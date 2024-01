Ficova vláda ide preveriť manažovanie pandémie počas Matovičovho vládnutia, vymenovala na to nového splnomocnenca

aktualizované 18. januára, 12:30

Vláda Roberta Fica schválila vymenovanie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Stal sa ním Peter Kotlár.

Návrh predložil samotný premiér

Návrh na vymenovanie nového splnomocnenca predložil na rokovanie vlády samotný premiér Robert Fico. Ako sa uvádza v materiáli, uplynulé tri roky z hľadiska deficitu spravodlivosti charakterizovalo najmä zlyhávanie ochrany základných práv a slobôd počas pandémie COVID-19.

„Je úlohou vlády zaistiť, aby sa podobné zlyhania štátu už neopakovali. Počas obdobia dvoch rokov pandémie sa tvorba protipandemických opatrení, ako aj kontrola ich zákonnosti vymkla štandardnej kontrole: prebiehala mimo riadnych legislatívnych procesov a mimo riadnej súdnej kontroly,“ píše sa v materiáli.

Slovensko „krvácalo“ ľudsky aj ekonomicky

Úlohou novovymenovaného splnomocnenca bude plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 – 2022. Nový splnomocnenec po rokovaní vlády uviedol, že kovidové obdobie je dlhom voči slovenskej spoločnosti.

„Prešetrenie manažmentu kovidovej doby nie je politickou objednávkou, je to objednávkou spoločnosti,“ povedal poslanec za SNSPeter Kotlár. Slovensko podľa neho počas kovidu „krvácalo“ ľudsky aj ekonomicky. „Ak by sa zopakoval podobný scenár, tak by sme vykrvácali,“ povedal. Vláda podľa neho zavedie opatrenia.

„Navrhneme správne postupy s poukázaním na štruktúry, ktoré by mali niesť plnú zodpovednosť za predchádzajúce vedenie počas kovidu,“ povedal. Kotlár tvrdí, že vláda má proti sebe ťažkého súpera.

Tendencia prešetriť covid

„Slovensko je v rámci Európskej únie jediným štátom, ktorý má v koaličnej sile tendenciu prešetriť kovid, všade inde sú to len opozičné snahy,“ povedal.

Pôjde podľa neho o prešetrovanie postupov a využitia zdrojov počas pandémie. Tvrdí, že boli porušované ľudské práva a vakcíny proti COVID-19 mali na ľudí nežiaduce účinky.

„Treba prešetriť, akým spôsobom prebiehala diagnostika na Slovensku počas kovidu, to je jedna z najzávažnejších otázok,“ dodal.

Nepodarený vtip, reaguje KDH

Menovanie Kotlára za splnomocnenca pre vyšetrovanie kovidu považuje KDH za nepodarený vtip. ,Počas prvej najťažšej vlny som mal na ministerstve zdravotníctva na starosti krízové riadenie nemocníc. Chcem len pripomenúť, že do roku 2020 bola krajina na tento typ krízy absolútne nepripravená. Slovensko nemalo žiaden plán, ako pandémiu riešiť. Doslova na kolene sa vyvíjal softvér na monitoring kapacity nemocníc, aby sme vedeli umiestňovať ťažko chorých pacientov na ventilátore,“ uviedol poslanec za KDH Peter Stachura.

Tvrdí, že vie, čo je manažment pandémie, teda jej krízová časť. ,Samozrejme, že by sme dnes mnohé veci robili inak, ale v roku 2020, v nepripravenej krajine, sme spravili pre pacientov maximum,“ zdôraznil.

Nový splnomocnenec podľa KDH nespĺňa odborné ani morálne požiadavky na to, aby vyšetroval predchádzajúcu pandémiu. „Pána Kotlára nemožno označiť v skratke iným slovom ako konšpirátor. Za otravy človeka považuje okrem iného napríklad sieť 5G, či Svetovú zdravotnícku organizáciu, ktorá koordinuje zdravotné politiky po celom svete za účelom „prežitia“ ľudstva, hodnotí ako kriminálnu organizáciu, ktorá pácha trestné činy,“ dodal Stachura.

Výber ako nominácia pytliaka do vedenia Tatier

Kotlár na mieste splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie je podľa Progresívneho Slovenska podobný výber ako nominácia usvedčeného pytliaka do vedenia nášho najväčšieho národného parku.

„Pripomeňme si ako sa o pandémii vyjadroval tento známy dezinformátor: Satanistické základne, ktoré vyvíjajú biologickú zbraň na to, aby to niekde vypustili, tak oni sú niekoľko krokov dopredu pred najväčšími svetovými pracoviskami,“ uviedol expert Progresívneho Slovenska Oskar Dvořák.

Kotlár chce podľa neho prešetrovať zloženie vakcín a so svojou sadou mladého chemika chce konkurovať etablovaným inštitúciám, ako sú Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo Európska lieková agentúra, ktoré už vakcíny preverili a povedali, že sú v poriadku.