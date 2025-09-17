Vymeniť diel? Zbytočné! Táto oprava zachráni vaše auto aj peňaženku

Ak sa obávate, že vaše auto čaká výmena dielu, tmelenie, brúsenie a lakovanie a vás zase dlhé čakanie, máme pre vás dobrú správu! Ide to aj inak – rýchlejšie, lacnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.
Drobné poškodenia karosérie patria vo všeobecnosti medzi najčastejšie poistné udalosti. „Každý rok ich v poisťovni Union evidujeme stovky, sú to škody, ktoré sa nevyhýbajú ani skúseným vodičom,“ prezrádza hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Pozitívne je, že existuje riešenie, ktoré dokáže vrátiť karosériu do pôvodného stavu bez výmeny dielov a bez narušenia laku – a tým je PDR, teda Paintless Dent Repair. Zatiaľ čo bežná oprava znamená demontáž a výmenu dielu, brúsenie, nanášanie tmelu a viacvrstvové lakovanie, PDR je rýchlejšia, ekologickejšia a neviditeľná. Výsledkom je zachovaný pôvodný diel, originálny lak a žiadne riziko nesprávnej montáže alebo odlišného odtieňa farby.
„Stále málo ľudí vie, že v mnohých prípadoch nie je nutné meniť celý diel karosérie. Bežnú preliačinu dokážeme opraviť vďaka PDR v priebehu jedného dňa. Opravený diel zostáva pôvodný, čo pomáha zachovať hodnotu vozidla aj jeho továrenskú kvalitu,“ vysvetľuje pán Peter, odborník zo zmluvného autoservisu Unionu. PDR funguje na princípe špeciálnych nástrojov a techník, ktorými sa preliačený plech „vyrovná“ späť do pôvodného tvaru – z vnútornej strany alebo pomocou lepenia z vonkajšej strany, bez zásahu do laku.
Tomáš Kalivoda, riaditeľ sekcie komerčného poistenia Unionu, upozorňuje na výrazný environmentálny prínos takejto opravy. Tým, že nie je potrebné vyrábať nový diel a samotná oprava s využitím PDR je energeticky menej náročná, výrazne sa znižuje uhlíková stopa opravy. Taktiež nevzniká ekologická záťaž spojená s likvidáciou starého dielu ani s výparmi z inak potrebného lakovania „V Unione to s udržateľnosťou myslíme vážne a aktívne podporujeme aj našich klientov, aby šetrili životné prostredie tam, kde je to možné. Preto klienti, ktorí si nechajú opraviť auto metódou PDR cez havarijné poistenie, nemusia platiť spoluúčasť až do výšky 300 eur,“ vysvetľuje T. Kalivoda.
Podobný prístup Union uplatňuje aj pri poškodeniach čelného skla. „Žiadny vodič, ktorý si z havarijného poistenia nechá opraviť čelné sklo, nebude platiť spoluúčasť. Jej odpustením chceme motivovať k oprave, namiesto zbytočnej výmeny čelného skla tam, kde je to možné. To však nie je všetko! Pri týchto škodových udalostiach nebudeme pristupovať ani k malusu – teda neuplatníme prirážku k cene poistného v ďalšom poistnom období,“ prezrádza T. Kalivoda pozitívne možnosti v motorovom poistení.
Kým výmena znamená celý deň v servise a odpad, ktorý sa recykluje len veľmi ťažko, oprava trvá 30–45 minút a pôvodné továrenské sklo zostáva na svojom mieste. „Meniť celé čelné sklo kvôli malej dierke je ako meniť pneumatiku kvôli ventilku. Ak je poškodenie vo veľkosti dvojeurovej mince a nevznikajú z neho praskliny, oprava je plne funkčná a bezpečná. Navyše nezostávajú po nej viditeľné stopy a nevzniká riziko netesnosti pri montáži nového skla,“ dodáva pán Jaroslav zo zmluvného servisu Unionu.
