Vymáhanie nákladov za karanténu počas pandémie bolo v rozpore so zákonom, tvrdí verejný ochranca práv

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský uzatvára prípad nezákonného vymáhania poplatkov za štátnu karanténu a konštatuje, že riešenie môže prijať už len parlament. Ombudsman upozornil na to, že vymáhanie nákladov spojených s umiestnením osôb v povinnej karanténe počas covidovej pandémie je v rozpore so zákonom.

Konanie bolo v rozpore so zákonom

„Ja i moja predchodkyňa Mária Patakyová sme pri svojej činnosti zaznamenali viacero podnetov, v ktorých sme dospeli k záveru o porušení zákonov ministerstvom vnútra pri vymáhaní nákladov za umiestnenie osôb v určených karanténnych zariadeniach (tzv. povinná štátna karanténa). Spôsob vymáhania úhrady nákladov bol zo strany ministerstva vnútra v rozpore so zákonom o ochrane verejného zdravia,“ uviedol Dobrovodský.

O svojom stanovisku v tejto veci informoval poslancov a poslankyne Národnej rady SR 25. októbra. Poukázal na možnosť prijatia legislatívneho kroku, ktorý by bol akousi formou rehabilitácie osôb, ktoré boli postihnuté nezákonným stavom.

Úrad verejného zdravotníctva nariaďoval od marca do júna 2020 osobám, ktoré vstúpili na územie SR zo zahraničia, karanténu v štátom určených zariadeniach. Obmudsman zdôrazňuje, že žiadny právny predpis neoprávňuje ministerstvo vnútra na vymáhanie nákladov spojených s umiestnením osôb v povinnej karanténe. Zároveň je spôsob a forma vymáhania týchto nákladov v rozpore so zákonom.

Dobrovodský urobil zo svojej pozície všetko

Apeloval preto na vládu, aby ministerstvu vnútra uložila povinnosť ukončiť túto nezákonnú prax.

„Ako verejný ochranca práv som zo svojej pozície urobil všetko pre to, aby bolo vymáhanie nákladov za štátnu karanténu, ktoré sa dialo nezákonným spôsobom, zastavené. Jedným z krokov, ktorý som ešte využil, bolo informovať vládu Slovenskej republiky. Vláda uložila ministrovi vnútra predložiť na rokovanie vlády návrh stanoviska, čo oceňujem,“ povedal Dobrovodský.

Zároveň však dodal, že Matúš Šutaj Eštok sa vyjadril, že bez zmeny právnej úpravy nemôže nič spraviť a nemôže ľudom ani vrátiť prijaté plnenia, ale ani upustiť od vymáhania poplatkov. Podľa informácií ministerstva vnútra ide celkovo o sumu 1 564 532 eur, pričom k 11. júlu 2024 boli neuhradené poplatky vo výške 201 840 eur.

„Hoci ako verejný ochranca práv zastávam názor, že náklady sú vymáhané nezákonne, privítal by som, ak by Národná rada Slovenskej republiky prijala právnu úpravu, ktorú naznačuje aj samotné ministerstvo vnútra. Bol by to pozitívny legislatívny krok, ktorý by viedol k akejsi forme rehabilitácie dotknutých osôb,” uviedol Dobrovodský.