rôzne možnosti liečby.

Liečba krivých zubov nie je dnes najlacnejšou záležitosťou. Dobrou správou pre budúcich pacientov je, že do 18 rokov túto liečbu čiastočne preplácajú poisťovne. Hovorí čeľustná ortopedička Lucia Richterová a doplnila, že poisťovňa prepláca zhruba 40 percent liečby vyberacím a fixným strojčekom.

„Liečba fóliovým strojčekom je nadštandardná, preto je v tomto prípade vhodné informovať sa o možnosti preplatenia liečby vo svojej zdravotnej poisťovni,“ povedala Richterová a doplnila, že potrebné je tiež zistiť, či má čeľustný ortopéd zmluvu so zdravotnou poisťovňou. „Treba dávať pozor, aby pacient začal liečbu najneskôr okolo 16 roku života, pretože liečba s čeľustno-ortopedickým aparátom trvá priemerne okolo dvoch rokov,“ upozornila doktorka.

Predčasná strata mliečnych zubov

Ako priblížila ortodontička, príčin vzniku krivých zubov je viacero. Môže ísť o vec vrodenú, no zuby sa môžu skriviť aj počas života. „V detskom veku spôsobujú krivé zuby rôzne zlozvyky, ako cmúľanie palca a tiež dlhé používanie cumlíka, čo môže spôsobiť napríklad otvorený zhryz,“ vysvetlila

Príčinou krivých zubov môže byť aj predčasná strata mliečnych zubov, ktorú spôsobuje zubný kaz. „Tým, že sa vytrhne mliečny zub, pod ktorým je uložený zárodok stáleho zubu, tak okolité zuby sa sklonia,“ priblížila Richterová s tým, že v neskoršom veku môže spôsobiť skrivenie zubov aj rast zubov múdrosti ako aj prirodzený proces starnutia.

„Nikdy nehovorím pacientom, že liečba krivých zubov je potrebná len z estetického hľadiska. Liečba je potrebná najmä zo zdravotného hľadiska,“ uviedla Richterová a vysvetlila, že keď má pacient napríklad hlboký zhryz, zuby sa šúchajú o seba, opotrebovávajú sa, a tým sa skracujú.

Sťažená dentálna hygiena

Krivé zuby spôsobujú tiež tlak v ústnej dutine, môžu byť príčinou bolestí v kĺbe, bolestí hlavy až migrén. Pri otvorených zhryzoch vznikajú problémy s jedením, pretože pacienti nevedia dobre hrýzť potravu. Ako doktorka ďalej vysvetlila, krivé zuby môžu najmä u mladých spôsobiť aj psychickú ujmu a hanbia sa usmievať.

Sťažená je v tomto prípade aj dentálna hygiena. Čeľustnú ortopédiu by podľa doktorky mali navštíviť pacienti aj pred protetickými prácami, čiže keď im chýbajú zuby a chcú si ich doplniť. „Zuby je potrebné vyrovnať ešte pred implantátmi, nie až po implantácii,“ upozornila čeľustná ortopedička.

Strojčeky

Hollywoodsky úsmev vie pacient dosiahnuť aj prostredníctvom faziet. Pre zdravý chrup to však podľa doktorky nie je vhodná voľba, keďže dochádza k obrusovaniu zubov. Nevýhodou je podľa ortodontičky tiež výmena, ku ktorej musí dôjsť každých desať rokov.

Keď hovoríme o rovnaní zubov strojčekmi, majú pacienti viacero možností. Existujú strojčeky vyberacie, takzvané nočné. Ďalej je to klasický fixný strojček, no pacient má na výber aj neviditeľnú formu fixného strojčeka, takzvaný lingválny aparát, ktorý sa aplikuje z vnútornej strany zubov. V súčastnosti sú na Slovensku populárne neviditeľné fóliové strojčeky. Richterová však upozornila na to, po každej čeľustno-ortopedickej liečbe nič nekončí, ale všetko začína.

Začína sa fáza retencie, ktorá udržuje výsledok liečby. U niektorých strojčekov sa z vnútornej strany zubov lepí drôtik, pri niektorých sa po skončení liečby požívajú dočasné udržiavacie strojčeky, ktoré sa nosia najskôr cez deň aj noc, neskôr len na noc a postupne vôbec.