Nepál zakázal aplikáciu TikTok pre narúšanie „sociálnej harmónie” v krajine

Nepálska vláda sa rozhodla zakázať obľúbenú videoplatformu TikTok, pretože podľa nej narúša „sociálnu harmóniu” v krajine. Minister zahraničia oznámil, že aplikáciu zakazujú s okamžitou platnosťou.

Zákaz TikToku

„Vláda sa rozhodla zakázať TikTok, pretože bolo potrebné regulovať používanie platformy sociálnych médií, ktoré narúšalo sociálny zmier, dobrú vôľu a tok neslušných materiálov,“ povedal minister Naraján Prakaš Saud.

Uviedol, že aby boli platformy sociálnych médií zodpovedné, vláda požiadala spoločnosti, aby sa zaregistrovali a otvorili styčný úrad v Nepále, platili dane a dodržiavali zákony a nariadenia krajiny.

Nie je jasné, čo podnietilo zákaz TikToku alebo či spoločnosť odmietla vyhovieť požiadavkám Nepálu. Na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovala.

Zber údajov používateľov

TikTok, ktorý vlastní čínska spoločnosť ByteDance, čelí vo viacerých krajinách kontrole pre obavy, že Peking by mohol aplikáciu využívať na zber údajov používateľov alebo presadzovanie svojich záujmov.

Krajiny vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie a Nového Zélandu zakázali aplikáciu na vládnych telefónoch napriek tomu, že TikTok opakovane poprel, že by niekedy zdieľal údaje s čínskou vládou a vyhlásil, že by tak neurobil by, ak by bol o to požiadaný.