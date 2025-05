Petr Mára: Človek určuje, čo má AI robiť - ROZHOVOR

Vďaka jedinečným hosťom vnášame do IT vízií ľudskosť. Petr Mára nie je len technologický influencer – je to vyhľadávaný rečník, ktorý inšpiruje, prekvapí i vyruší z komfortnej zóny. V rozhovore hovorí o AI, inováciách i obavách, ktoré sa s nimi spájajú – avšak len naživo možno zažiť jeho energiu, štýl a schopnosť prepojiť svet technológií s tým, čo práve žijeme. Príďte si ho vypočuť na Jarnú ITAPA 2025 osobne – pretože niektoré myšlienky si nestačí len prečítať. A niektorí ľudia majú takú charizmu, že je fajn byť aspoň chvíľu v ich spoločnosti.

AI nie je len buzzword, ale realita, ktorá mení náš každodenný život. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že „niet cesty späť“?

Bolo to niekoľko mesiacov po vypuknutí mánie okolo ChatGPT, čiže približne pred dvoma rokmi. Už vtedy som pochopil, že to, čo robím, sa dá a najmä sa bude dať nahradiť touto technológiou a že jediná cesta vpred je byť schopný s AI kooperovať a využívať ju, nie ju ignorovať alebo sa snažiť jej konkurovať.

Mnohí sa AI boja, iní v nej vidia kľúč k úspechu. Ktoré povolania alebo oblasti umelá inteligencia najskôr „premení“ – a ako sa na to pripraviť?

Všetko, čo možno zautomatizovať, sa zautomatizuje. Každá „robotická“ práca bude nahradená technológiou. Mnoho ľudí to vníma negatívne, avšak keď sa na to pozriete tak, že sa budeme schopní ako ľudstvo zbaviť činností, ktoré pre nás nie sú zábavné a nikam nás neposúvajú. Namiesto toho sa budeme môcť zamerať na kreativitu, rozvoj seba samých a spoluprácu – to je predsa úžasná príležitosť zmeniť definíciu toho, čo pre nás dnes slovo práca znamená.

Ako pracovať s týmto mindsetom a ako premeniť strach z neznámeho na príležitosť?

Podľa mňa správny mindset je – moja práca sa s AI zmení – a čo teraz môžem urobiť pre moju budúcnosť? AI nám nevezme prácu – zoberú nám ju tí, ktorí budú schopní s AI efektívne pracovať. A to je ten správny mindset – pochopiť AI a naučiť sa s ňou pracovať.

Ak vás požiada o radu niekto, kto chce s AI začať pracovať vo svojom biznise – aký prvý krok by mal spraviť?

Za mňa je najlepšie začať AI čo najviac používať vo vlastnom súkromnom živote. Rozprávať sa s ňou o témach, ktoré ma zaujímajú, plánovať dovolenku, sumarizovať texty, atď. Akonáhle sa AI stane súčasťou života, je jednoduché hľadať cesty, ako ju využiť v práci. Mimochodom, rovnakým vývojom prešli aj múdre mobilné telefóny – najskôr sme ich z hľadiska aplikácií a funkcií používali pre seba. Dnes má každý biznis svoj prístup, ako možno smartfóny integrovať do pracovného procesu.

Sme ešte pánmi technológií alebo už technológie pomaly preberajú kormidlo?

Ešte sme pánmi a ešte nejaký čas budeme. Treba si uvedomiť, že AI je super výkonný nástroj, ale vždy je to len nástroj. Človek určuje, čo má AI robiť.