Korona opäť naberá na sile. Poradíme vám, ako sa liečiť a či treba zostávať v karanténe

To, čo odborníci predpokladali, sa stalo skutočnosťou. Korona tu s nami zostala, ale berie sa už ako bežné vírusové ochorenie. Počty chorých aktuálne stúpajú. Aj keď už nie je potrebné dodržiavať karanténu, liečiť sa doma je zmysluplné. Čo všetko sa dá vybaviť a zabezpečiť online?

Covid sa dnes považuje za bežné ochorenie, preto viac neplatia žiadne zákazy a obmedzenia, ktoré sa naň vzťahovali v predchádzajúcich rokoch. Dokonca už neplatí ani to, že pozitívni ľudia alebo ľudia, s ktorými boli v kontakte, musia zostať v karanténe.

Hygienici však aj napriek tomu odporúčajú, aby po pozitívnom domácom teste (väčšina testovacích miest je už zatvorená) ostali doma, ak sa necítia dobre, a aby v kontakte s inými ľuďmi nosili rúško alebo respirátor. Hygiena rúk a prekrytie dýchacích ciest sú hlavnými prvkami prevencie ochorenia.

Z pohodlia domova

Aktuálne sa šíriace mutácie vírusu Covid-19 nespôsobujú život ohrozujúce stavy, dokonca nie sú sprevádzané ani vysokými horúčkami. Skôr ich charakterizuje veľká únava, spavosť a zimnica striedajúca sa s fázami nadmerného potenia. V takomto stave sa ťažko sedí v čakárni u lekára alebo zabezpečujú nákupy.

Našťastie, predchádzajúca pandémia mnohé veci zjednodušila. S lekárom sa dá komunikovať telefonicky, ak sú potrebné lieky, predpíše e-recept, a na jeho základe môže napríklad OZ Medicamentum doručiť lieky až domov na adresu.

„Môžem potvrdiť, že počet prípadov covidu stúpol, najväčšie množstvo predpísaných liekov tvoria širokospektrálne antibiotiká, prípadne antivirotiká. Lekári zahrňujú do svojej preskripcie aj lieky na tlmenie kašľa,“ hovorí farmaceutka Kristína Malíková.

Online sa dajú s donáškou domov objednať aj ostatné potrebné veci: potraviny, drogéria, hygienické a čistiace potreby, krmivo pre zvieratá… V podstate čokoľvek, čo nájdete na pultoch kamenných predajní.

Podporná liečba

Farmaceutka odporúča v prípade covidu zaradiť do výživy aj zinok, vitamín C a vitamín D. „Zinok treba užívať na večer, s odstupom od jedla. Ak pacient berie aj iné lieky, antibiotiká alebo antivirotiká, rozostup medzi nimi a zinkom by mal byť aspoň tri hodiny,“ upozornila Malíková.

Pokiaľ ide o správnu dávku vitamínu D, dá sa nastaviť podľa obsahu vitamínu v periférnej krvi. Existujú na to domáce testy. „Podľa nameranej hodnoty je vhodné dávku konzultovať so svojím lekárom alebo lekárnikom,“ dodala Malíková.

Nové možnosti

Počas pandémie začalo viacero firiem s produkciou výživových doplnkov, ktoré dizajnovo spracovali tak, že evokujú používanie iba v súvislosti s covidom. „Často ide o kombináciu vitamínov skupiny B a už spomínaných vitamínov. Na trhu sa však objavili aj kombinácie s quercetínom a kurkumínom – tieto látky majú protizápalový efekt a môžu pomôcť lepšie zvládnuť toto ochorenie. Zaznamenala som zvýšený dopyt práve po kombinovaných prípravkoch, avšak stále platí, že najlepšie je urobiť všetko pre to, aby sme sa nenakazili,“ odporučila Malíková.

Kým ešte na prelome leta a jesene mnohé lekárne zápasili s výpadkom niektorých liečiv, pokiaľ ide o lieky na covid, situácia by mala byť stabilizovaná. „V našej sieti neevidujeme momentálne žiaden výpadok v skupine liekov na predpis pri covide,“ potvrdila farmaceutka spolupracujúca s OZ Medicamentum.

Dlhé chvíle

Choroba, ktorá človeka oberie o silu aj o možnosť stretávania s ľuďmi, sa dá zvládnuť s pomocou moderných aplikácií, ktoré umožňujú zostať v kontakte s blízkymi (online telefonovanie, videohovory). Spríjemniť dlhé chvíle pomáhajú aplikácie na pozeranie filmov, reprodukciu hudby, ale aj e-knihy, ktoré sa dajú požičať bez toho, aby človek musel osobne navštíviť knižnicu. V prípade veľkej únavy a bolestí sú dobrým pomocníkom audioknihy, ktoré sa „čítajú ušami“, teda aj v momentoch veľkej únavy a takého vyčerpania, že človek nie je schopný držať otvorené oči.

Pokiaľ pacient s covidom dlhodobo užíva lieky na inú diagnózu, môže si ich dať predpísať telefonicky a e-recept mu vyzdvihne a liečivá doručí OZ Medicamentum. Služba je bezplatná, len o ňu treba požiadať.

Čo treba vedieť o covide?