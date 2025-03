Vyskúšajte ľahké a svieže jarné recepty

Jar nie je len o prvých teplých dňoch a rozkvitnutých stromoch. Je to obdobie, keď chceme odľahčiť nielen šatník, ale aj svoj jedálniček. Po zime prichádza chuť na svieže chute, ľahšie dezerty a jedlá, ktoré nás nabijú energiou. Čerstvé suroviny, jemné vanilkové arómy, šťavnaté ovocie či zelené ingrediencie ako špenát či bylinky dodajú pečeniu úplne nový rozmer.

Po zime plnej sladkých chutných dezertov prichádza čas na niečo ľahšie, svieže a zároveň výživné. Práve na jar sa viac zameriavame na vyvážené kombinácie chutí. Proteíny a ľahké ingrediencie zohrávajú dôležitú úlohu – podporujú regeneráciu tela a dodávajú energiu.

Perfektný pomocník pri príprave výživných smoothie

Možno ich budete mať chvíľu len tak v skrinke, ale potom vám raz zachránia život, teda koláč, a už sa ich nevzdáte. Prvotriedne 100 % sušené pasterizované Vaječné bielky Dr.Oetker z chovov sliepok vo voľnom výbehu, ktoré nahradia 5 čerstvých bielkov. Stačí pridať vodu, bielky po vyšľahaní vytvoria klasický sneh. Polevu, sneh do cesta či základ na „pavlovku“ pripravíte, a to bez toho, aby ste vymýšľali, čo so žĺtkami, ktoré vám ostanú.

Vyskúšajte Ovocné proteínové smoothie s červenou repou, jablkom a banánom, ktoré vďaka 100 % Vaječným bielkom Dr. Oetker získa extra dávku proteínov. Pre viac inšpirácií si pozrite aj naše recepty na Bielkovú zeleninovú omeletu, Bielkovú pizzu či Bielkový biskupský chlebíček.

TIP: 100 % vaječné bielky Dr. Oetker sú v práškovom stave skvelým zdrojom kvalitného proteínu na prípravu koktailov a kaší.

Foto: Dr. Oetker

Zlatý poklad pečenia

Kto by nepoznal obľúbený krémový prášok na prípravu lahodných vanilkových krémov a plniek do zákuskov a tort? Náš jarný Pudingový koláč bez múky kombinuje krémovú textúru tvarohu so Zlatým klasom Dr. Oetker a intenzívnou chuťou Holandského kakaa Dr. Oetker. Vďaka Extraktu Bourbon vanilka Madagaskar Dr.Oetker získa dezert dokonalú vanilko vú arómu.

TIP: Koláč ozdobte čerstvým ovocím podľa sezóny – na jar sú ideálne jahody alebo rebarbora.

Foto: Dr. Oetker

Vanilka – nenahraditeľná súčasť jarného pečenia

Vanilka patrí medzi najobľúbenejšie prísady pri pečení vďaka jemnej, sladkej a exotickej aróme, ktorá dokáže zvýrazniť chuť ostatných ingrediencií. Dr. Oetker ponúka najširší sortiment vanilky na trhu ako Vanilku mletú, Vanilkovú pastu, Vanilkový cukor a dokonca aj celý struk alebo Extrakt vanilky Bourbon.

Vyskúšajte naše Vegánske batatovo-škoricové rolky s orechmi, ktorým Extrakt Bourbon vanilka Madagaskar Dr. Oetker dodá výnimočnú arómu. Rolky s pekanovými orechmi kombinujú lahodné chute a za svoju štruktúru vďačia pyré zo sladkých zemiakov.

TIP: Pre intenzívnejšiu vanilkovú chuť v pečení vyskúšajte jedinečnú Vanilkovú pastu Dr. Oetker, ktorá predstavuje rafinovanú kombináciu vanilkového extraktu z vanilky Bourbon s mletým vanilkovým strukom. Jedno balenie zodpovedá približne 10 vanilkovým strukom.

Na jar určite vyskúšajte aj naše Tvarohové tortičky s marhuľami, v ktorých vanilková pasta dokonale zvýrazní chuť čerstvého ovocia.

S výrobkami Dr. Oetker bude vaše jarné pečenie jednoduché, svieže a chutné. Nechajte sa inšpirovať a pripravte si ľahké dobroty, ktoré vás nabijú energiou a potešia váš jarný jedálniček.

