Žena v IT & Slovak Women in Tech 2025: Kto získa prestížne ocenenia za IT tento rok?

Nezvyknú mať ani tisíce lajkov na sociálnych sieťach, nestrihajú pásky a aj rozhovory dávajú zriedka. Predsa však zásadne menia Slovensko na modernejšiu a lepšiu krajinu.

Pritom ešte stále bojujú s predsudkami, pochybnosťami, bariérami a stereotypmi. Ženy v IT. Preto si zaslúžia osobitné uznanie a pozornosť. Majú nielen jedinečné výsledky, úspechy a podiel na tom, kam sa posúva IT sektor a koľko kvalitných príležitostí vie Slovensko ponúknuť svetu, ale sú aj silnou inšpiráciou pre ostatné ženy a mladé dievčatá.

OCENENIE, KTORÉ TU CHÝBALO

Na naliehavú potrebu upozorniť na to, že v IT sektore pracujú, podnikajú, bádajú a vzdelávajú extrémne talentované ženy, zareagovalo vlani občianske združenie Aj Ty v IT , keď minulý rok vyhlásilo 1. ročník ocenenia ŽENA V IT. Na Slovensku takéto podujatie dlhé roky chýbalo, a už premiérový ročník mal silný ohlas. Niektoré médiá ho dokonca prirovnali k ženskému Oscarovi v IT.

,,Na Slovensku pôsobí v IT mnoho výnimočných žien, žiaľ z nejakého dôvodu sú ukryté pred zrakmi verejnosti. Často sú v úzadí aj napriek ich jedinečnému prínosu. Ako headhunter s vyše dvadsaťročnou praxou viem, že talenty nehľadia na pohlavie. Ocenenie IT ženská osobnosť roka považujem za mimoriadne dôležité, lebo dáva hlas vytrvalým ženám s víziou a odvahou, ktoré si ho zaslúžia, pretože za mnohými technologickými riešeniami a inováciami stoja práve ženy. Ako porotca tohto výnimočného projektu som hrdý, že môžeme ich príbehy sprostredkovať ďalším generáciám dievčat, aby sa nebáli vstúpiť do sveta technológií,“ povedal Dalibor SLÁVIK, člen odbornej poroty, krátko po tom, ako sa uzavreli nominácie pre 2. ročník.

OCENIŤ ŽENY A MOTIVOVAŤ DIEVČATÁ

Cieľom projektu ŽENA V IT teda nie je len zviditeľniť jedinečné ženy úspešné v IT sektore, ale zároveň aj inšpirovať – motivovať ostatné ženy i mladé dievčatá, ktoré sa rozhodujú o budúcnosti; o štúdiu, kariére, či zmene v profesijnom alebo osobnom živote, bojujú však s predsudkami, že IT nie je pre ne. Posilňovanie postavenia žien v IT by však nebolo možné bez aktívnej podpory jednotlivcov a firiem, ktorí vytvárajú prostredie, v ktorom majú ženy rovnaký priestor ukázať svoje schopnosti.

„Snažíme sa meniť krajinu na lepšiu, inšpirovať, pomáhať, búrať bariéry. Na to však potrebujeme aj dobrých spojencov. Tento rok sme preto kategóriu Spojenec roka rozdelili na dve samostatné – jednotlivec a organizácia, pretože podpora žien v IT má mnoho podôb. Inšpiratívni jednotlivci aj angažované firmy zohrávajú v tejto oblasti kľúčovú rolu, a my im chceme dať priestor osobitne. Každý z nich prispieva inak, no rovnako významne – a práve to si zaslúži viditeľnosť aj ocenenie,“ vysvetľuje Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.

KTO ZÍSKA CENU A KTO O TOM ROZHODUJE?

Do 2. ročníka ocenenia ŽENA V IT prišlo 48 nominačných návrhov, z ktorých porota vyberie po troch finalistoch v kategóriách Žena v IT, IT Študentka roka, IT Spojenec roka – jednotlivec/jednotlivkyňa a IT Spojenec – organizácia.

Aké sú kritéria?

Ocenenie Žena v IT sa udeľuje žene, ktorá preukázala v posledných piatich rokoch vysokú mieru excelentnosti, inovácie, líderstva a aktívne sa snažila o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle.

sa udeľuje žene, ktorá preukázala v posledných piatich rokoch vysokú mieru excelentnosti, inovácie, líderstva a aktívne sa snažila o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle. Ocenenie IT Študentka roka získa žena, ktorá študuje v IT odbore a dosiahla excelentné študijné výsledky, priniesla inovatívne riešenie alebo svojím prínosom pomohla posunúť určitú tému.

získa žena, ktorá študuje v IT odbore a dosiahla excelentné študijné výsledky, priniesla inovatívne riešenie alebo svojím prínosom pomohla posunúť určitú tému. Cenu IT Spojenec roka – organizácia získa firma, inštitúcia, organizácia, jednotlivec alebo jednotlivkyňa, ktorí sa v posledných piatich rokoch zaslúžili o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii a/alebo v širšej komunite.

získa firma, inštitúcia, organizácia, jednotlivec alebo jednotlivkyňa, ktorí sa v posledných piatich rokoch zaslúžili o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii a/alebo v širšej komunite. Ocenenie IT Spojenec roka – jednotlivec sa udeľuje osobe, ktorá sa v posledných piatich rokoch pred vyhlásením príslušného ročníka ocenenia významne zaslúžila o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii a/alebo v širšej komunite.

Päťčlennú odbornú porotu tvoria rešpektované osobnosti:

Daria HVÍŽĎALOVÁ, špecialistka na umelú inteligenciu vo vzdelávaní a riaditeľka oddelenia AI Skills and Learning na 42 London programming Institute;

Zuzana JOJIĆOVÁ, medzinárodne certifikovaná koučka a konzultantka v oblasti leadershipu a viceprezidentka Medzinárodnej federácie koučingu (ICF) na Slovensku;

Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka a zakladateľka Aj Ty v IT;

Dalibor SLÁVIK, headhunter, ktorý sa vyše 20 rokov venuje obsadzovaniu top manažérskych pozícií a podpredseda správnej rady Junior Achievement Slovensko, organizácie, ktorá už viac ako 33 rokov vzdeláva na základných a stredných školách finančnú gramotnosť, podnikanie a digitálne zručnosti;

Martin VENHART, experimentálny jadrový fyzik, ktorý dlhodobo vedie medzinárodné spolupráce v CERNe a v cyklotrónovom laboratóriu Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku, v súčasnosti pôsobí ako podpredseda Slovenskej akadémie vied (SAV) a v júni 2025 sa stane predsedom SAV.

AKO SA DOSTAŤ NA KONFERENCIU A GALAVEČER

Nové prestížne ocenenie ŽENA V IT udelia víťazom jednotlivých kategórií za 2. ročník vo štvrtok 16. októbra 2025 na slávnostnom Galavečere v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Stane sa tak na záver 4. ročníka obľúbenej celodennej medzinárodnej multižánrovej konferencie Slovak Women in Tech (SWiT). Hlavnou témou konferencie nabitej atraktívnymi spíkerkami a spíkrami zo Slovenska a tiež zo zahraničia je Kyberbezpečnosť v rukách žien.

