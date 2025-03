Vydával sa za zosnulého brata a tvrdil, že má o päť rokov menej. Príbeh futbalistu z Južnej Ameriky nemá obdobu

Bolívijský futbalista Gabriel Montaño zaplavuje posledné mesiace internetové titulky. Nie však pre skvelé výkony, ale pre jeho podvod, ktorý azda nemá ani obdobu.

V krajine spôsobil obrovský rozruch, škandál a hanbu. Pred niekoľkými dňami sa potvrdilo, že si privlastnil identitu svojho zosnulého brata a hlásil, že má o päť rokov menej. Informoval o tom web tycsports.com.

Po týchto skutočnostiach odrátali jeho klubu Aurora 33 bodov. Po odhalení sa hráč ospravedlnil a prezradil, ako to všetko začalo.

Prišla na to konkurencia

Montaño v roku 2024 zaznamenal v 20 stretnutiach osem gólov a jednu asistenciu. To mu prinieslo pozvánku do mládežníckej reprezentácie. Debutoval však už v roku 2019.

To znamená, že donedávna všetci verili, že hráč patrí do kategórie roku 2005, takže v deň svojho debutu by mal 14 rokov. Tento fakt však zostal nepovšimnutý.

Čas plynul, Montaño vynikal, povolali ho do reprezentačného „áčka“, no neodohral tam ani minútu. Klub Royal Pari tvrdil, že sa vydáva za zosnulého brata a celé sa to dostalo až pred súd.

Bez vedomia rodičov

Tam povedal, že prišiel do inštitúcie, aby sa pripojil k tímu do 13 rokov a že v Aurore o falšovaní nevedeli. Jeho skutočné meno je Diego, falošný občiansky preukaz vyrobil, keď mal 11 alebo 12 rokov, a že osoba, ktorá mu pomohla, bol sused Alberto, ktorý býval neďaleko a bol právnik.

„Vždy chodil na ihrisko, kde sme sa hrávali, a pomáhal mi. Povedal mi, že mi ho urobí, aby som mohol hrať v jeho tíme, a ja som išiel s ním, pretože mi dal peniaze. Potom sa v klube predstavil ako môj strýko,“ uviedol na svoju obhajobu, v ktorej tiež prezradil, že Alberto je už mŕtvy.

Od tohto momentu začal Montaño používať Gabrielovu identitu a Diego prestal existovať. Advokát mu zaobstaral občiansky preukaz a rodný list, aby sa príbeh mohol uzavrieť. Jeho rodičia sa o tomto príbehu dozvedeli až z médií.

Bolívijská futbalová federácia, po správnosti už 25-ročného športovca suspendovala na dva roky, a dvoch funkcionárov Aurory dokonca na tri.

Či Gabriel skutočne existoval, alebo nie, je stále záhadou, doplnil vyššie uvedený web.