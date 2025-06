Nenechajte si ukradnúť doménu: Táto častá chyba podnikateľov môže zničiť celý váš brand

Zistite, ako sa ochrániť pred jej stratou a prečo by ste si ju mali zaregistrovať čo najskôr.

Spúšťate nový biznis, máte názov, logo, možno aj prvých klientov. Ale zabudli ste na jednu „drobnosť“ – svoju webovú adresu. Doména, teda internetová adresa vášho webu, je v online svete absolútne kľúčová. A ak si ju nezaregistrujete včas, niekto iný vám ju môže jednoducho vyfúknuť.

Jeden krok, ktorý mnohí podnikatelia neurobia – a neskôr to trpko oľutujú

Znie to ako detail, ale vôbec nie je. Každý rok prichádzajú firmy o svoje domény len preto, že si ich niekto iný zaregistroval skôr.

Nie vždy so zlým úmyslom – niekedy jednoducho preto, že bol rýchlejší. Horší scenár? Špekulant alebo podvodník, ktorý chce na vašom brande zarobiť.

Čísla hovoria jasne: kvalitné domény miznú závratnou rýchlosťou

Podľa združenia SK-NIC je na Slovensku registrovaných už viac než 470 000.sk domén. Každý deň pribúdajú desiatky až stovky ďalších.

Atraktívne názvy – krátke, zapamätateľné alebo zhodné s názvom firmy – miznú rýchlo.

A tí, ktorí ich vlastnia, ich často ponúkajú za niekoľkonásobne vyššie ceny.

3 časté chyby, pre ktoré môžete prísť o svoju doménu

Nezaregistrujete si doménu hneď na začiatku – a zatiaľ ju stihne obsadiť niekto iný. Zabudnete na iné varianty – niekto si zaregistruje doménu s pomlčkou, inou koncovkou alebo preklepom a začne vás napodobňovať. Zabudnete doménu predĺžiť – prepadne a nový majiteľ ju môže presmerovať kamkoľvek – napríklad ku konkurencii.

Kto „kradne“ domény – a prečo?

Existujú tzv. doménoví špekulanti, ktorí aktívne vyhľadávajú značky bez registrovanej domény. Sledujú obchodný register, sociálne siete či startupové platformy – a registrujú atraktívne názvy skôr, než to stihne samotný podnikateľ. Potom ich ponúkajú späť – niekedy aj za tisíce eur.

Stretnúť sa však môžete aj s podvodníkmi, ktorí doménu využívajú na phishing, šírenie dezinformácií alebo poškodzovanie mena značky.

Často bez právneho postihu – ak ste si doménu včas nezaregistrovali sami.

Riešenie? Zaregistrujte si doménu včas – a poistite si ju

Akonáhle máte názov firmy alebo brandu, overte si dostupnosť domény a hneď si ju zaregistrujte. Nečakajte na spustenie webu či otvorenie prevádzky – dobré názvy miznú rýchlo.

Zaregistrujte si aj alternatívy (napr. s pomlčkou,.sk aj.com)

Využite služby spoľahlivého registrátora, ktorý myslí aj na vašu bezpečnosť

Webglobe: bezpečná registrácia domény s extra ochranou

S Webglobe vybavíte registráciu domény za pár minút. V prehľadnom rozhraní si jednoducho overíte dostupnosť a všetko vybavíte bez zbytočnej administratívy.

Webglobe nie je na slovenskom trhu žiadny nováčik – patrí medzi najrýchlejšie rastúcich registrátorov s viac než 120 000 zákazníkmi. Stavia na kvalitnej zákazníckej podpore, jednoduchom používaní a širokej ponuke služieb – takže si u neho vybavíte všetko potrebné pre svoj web na jednom mieste.

A navyše získate príjemný benefit: Doménové poistenieje jedinečná služba, ktorá vás ochráni pred prepadnutím domény. Ak zabudnete uhradiť predĺženie, Webglobe vašu doménu dočasne podrží a pomôže vám ju obnoviť. Vďaka tomu váš brand zostane v bezpečí – aj keď sa stane chyba.

Doména nie je len technický detail. Je to váš online podpis

Mnoho podnikateľov si pre svoj brand vybaví ochrannú známku, no na doménu zabudne. Pritom práve doména je to prvé, čo zákazník zadáva do prehliadača.

A ak namiesto vás natrafí na konkurenciu alebo pochybný web, dôvera je preč.

Záver: Buďte o krok vpredu. Doména je základ vášho podnikania

Zaregistrovať si doménu vás ročne stojí len pár desiatok eur. Nezaregistrovať ju vás však môže stáť peniaze, čas, aj dobré meno. A v tom najhoršom prípade – celý brand.

Teraz je čas konať:

Skontrolujte si dostupnosť svojej domény na webglobe.sk/domeny.

Nechajte si poradiť s registráciou vhodnej domény od umelej inteligencie. Využite Webglobe AI generátor domén.

Cybersquatting na Slovensku: Rastúca hrozba pre podnikateľov

Cybersquatting, teda špekulatívna registrácia domén s cieľom profitovať na cudzom brande, nie je výnimočný ani na Slovensku.

Podľa výkonného riaditeľa CZ.NIC, Ondřeja Filipa, sa podnikatelia často stretávajú s prípadmi, keď konkurencia zaregistruje doménu zhodnú alebo podobnú názvu ich spoločnosti a presmerúva návštevníkov na svoje stránky.Takéto konanie môže byť považované za nekalú súťaž a porušenie práv k ochrannej známke.

Najčastejšie otázky podnikateľov o doménách

1. Čo mám robiť, ak je moja doména už obsadená?

Najprv si zistite, kto je aktuálnym držiteľom domény (návod nájdete tu). Ak sa doména aktívne nevyužíva, môžete skúsiť kontaktovať vlastníka s ponukou na odkúpenie. Ak však doména porušuje vaše práva (napr. ochrannú známku), obráťte sa na právnika a zvážte právne kroky.

2. Ako sa môžem brániť proti cybersquattingu?

Ak niekto zaregistruje doménu zhodnú alebo podobnú vášmu názvu a používa ju so zlým úmyslom (napr. na zavádzanie zákazníkov či poškodzovanie brandu), máte niekoľko možností obrany:

Skúste sa dohodnúť s držiteľom domény – v niektorých prípadoch pomôže priama komunikácia a doménu môžete odkúpiť Využite ochrannú známku – ak máte registrovaný názov ako ochrannú známku, môžete sa domáhať odstránenia porušenia práv Obráťte sa na súd – ak ide o nekalú súťaž alebo poškodzovanie dobrého mena, môžete podať žalobu na všeobecný súd Pri medzinárodných doménach využite UDRP – v prípade domén ako.com,.net,.org a pod. je možné podať sťažnosť cez systém UDRP pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO)

Dôležité je mať dôkazy o tom, že doména neoprávnene zasahuje do vašich práv.

3. Aké sú náklady na vedenie doménového sporu?

Náklady sa líšia v závislosti od počtu domén a zložitosti prípadu.

Na Slovensku sa takéto spory riešia najčastejšie prostredníctvom civilného súdu – čo znamená, že náklady zahŕňajú:

súdne poplatky (zvyčajne od 66 € vyššie),

(zvyčajne od 66 € vyššie), prípadne náklady na právne zastupovanie, ktoré sa môžu pohybovať v stovkách až tisíckach eur v závislosti od dĺžky a zložitosti konania

V prípade domén s medzinárodnou koncovkou (napr..com) a sporov cez WIPO (UDRP) sa poplatky pohybujú od cca 1 500 USD za jednu doménu

4. Čo je to doménové poistenie a prečo ho potrebujem?

Doménové poistenie je služba, ktorá vás chráni pred nechceným vypršaním platnosti domény. Ak zabudnete doménu predĺžiť, registrátor ju dočasne podrží a umožní vám ju včas obnoviť – čím zamedzí tomu, aby ju získala tretia strana.

Webglobe túto službu ponúka ako súčasť svojho balíčka – vďaka nej máte istotu, že o svoju doménu neprídete ani pri chybe či zabudnutí.

5. Ako môžem predísť problémom s doménami?

Zaregistrujte si doménu čo najskôr – ideálne ešte pred spustením podnikania.

Zvážte registráciu rôznych variantov (s pomlčkou, bez nej, s rôznymi koncovkami).

Pravidelne sledujte dátum expirácie a využívajte doménové poistenie.

Kontrolujte, či niekto nezneužíva váš brand v doménovom priestore.

