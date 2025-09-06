Výbuch na hudobnej akcii popálil štyroch ľudí, ženu a dieťa zachraňoval vrtuľník

Štyroch ľudí s popáleninami ošetrili záchranári po tom, ako na hudobnej akcii v českom mestečku Sušice v sobotu v skorých ranných hodinách vybuchla tlaková fľaša od ohrievača vzduchu. Informuje o tom web TN.cz.
„Dnes o 1:22 na tiesňovú linku 155 oznámili výbuch tlakovej fľaše od ohrievača na ostrove Santos v meste Sušice. Vzhľadom na potenciálne väčší počet zranených preklasifikovalo Zdravotnícke operačné stredisko situáciu na hromadné postihnutie osôb,“ povedala hovorkyňa záchrannej služby Andrea Divišová.
Zasahoval aj vrtuľník
Na miesto vyrazilo niekoľko posádok aj vrtuľník. Zranení mali rôzne stupne popálenín. „Jedného neplnoletého a ženu v strednom veku sme prepravili na špecializované pracovisko v Prahe, dvoch mužov sme odviezli do mesta Klatovy,“ spresnila Divišová.
Policajti v sobotu popoludní zverejnili tlačovú správu, v ktorej popísali, čo sa stalo: „Podľa doteraz zistených skutočností jeden z hostí pomocou horľavej chemikálie rozkladal oheň vo väčšom vonkajšom grile, ktorý sa nachádzal na mieste. Následne nastal výbuch.“
Všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti
„Policajti z územného odboru Klatovy vo veci začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti a v súvislosti s týmto prípadom preverujú jednu osobu. V rámci preverovania, ktoré naďalej prebieha, spolupracujú aj s hasiči,“ uviedla polícia na svojom webe.
Ostrov Santos, na ktorom sa nešťastie odohralo, leží blízko centra mesta Sušice a obklopuje ho rieka Otava a Mlynský potok. Je známy ako miesto kultúrnych podujatí a koncertov. V piatok večer sa tam podľa usporiadateľov konala hudobná akcia.